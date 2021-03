Si algo ha quedado claro en esta III edición del Foro Tecnológico Logístico-Portuario es que la tecnología es progreso y que implantar el IoT, Internet de las cosas, en el ámbito portuario podría poner, al Puerto de Alicante y a las empresas que trabajan por y para él, en una posición estratégica fundamental.

Distrito Digital Comunitat Valenciana y la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) celebraron ayer en formato virtual esta tercera edición del Foro Tecnológico Logístico-Portuario centrada en el IoT (Internet of the Things) dentro de la zona portuaria. Un tema de máxima actualidad en la industria del transporte marítimo y esencial en la modernización de los puertos y en la cadena de suministros.

«Del mismo modo que en la década de los 60 la aparición del contenedor revolucionó y transformó el transporte marítimo a nivel mundial, es hoy cuando las nuevas tecnologías se presentan como esenciales para la modernización y digitalización de las empresas y agentes que intervienen en el ecosistema portuario y tienen el firme propósito de facilitar el comercio mundial en pro de la economía global», resaltó Mónica Bautista, jefa de División Comercial de la Autoridad Portuaria de Alicante.

El IoT en el camino hacia los smart ports

Para muchos expertos el IoT se encuentra en el origen de la revolución de lo que se ha llamado Industria 4.0. La jornada se centró en el Internet de las cosas desde el punto de vista de eficiencia, sostenibilidad y seguridad. Por su parte, José Manuel Leceta, jefe de División de Innovación Sostenible de la APA, moderó el encuentro y dio paso al foro y debate sobre los usos y beneficios del IoT en puertos.

Los ponentes, Antonio Sánchez, director de Innovación de Hidraqua y su centro Dinapsis; Carmen Climent, Project Manager Cloud Enterprise Solutions en Atos y Hugo Mira, CEO de WIMTRUCK, compartieron sus experiencias y mostraron ejemplos de cómo las soluciones de IoT pueden ofrecer una clara mejora de la productividad, competitividad y sostenibilidad.

«Las empresas gestoras del agua nos hemos dotado de un sistema IoT: la lectura de contadores de agua a distancia, que funciona añadiendo a los contadores un sistema de emisión de datos», explicó Antonio Sánchez, director de Innovación de Hidraqua y su centro Dinapsis. Con este sistema se aporta valor a los datos, permite hacer un seguimiento de los consumos de agua y avisa de fugas interiores. «Esta información permite hacer comparaciones e incluso da servicio asistencial a las personas mayores», destacó Antonio Sánchez.

¿Cómo se pone en práctica el IoT?

Se prevé que el número de dispositivos conectados crecerá a escala global hasta más de 82.000 millones en el año 2025. Aunque en lo que se refiere a proyectos IoT, las estadísticas muestran que el 60% se estancan en la fase inicial de prueba, debido en muchas ocasiones a que no se consigue mejorar la experiencia del usuario, no se produce reducción de costes ni mejora del proceso, no hay automatización ni aumenta la productividad.

De esta forma, el éxito de los proyectos IoT se encuentra en el procesamiento de los datos. Así lo explica Carmen Climent, Project Manager Cloud Enterprise Solutions en Atos, quien puso de ejemplo un proyecto relacionado con el control de acceso en las fronteras reguladas.

«Este sistema recoge la lectura de la matrícula del vehículo, el reconocimiento facial de los ocupantes, detecta el color y tipo de vehículo y realiza una detección térmica. El sistema implementado gestiona de forma automática el control de acceso, se trata de un proceso más efectivo, facilita el trabajo de los operarios y agiliza el paso vehículos autorizados. Con lo cual, este proyecto IoT sería un ejemplo en el que sí que hemos aportado valor en lo que es el procesamiento de datos».

Factores del éxito

¿Qué tienen en común los proyectos IoT de éxito? Con base en su experiencia, Carmen Climent ha dado algunos factores clave que resultan imprescindibles, como disponer de una planificación estratégica, contar con el factor humano, tener colaboración entre proveedores, aportar soluciones end-to-end así como realizar una entrega y análisis periódico del valor aportado.

Por su parte, Hugo Mira, CEO de WIMTRUCK, hizo hincapié en tres ideas: los datos por sí mismos no valen de nada, la transformación digital va sobre personas y la revolución tecnológica está acelerando fuerte.

«Quiero desmentir una idea que se repite cuando se habla de tecnología: ‘los datos son oro’. Los datos en mi opinión son como petróleo: difíciles de extraer, inservibles en estado natural pero tienen un inestimable valor cuando los transformamos en información medible y accionable», manifestó Hugo Mira. El reto es darle un sentido a esos datos, convertirlos en conocimientos capaces de empoderar a las personas.

Asimismo, el IoT se basa en tres puntos: recolección de datos, comunicación de estos y análisis. «En WIMTRUCK y en Mojito 360 nosotros vamos donde está la información, la interpretamos y la mostramos de un modo intuitivo. WIMTRUCK localiza dónde está el camión, sabe a qué hora va a llegar y lo que nos dicen las estimaciones de tráfico que va a tardar. Conseguimos mostrarle a los equipos de logística dónde tienen el problema, se lo pintamos de rojo y esto hace que se focalicen en lo importante», explicó. «Mojito 360 es una plataforma colaborativa dirigida a grandes importadores y exportadores que permite la trazabilidad end-to-end de donde tienen sus contenedores y la gestión documental de su actividad logística».

De esta manera, la tecnología no es más que aquello que seamos capaces de hacer con ella. A través de este foro, que se ha convertido en un lugar de encuentro, los agentes del sector han conocido las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen.

El cierre del evento corrió a cargo de Mayte Vañó, directora de Comunicación en Distrito Digital, quien resaltó que uno de los principales objetivos es que la tecnología que se desarrolle en el hub incida directamente sobre la industria y sobre la empresas de la Comunidad Valenciana para lograr, como pretende este foro, mayor competitividad, productividad y sostenibilidad.