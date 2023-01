El mercado de fichajes de invierno se abrió ayer en España y se prolongará hasta el 31 de enero, cuando también terminará la ventana en las otras cuatro grandes ligas (Premier, Serie A, Bundesliga y Ligue 1). Será un periodo atípico, como todo en esta temporada partida por el Mundial. Qatar ha revalorizado a los campeones argentinos, a las revelaciones de Marruecos o a jóvenes más que confirmados como Bellingham, Gvardiol, Musiala o Gakpo, nuevo jugador del Liverpool tras conseguir el traspaso del PSV.

A esto hay que unirle el refuerzo de una característica: el mercado de verano se decide en invierno. Cada vez son más los jugadores que optan por dilatar sus renovaciones en busca de una salida a coste cero. Sin gasto en el traspaso, pero movimientos que no son gratuitos, porque los futbolistas y sus agentes reciben comisiones, además de contratos más suculentos. Según Transfermarkt, portal de referencia en traspasos, hasta 101 jugadores que terminan contrato en junio no han renovado sus compromisos. Esto supone el 20% del total de los inscritos en LaLiga.

Cambio de enfoque

Por lo tanto, las secretarías técnicas de los clubes trabajan a varias bandas. Tanto para firmar la continuidad de futbolistas y evitar que salgan sin dejar nada en caja como para encontrar esas oportunidades de mercado. Seguramente algunas de estas operaciones no fructificarán hasta el verano, pero el momento de cocinarlas es ahora. En la historia se han llevado a cabo grandes fichajes libres como el que llevó a Messi al PSG desde el Barça.

Uno de los equipos que se ha especializado en este tipo de transacciones es el Real Madrid, quien ha conseguido 'gratis' a importantes activos como David Alaba o Antonio Rüdiger. Precisamente, ayer se le preguntó a Ancelotti sobre una circunstancia que afecta a Benzema, Modric, Kroos, Nacho, Asensio, Ceballos y Mariano.

"Está cambiando el enfoque de los jugadores y de los clubes, cuando un jugador llega al fin de un contrato no es tan preocupante como hace unos años", aseguró el italiano, normalizando una situación que gana en frecuencia. Pero cada futbolista responde a una casuística. En el contrato de Benzema hay una cláusula por la que renovaría un curso más en caso de ganar el Balón de Oro, pero no es automática. Modric y Asensio tienen propuestas en la mesa que aún no han firmado.

En cuanto a Kroos, la retirada del alemán, que ya no juega con la selección, ronda desde hace meses. Asensio es el único de esa nómina con el que el Real Madrid podría hacer caja, aunque el balear ha tratado de convencer a Ancelotti. Sobre Ceballos, 'Carletto' aseguró que le ve "enchufado", aunque está por ver si mantiene su hueco y se conforma con ser un jugador de minutos aislados a sus 26 años. Y Mariano consume su contrato actual.

Bellingham el deseado

La gran incorporación a la que aspira el vigente campeón de Europa es Jude Bellingham, quien a sus 19 años se echó a sus espaldas a Inglaterra en Qatar. Fracasada la vía de las superestrellas con Benzema o Halaand, la secretaría blanca quiere ir un paso atrás en la cadena de valor. El del Dortmund, con el que tiene contrato hasta 2025, es una de las piezas más codiciadas del mercado.

Desde julio, su valor ha crecido un 37% hasta los 110 millones. El Liverpool es el gran rival madridista en esta puja. Los 'reds' ya se han hecho con otra de las grandes perlas mundialistas, Cody Gakpo. El equipo inglés, en venta desde noviembre, está en modo atrapalotodo y tiene en su radar a Enzo Fernández.

El del Benfica, campeón del Mundo con Argentina, es objeto de deseo de prácticamente todos los grandes de la Premier. En los últimos meses, su valor ha aumentado hasta los 55 millones, un 266% más. Entre las grandes subidas está igualmente el croata Josko Gvardiol. El central del RB Leipzig se ha disparado, alcanzando los 75 millones de valoración.

Joao y el efecto mariposa

La curva más pronunciada de Marruecos, revelación del torneo, es la que dibuja Sofyan Amrabat, jugador de la Fiorentina tasado en 25 millones. Estos valores son estimativos y se podrían disparar en una negociación con varios contendientes. Aquí entra en juego la necesidad del vendedor, aguda en equipos como el Atlético.

Los rojiblancos paliarán la mitad del déficit que arrastraban por el fiasco de Champions y la falta de salidas en verano con los 30 millones que ingresarán por Cunha, nuevo jugador del Wolverhampton. Pero precisan más liquidez para afrontar, entre otras, la llegada de un central (Soyuncu, del Leicester, es el favorito). La clave es Joao Félix.

Su salida –la Premier vuelve a ser el destino más atractivo– provocaría un efecto mariposa. Simeone se iría a por un delantero y la opción predilecta es Borja Iglesias. Esto cambiaría radicalmente los planes del Betis, que en principio esperaba un mercado calmado. Lo será a la fuerza para el Barcelona, el gran animador de la pasada ventana invernal (Auba, Ferran...), maniatado por el límite salarial.

Un tope que restringirá los movimientos en los equipos de LaLiga, que en 2020, en plena pandemia, firmó una cifra récord de gasto invernal, con 160 millones. Precisamente, el coronavirus rompió por completo una tendencia alcista por el momento irrecuperable y alejada del asalto a la banca de la Premier, que, como el bono alemán, marca al resto de economías futboleras.