Las compañías valencianas miran el próximo año con optimismo. El 43% de los empresarios está convencido de que la economía valenciana mejorará en los próximos 12 meses, según revela la nueva edición del informe «Perspectivas España 2021: Comunitat Valenciana», realizado por KPMG en colaboración con CEOE. El 66% de los directivos de la Comunidad Valenciana confía en que su facturación se incrementará en 2021 y un 37% espera que lo haga por encima del 5%. Respecto a cuándo se conseguirá recuperar la facturación anterior a la irrupción de la covid 19, las opiniones son diversas, aunque más de la mitad (el 55%) apuesta a que tendrá lugar en 2022 e incluso con posterioridad.

Pese a la incertidumbre, el relativo optimismo de las compañías valencianas se refleja en sus decisiones de inversión: a pesar de que el 46 % cree que aumentará respecto a los niveles de 2020, el 25% apuesta por mantener la inversión y el 29% estima que la reducirá. Por su parte, el 41% de los empresarios planea hacer crecer su plantilla a lo largo de 2021, frente al 29% de la media española, aunque el 33% la mantendrá y el 27% considera que disminuirá en este periodo.

Si en 2020 la covid 19 irrumpió de forma inesperada poniendo a prueba la capacidad de adaptación y resiliencia de las compañías, se puede afirmar -según los responsables del estudio- que en 2021 no habrá estrategia empresarial que no incluya las consecuencias de la pandemia en sus escenarios. Prueba de ello es que solo el 2 % de las empresas valencianas afirma no contemplar la covid en su planificación estratégica.

Para garantizar la supervivencia de las compañías en un periodo especialmente complejo, los empresarios han debido tomar decisiones con la mirada puesta en el corto plazo. Así, más de la mitad de los encuestados en la Comunitat Valenciana (52 %) han acometido una reestructuración operativa en los últimos 12 meses, mientras que el 35 % asegura haber recurrido a una refinanciación. De cara al próximo año, ya con la mirada puesta en el medio y largo plazo, pese a que la reestructuración operativa continúa teniendo un peso importante (37 %), gana fuerza la apuesta por las alianzas y joint venture (35 %) y la desinversión de negocios non-core o participadas (24%).

«Confío en que el sector público y el privado trabajaremos juntos en este año tan decisivo para garantizar el crecimiento de la economía y la superación de la crisis. Los empresarios valencianos son conscientes de la relevancia de su papel y de la magnitud de la tarea que tienen por delante. Son optimistas y confían en la mejora de la economía en los próximos 12 meses y en el incremento de su facturación, y centrarán sus esfuerzos en la digitalización y la mejora de procesos», señala Bernardo Vargas, socio responsable de KPMG en la Comunidad Valenciana.