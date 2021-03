Valor refuerza su estrategia internacional: compra al mayor fabricante de chocolate de Portugal

«El peso o la responsabilidad de seguir con la empresa porque lleva casi 150 años es cierto que en algún caso puede ser pesado, pero lo que he intentado siempre es de que sirviera de motor. Además, cuando la empresa se dedica a un producto con el que es fácil apasionarse, como el chocolate, no pesa tanto la responsabilidad de mantener lo que has recibido, pesa más el sueño de seguir innovando y de seguir creciendo.». Con estas palabras, el presidente ejecutivo de Chocolates Valor, Pedro López, definía la filosofía de su empresa sólo unas semanas antes de que la pandemia pusiera patas arriba nuestras vidas. Una lógica -la que aplica a su empresa- que ahora vuelve a ponerse en evidencia, después de que la compañía con sede en La Vila haya cerrado la compra del mayor fabricante de chocolate de Portugal a Vallis Capital Partners. Chocolates Valor trata de reforzar así su estrategia internacional. Sus productos ya están presentes en más de 60 países, y consideran que con la adquisición de Imperial complementan su negocio por su excelente implantación en el país vecino, su sólida estructura fabril y por la amplitud de su surtido, que completa el porfolio de productos de la firma con sede en la provincia, ya que, además de chocolate, produce repostería, grageas y otros productos estacionales. En este sentido, el objetivo es potenciar el desarrollo de los negocios de ambas firmas, fortaleciendo sus marcas y sin perder de vista las sinergias que se pueden establecer entre las dos empresas. Todo, de hecho, en la línea de lo que ya ocurrió cuando en 2013 la empresa de Pedro López adquirió la planta chocolatera de Ateca, en Zaragoza, que produce Huesitos y Tokke.