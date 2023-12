Barcelona - Almería en directo

Empate al descanso en Montjuic entre Barcelona y Almería. Marcador de 1-1 para ambos equipos en una primera parte en la que el equipo de Xavi Hernández tuvo mejores ocasiones, pero de nuevo no pudo dotar a sus posesiones de fluidez para que el Almería se sintiera sometido del todo. No obstante, las intervenciones de Maximiano fueron clave para que el resultado no fuera distinto en la marcha hacia el vestuario. El conjunto blaugrana encontró una vía de ataque en los tiros libres, y gracias a ello Raphinha marcó el primer gol del partido.