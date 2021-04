La Semana Santa ya está aquí y este año se volverá a vivir de una forma atípica por las restricciones y la supresión de las procesiones. No obstante, las medidas no serán tan severas como las del año pasado cuando el Jueves, Viernes y Lunes Santo cayó en pleno confinamiento y la visita a los supermercados era una de las pocas opciones de los ciudadanos para salir de casa.

El cierre perimetral autonómico, el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas y la prohibición de las reuniones sociales en domicilios son algunas de las principales medidas en la Comunidad Valenciana. Asimismo, las terrazas de bares y restaurantes ya pueden abrir con el aforo al 100%; y el interior al 30%.

La mayoría de comunidades autónomas españolas tienen como festivos el Jueves y el Viernes Santo, 1 y 2 de abril. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana es fiesta el Viernes y el Lunes Santo, que es festivo autonómico. Asimismo, hay algunos municipios que han declarado como festivo local el Jueves Santo. En el caso de la provincia de Alicante, se trata de Balones, Beneixama, Benijófar, San Fulgencio y La Vall de Laguar.

Los festivos suelen afectar a los horarios de supermercados y, por esta razón, te mostramos la hora de apertura y cierre de las principales cadenas:

Horario de Mercadona en Semana Santa 2021

El horario habitual de la cadena de supermercados valenciana es de 9.00 a 21.30 horas de lunes y sábado, aunque algunas tiendas, especialmente en zona de playas, abren los domingos. Los establecimientos de Mercadona cierran los festivos, por lo que en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón cerrarán la persiana este viernes y el próximo lunes de Semana Santa.

Horario de Carrefour en Semana Santa 2021

Carrefour tiene diferentes modalidades de tiendas como Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour Express CEPSA y Carrefour Bio y cada una tiene un horario particular. No obstante, según informa la cadena, la mayoría de sus supermercados abrirán los festivos con horario de 9.00 a 21.30. No obstante, recomendamos consultar el horario en el buscador de la compañía francesa en su web antes de acudir a tu tienda más cercana.

Horario de Lidl en Semana Santa 2021

El horario habitual de Lidl es de 9.00 a 22.00 horas de lunes a sábado. Asimismo, en la Comunidad Valenciana abrirán el Viernes Santo de 9.00 a 21.30 horas; así como este domingo 3 de abril de 9.00 a 15.00 horas. La compañía también dispone de un buscador de supermercados en su página oficial en el que se puede consultar el horario específico de cada tienda.

Horario de Alcampo en Semana Santa 2021

Alcampo abre de lunes a sábado desde las 9.00 hasta las 22.00 y en algunas comunidades autónomas también levantan la persiana los domingos. La compañía dispone de un buscador de horarios en su web y en Alicante, en el Centro Plaza Mar 2, señalan que abrirán este viernes 2 y domingo 4 de abril con horario de 10 a 22 horas. Sin embargo, cerrarán el Lunes Santo.

Horario de Dia en Semana Santa 2021

El horario habitual de los establecimientos Dia es de 9.00 a 21.30 horas y, según indica su página web, la gran mayoría de sus tiendas abrirá el Viernes y Lunes Santo. No obstante, esta compañía también dispone de un buscador de horarios en el que consultar la apertura y cierre de cada establecimiento antes de acudir.