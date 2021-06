El Ivace organiza una misión virtual al Reino Unido de empresas de diseño

Reino Unido es el mercado objetivo de la primera de las misiones virtuales organizadas por Ivace Internacional para apoyar la internacionalización de las empresas y profesionales del diseño, en colaboración con la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV). En concreto, van a participar 13 estudios socios de la ADCV, especializados en los diferentes ámbitos del diseño: Alegre Design, Clausell Studio, Gallén+Ibáñez&Co, Gimeno Gràfic, Joanrojeski Estudi Creatiu, EstudiHac, Meteorito Estudio, Odosdesign, PackCo Brand & Packaging, Ramón Esteve, Santiago Sevillano Studio, Silvia Mar_Studio y Yonoh Creative Studio.

La directora general de Internacionalización de la Generalitat Valenciana, María Dolores Parra, ha explicado que esta acción, apoyada por World Design Capital València 2022, “se realizará entre los días 7 y 11 de junio, con el lema 'Uncover the amazing talent in the Valencia Region', y persigue promocionar el diseño valenciano fuera de nuestras fronteras".

La misión se desarrollará a través de una plataforma virtual -diseñada por Filmac-, que servirá tanto para dar a conocer el portfolio de los estudios participantes como para dar cabida a los encuentros entre los estudios y sus potenciales clientes y prescriptores, seleccionados en el mercado británico a través de la antena del IVACE en Londres.

A lo largo de la semana, se llevarán a cabo reuniones privadas entre los estudios y profesionales de la Comunidad Valenciana participantes e industrias, agentes comerciales, expertos en decoración y prescriptores o intermediarios de Reino Unido.

El sector del diseño valenciano se ha caracterizado por su gran proyección internacional, reforzada, en los últimos años, por los procesos de globalización y digitalización de la economía y, también, en gran parte, por la elección de València como Capital Mundial del Diseño en 2022. Es una de las líneas estratégicas de trabajo de la ADCV, que ha desarrollado diferentes programas de apoyo y promoción de la actividad exterior de sus profesionales y empresas socias.

En este sentido, la misión virtual con Reino Unido da continuidad, en el nuevo contexto, al programa ‘Follow Us’, que puso en marcha la ADCV en 2019 para informar y orientar sobre el proceso de exportación de servicios de diseño, con apoyo de IVACE Internacional -Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, dependiente de la Conselleria de Economía-, el ICEX y el centro de innovación Las Naves. Se llevaron a cabo sesiones informativas con los organismos institucionales que gestionan las herramientas para la exportación y una serie de workshops impartidos por diseñadores profesionales con experiencia en mercados exteriores.

Visión a largo plazo

“La colaboración en esta misión virtual del Ivace Internacional supone un paso más en nuestra estrategia de internacionalización. Además, da respuesta a una de las demandas que nos habían planteado nuestros socios: se establecerán contactos y negociaciones no solo con potenciales clientes, sino, también, con prescriptores de servicios de diseño, con los que se pueden formalizar acuerdos para mantener una acción comercial y de representación continuada de nuestros estudios en el Reino Unido, generando otras oportunidades de negocio a medio y largo plazo. Esperamos que esta experiencia piloto logre el objetivo de reforzar la conexión y relaciones del diseño valenciano con el sector empresarial del Reino Unido y que sea la primera de muchas otras orientadas a dar a conocer nuestro sector y abrir oportunidades en otros territorios”, señala Ángel Martínez, presidente de la ADCV.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la contribución del sector del diseño al PIB autonómico se cifra en 3.762 millones de euros, el 2,1%, según los datos del estudio ‘La Economía del Diseño en la Comunidad Valenciana’, llevado a cabo por la ADCV con financiación de la Agencia Valènciana de la Innovación (AVI).

La Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV) fue creada en 1985 y supera los 200 profesionales y estudios de diseño asociados, así como una veintena de empresas vinculadas con el sector. La entidad da apoyo a sus miembros en diferentes ámbitos, trabaja por la defensa del sector y desarrolla proyectos pioneros, que promueven el uso del diseño como impulsor de la innovación y la cultura. Además, es interlocutora y portavoz oficial del colectivo profesional en procesos de diálogo y proyectos con Administración Pública, instituciones y otras organizaciones y empresas.