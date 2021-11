Las exportaciones de la provincia ya se sitúan 500 millones de euros por encima de 2019 pese a la atonía de EE UU

Si hay un sector que va como un tiro en la provincia, empujando con fuerza hacia la recuperación, ese es, sin lugar a dudas, el exportador. Y es que las empresas alicantinas han logrado vender al exterior en los primeros nueve meses de este año casi 500 millones más que en el mismo periodo de 2019, cuando todavía no había irrumpido la crisis del coronavirus. Solo hay dos lunares en esta dinámica positiva: por un lado, el sector del calzado, que todavía no ha alcanzado los niveles prepandemia, y por otro, el comportamiento del mercado estadounidense, que se mantiene estancado al no haberse despejado todavía los efectos de las políticas proteccionistas de Trump, lo que le ha hecho retroceder del cuarto al sexto puesto en el ranking de los principales destinos exportadores de Alicante.