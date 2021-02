El talento y la Comunidad Valenciana fueron los grandes protagonistas ayer en el evento organizado por Distrito Digital en colaboración con el diario INFORMACIÓN. La Jornada «Embajadores tecnológicos de la Comunidad Valenciana» fue un homenaje a grandes profesionales y emprendedores que han logrado el éxito internacional en el sector tecnológico. Durante la jornada, Juan Cartagena, Alfonso Ferrández, Gala Gil y Eva Ivars compartieron sus experiencias y dieron algunos consejos para emprender sin barreras. La inquietud, la educación, la disrupción y aceleración fueron las claves más repetidas.

En Alicante y en toda la Comunidad hay personas y empresas brillantes que merecen todo nuestro reconocimiento, empresas y emprendedores que triunfan fuera de nuestras fronteras y que aspiran a ser profetas en su tierra, por ello, en un evento como este se puso de manifiesto la visibilidad que todos ellos merecen. En este sentido, Antonio Rodes, director general de Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) y CEO de Distrito Digital, destacó que ellos han triunfado fuera de España por su capacidad de «innovar y disrumpir» resaltando que han tenido la osadía de convertirse en «auténticos transgresores».

«La Comunidad Valenciana tiene talento y un tejido innovador que solo está esperando a que alguien invierta y lo forme para que pueda dar todos los resultados. Ojalá que con el tiempo, y si realmente conseguimos que prenda ese germen de diversificación, lo que fue en su día una expatriación pueda convertirse pronto en una repatriación de vuestro talento», manifestó Antonio Rodes, quien inauguró la jornada con su intervención.

Posteriormente, la periodista Luz Sigüenza dio paso a una entrevista personal a Juan Cartagena, cofundador y consejero delegado de Hearts Radiant, startup especializada en aumentar la esperanza de vida con buena salud que ha desarrollado una aplicación para mejorar la condición física de las personas de la tercera edad. «En España tenemos la mayor esperanza de vida del mundo, además Valencia, Madrid y Alicante están entre las ciudades con mayor salud del mundo. De esta forma, decidimos aprovechar estos datos y junto con mis cofundadores realizar una startup orientada a la longevidad saludable y creo que el ámbito de la longevidad no lo tiene clamado nadie», expuso Juan Cartagena.

También destacó que en España cada vez encontramos a más personas dispuestas a arriesgar más, «tenemos muy buenas subvenciones para la creación de startups tecnológicas en España y en la Comunidad Valenciana». Asimismo, resaltó que el primer proyecto siempre es el más difícil, y por ello, aconseja exponerse a situaciones de mayor riesgo, exponerse a tener suerte así como buscar empleo en otras startups para aprender de ellas.

Tres ponentes de excepción

«La transformación digital ya no es una opción», subrayó Eva Ivars, CEO de Afflelou España y directora de Transformación Digital. La transformación tecnológica es el presente y es aplicable a todos los sectores, sirve para que las compañías obtengan mejores resultados, para evolucionar y para ir por delante de los propios consumidores que van cambiando sus hábitos, incluso a raíz de la pandemia originada por el covid-19 se han transformado los patrones de los consumidores y habrá que ver si estos han llegado para quedarse o no.

Un claro ejemplo de aplicar esta transformación digital es Eva Ivars, «mi carrera se ha basado en desarrollar las capacidades de la compañía, para poder entender al consumidor, para poder innovar y para aportar diferentes soluciones al servicio de las pymes que es lo más revolucionario que tiene la franquicia Afflelou». En este sentido, Eva Ivars expuso tres partes fundamentales que una empresa debe tener en cuenta cuando realice esa transformación: el ritmo, los recursos financieros y la resistencia al cambio.

Los moderadores de la mesa redonda virtual, Juan Carlos Requena y Ana Castillo de la empresa Aquora, fueron realizando preguntas a los tres ponentes, quienes relataron sus experiencias profesionales.

Por su parte, Gala Gil, Head of Partnership de Triple, quien cuenta con una intensa trayectoria profesional con tan solo 25 años, hizo hincapié en la importancia de elegir bien al equipo para crear una startup. Además, señaló que «el emprendimiento es fallar y aprender de esos errores, equivocarte y aprender de ello». También ha dado algunas claves para comenzar un proyecto, «todo el capital que he levantado ha sido a puerta fría a través de Linkedin, creo que el networking es clave igual que la figura de los mentores, para que te vayan guiando y vayas aprendiendo a partir de ellos, conociendo cuáles son los problemas que han tenido, ya no solo a nivel empresarial si no también a nivel psicológico y emocional».

«Si hay algo que nos caracteriza a todos los emprendedores es la inquietud, no podemos estarnos quietos», aseguró Alfonso Ferrández, director y fundador de Índigo Labs Limited. Asimismo, Alfonso Ferrández ha trabajado en distintos sectores, como en salud, videojuegos, fórmula 1, telecomunicaciones, vídeo, entre otros.

Esta experiencia le hizo aprender muchas maneras de solucionar problemas y por tanto, «el ir cambiando de empresa representa esa transferencia de conocimientos que es algo que los emprendedores necesitamos, esa disrupción y aceleración. De esta manera, surgió Índigo Labs Limited, una consultoría que ayuda a startups y empresas más establecidas aportando soluciones tecnológicas. Cuando llegó el covid-19 muchas empresas se dieron cuenta de que la única opción era la transformación tecnológica».

Distrito Digital, referente en innovación

Algo en lo que todos los ponentes y moderadores coincidieron es que Alicante y la Comunidad Valenciana tienen educación de primer nivel, talento, inquietud y cultura emprendedora. Aunque resaltaron que la verdadera transformación va a venir de la mano de las personas así que el principal reto va a ser retener ese talento para lograr esa innovación.

