Iberdrola apunta a Hacienda como la mayor «beneficiada» con la escalada de la luz

En particular, Galán señaló que los derechos de emisión de CO2 -uno de los factores que, junto al aumento del precio del gas, más está contribuyendo a elevar los costes- supondrán unos ingresos de alrededor de 2.500 millones de euros para el erario público. En este sentido, el presidente de Iberdrola se mostró especialmente crítico con la intención del Ejecutivo central de que energías como la nuclear o la hidroeléctrica, que ahora no abonan estos derechos, contribuyan a sufragar su coste. «Confiamos en que el anteproyecto de ley recientemente presentado en nuestro país, que introduce cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras, sea reconducido a lo largo de su tramitación», señaló el ejecutivo.

Además, Ignacio Galán también esgrimió la necesidad de que «el marco regulatorio preserve la seguridad jurídica y la confianza legítima de los inversores». Una necesidad que, según apuntó, «han indicado multitud de agentes y organismos en sus alegaciones al anteproyecto de ley y también los principales analistas financieros y agencias de rating».

Así, se dirigió a los accionistas de la compañía para dejarles claro que, a pesar de que mantendrán una actitud dialogante con el Gobierno, también serán firmes en la defensa de sus intereses.

Al respecto, Ignacio Galán insistió en que «son muchos los factores que afectan al precio de la electricidad, pero sin duda el más significativo es el grado de impuestos, cargas y tasas que se le imponen y que, en buena medida, pagan los ciudadanos». Por eso, en cambio, sí mostró su apoyo a las propuestas que han formulado varios ministros para rebajar algunos de estos impuestos, como el que grava la generación de la energía o el IVA que se aplica, que actualmente es del 21%.

Inversiones

Por otro lado, Ignacio Galán recordó el esfuerzo inversor que realiza Iberdrola, que en 2020 alcanzó un récord de inversiones de 10.000 millones de euros, que pulverizará en este ejercicio con un volumen de 17.000 millones de euros. Asimismo, el presidente de la compañía recordó como hace 20 años cogió las riendas de la empresa «con un plan que pretendía transformar no solo la compañía, sino también al sector eléctrico», siendo así «pioneros en promover la transición energética», según subrayó.

«Y desde entonces la venimos impulsado, a pesar del escepticismo que alimentaron quienes pretendían que nada cambiara y puedo decir con orgullo que hoy nos hemos convertido en un líder energético global indiscutible. Quienes se escudaron entonces en debates ya superados podrán seguir atacándonos con otros pretextos no lo consiguieron entonces y no lo conseguirán ahora», señaló Ignacio Galán.