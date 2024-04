Hacienda no te va a devolver 411 euros, es una estafa

La declaración de la renta es un trámite esencial que deben realizar anualmente los contribuyentes españoles para ajustar sus cuentas con la Agencia Tributaria. Este proceso consiste en declarar los ingresos obtenidos durante el año fiscal anterior, permitiendo así calcular el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que cada individuo debe pagar o la cantidad que el estado debe devolver.

No todos los ciudadanos están obligados a presentar la declaración de la renta. La obligación depende de varios factores como el nivel de ingresos, el tipo de ingresos percibidos y las circunstancias personales del contribuyente. Generalmente, están obligados a declarar aquellos que:

Tienen ingresos superiores a 22.000 euros anuales procedentes de un único pagador. Este límite se reduce a 15.000 euros en caso de tener más de un pagador y el segundo y restantes pagadores suman más de 1.500 euros. Reciben rentas de capital mobiliario y ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta, con un límite conjunto superior a 1.600 euros anuales.

Obtienen rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas protegidas o de precio tasado que, en conjunto, superen la cantidad de 1.000 euros anuales.

Es importante verificar estos límites y condiciones cada año, ya que pueden variar según las disposiciones legales vigentes.

Aunque no estés obligado a presentar la declaración, puede ser beneficioso hacerlo. Muchos contribuyentes descubren que, al declarar, pueden obtener devoluciones por deducciones no aplicadas automáticamente, como inversiones en vivienda, donaciones, o por doble imposición internacional.

Siempre puedes usar la nueva web de la Agencia Tributaria llamada Renta Web open, en la que podrás hacer una simulación de tu declaración de la renta. No es necesario que te identifiques y no necesitas tus datos fiscales. A partir de los datos que vayas introduciendo podrás simular la declaración. Eso sí, no puedes presentar la declaración de la renta a través de esta plataforma si te interesa hacerlo. Aquí tienes toda la información.

La estafa que te promete 411 euros

Recientemente se ha detectado una estafa en la que los contribuyentes reciben un SMS informando sobre una supuesta devolución de 411 euros de la declaración de la renta. El mensaje pide al destinatario que acceda a un enlace y proporcione detalles de su tarjeta bancaria para procesar la devolución.

En el texto se indica lo siguiente: “AGENCIA TRIBUTARIA: Se ha ordenado el pago 411,00¿ de su devolución del IRPF de la Renta 2023. Más información en la web …”. Esta estafa la hemos conocido gracias al Tiktok de ‘Tu blog fiscal’ que nos aclara que estos SMS son completamente falsos y nunca debemos pinchar sobre ellos porque es una estafa.

En el caso de que pincharas en el enlace irías a una web muy muy similar a la de la Agencia Tributaria, con su logotipo igual, en el que te pedirá que introduzcas tu tarjeta bancaria para poder proceder a la devolución. “Cuando la pongas lo que van a hacer estafarte”, explican en el vídeo.

Pero es que todo es mucho más fácil de lo que parece porque para que te devuelvan el dinero de la declaración de la renta, en el caso de que así te corresponda, no tienes que hacer absolutamente nada. Sólo tienes que esperar. No tienes que pinchar en ningún enlace, ni llamar a nadie ni hacer nada de nada. Recuerda que cuando presentas la declaración de la renta un requisito indispensable para poder hacerlo es poner el número de cuenta en el que quieres que te ingresen el dinero. Ya está, la Agencia Tributaria ya tiene toda la información para devolverte el dinero.