Comisiones y cierre de oficinas, las principales quejas de los usuarios de banca

El aumento de las comisiones y la mala atención derivada del recorte de redes están pasando factura a la imagen de las entidades financieras y ha provocado que la mitad de los usuarios haya pensado en cambiarse o se haya cambiado de banco en los últimos seis meses. Al menos así lo refleja la última encuesta realizada por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el sector.

Un estudio que también señala que, aunque el motivo principal de los que se quedan con su entidad es el buen servicio que dicen recibir, otros muchos señalan que sólo siguen con su banco por "no encontrar otro mejor", tener un préstamo hipotecario que les vincula o por la pereza que les da realizar las gestiones que tienen que hacer para cambiar las domiciliaciones.

En este sentido, hasta un 42,8% de los consultados afirma que recientemente su entidad bancaria le ha subido las comisiones, frente el 45% que no se las han incrementado y un 12,2% que lo desconocen. Otro de los motivos de mayor descontento es la reducción del número de oficinas y del horario de atención en su entidad bancaria, un 54,2% así lo manifiesta, y sólo un 16,8% considera que su banco ha mejorado la atención y prestación de servicios.

Un año sin ir al banco

En cuanto a la frecuencia con la que acuden a las oficinas de su entidad bancaria, un 32,8%, de las personas consumidoras manifiestan que hace más de un año que no han sido atendido personalmente en su entidad bancaria, y un 30,5% que declaran que hace menos de un mes que acudieron a su oficina para realizar gestiones. Los principales motivos por los que fueron son en un 40,5% para realizar gestiones en ventanilla, un 26,4% para contratar nuevos servicios, un 9,9% para realizar pagos no domiciliados, y también el mismo porcentaje para presentar una queja o reclamación.

La ciudadanía accede a su entidad bancaria a través de internet, así lo manifiestan el 93,9% de las personas encuestadas, y consultar saldos y movimientos de las cuentas, realizar trasferencias son las operaciones que habitualmente realizan por internet.

Otra de las conclusiones es que el 54,2% de las personas encuestadas declara que es cliente de una entidad bancaria frente al 45,8% que tiene cuenta o productos bancarios en dos, tres e incluso cuatro entidades bancarias. De ellos, el 57% son clientes de CaixaBank, un 24% del Santander y del BBVA, y en menor medida del Sabadell. En cuanto a las entidades que mejor valoran, un 24,1% no determina ninguna ya que considera que son similares, y un 56,4% elige su entidad o una de sus entidades como las más valoradas.

No obstante, Vicente Inglada, secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana considera que, aunque hay un importante porcentaje de la ciudadanía que lleva a cabo determinadas operaciones bancarias a través de internet, no es excusa para que reduzcan oficinas y horarios en la prestación de sus servicios. Además, muchas gestiones bancarias se realizan de forma presencial en las oficinas y hay un porcentaje muy importante de la población que no utiliza internet o sólo para algunas operaciones y por lo tanto se está creando una brecha digital importante. En este sentido, Inglada entiende que las entidades bancarias deberían mantener y acercar sus servicios presenciales a la ciudadanía, especialmente en las poblaciones más alejadas y pequeñas de las zonas urbanas.