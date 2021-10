Hoy en día son muchas las estafas que circulan a través de Internet, WhatsApp, correo electrónico o incluso que podemos recibir por SMS en nuestro teléfono móvil, lo que no suele ser tan común en los últimos tiempos es que recibamos timos en el buzón de nuestra casa. Si estás leyendo esto es posible que hayas recibido en los últimos días una carta sospechosa en nombre de la Seguridad Social, en ese caso debes ignorarla. La Guardia Civil ha alertado en su perfil oficial de Twitter de un nuevo fraude que llega por correo ordinario y que tiene por supuesto remitente el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Aunque esta misiva en concreto no es muy elaborada y puede detectarse el intento de estafa fácilmente, la Benemérita ha advertido que las personas mayores pueden caer en el engaño y ha instado a los jóvenes a correr la voz entre sus familiares y allegados. El modus operandi comienza con la recepción de una carta por correo en la que supuestamente la Seguridad Social reclama al destinatario cierta documentación debido a que "un ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad Social muchos de los datos de los ciudadanos se han perdido". Además, la misiva fraudulenta alude a una ley, que no nombra y de la que no cita el artículo, para apoyarse en sus exigencias.

Para terminar de convencer al receptor de que envíe fotos del DNI y un extracto bancario este timo el escrito continúa: "ante todo va haber un incremento de las prestaciones, jubilaciones por lo que es necesario que nos adjunte la siguiente documentación" [sic]. Y finaliza solicitando que se envíen estos datos por correo electrónico a una dirección que nada tiene que ver con la Seguridad Social.

Seis consejos para evitar los fraudes 'phishing'

Es imposible parar todos los ataques de 'phishing', pero se pueden tomar esta serie de medidas para minimizar el riesgo de ser infectado. En caso de duda, lo más recomendable es no abrir el mensaje, y si ya se ha hecho, no hacer clic en el link ni descargar el adjunto. Para evitar verse comprometido por un ataque informático existen seis consejos básicos: