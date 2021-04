Protesta en Alicante por el despido de 50 repartidores de comida a domicilio

Los empleados que se van a quedar sin empleo prestan sus servicios a la compañía Just Eat, si bien están contratados a través de una empresa de trabajo temporal. Según ha explicado Alejandro Iniesta, trabajador y representante sindical por la CNT, los despidos están previstos para este 2 de mayo, tras lo cual se procederá a la contratación de una nueva plantilla. "Lo que queremos es que se nos vuelva a contratar a los mismos, sobre todo después de haber dado la cara durante todo este tiempo de pandemia, en unas condiciones precarias", señala.

En la protesta han participado 13 trabajadores que, además, se han declarado en huelga. "Hay gente que no ha querido venir por tenemos a represalias, y en previsión de que en un futuro se pueda volver a contar con ellos", indica Iniesta. Está previsto que las concentraciones se repitan este sábado y domingo, de 13 a 16 horas, en el mismo escenario.

Hay que resaltar que la multinacional Just Eat ha ratificado que efectivamente tiene contratos de colaboración con empresas profesionalizadas de reparto, que cuentan a su vez con empleados. Las fuentes consultadas indican que la contratación, gestión de la relación laboral, contacto y en su caso despido de repartidores de estas empresas les compete única y exclusivamente a ellas dentro de su poder de dirección y organización de la actividad empresarial, y que Just Eat no interviene en esos procesos.