La pandemia deja al menos una veintena de hoteles en venta en la provincia de Alicante

Y esos son únicamente los que están a la venta a través del portal Idealista, que ayer publicó un estudio sobre este fenómeno, en el que cifraba en 653 los alojamientos que se ofrecen en su portal, un 16% más que hace un año. En el caso de Alicante, el incremento de la oferta ha sido mucho mayor al pasar de 13 a 20 hoteles en venta -un 53% más-, pero lo cierto es que la provincia no es de las más afectadas por estas desinversiones.

A la cabeza de este particular ranking se encuentra Baleares, donde existen hasta 73 establecimientos de diferentes categorías en venta -se contabilizan los inmuebles que se anuncian con licencia hotelera-, seguida por Barcelona, con 64 inmuebles de este tipo, Málaga (52), Granada (40), Girona (40), Las Palmas (34), Pontevedra (27), Asturias (22) y Valencia (21). Al mismo nivel que Alicante se sitúa Madrid, que también tiene 20 hoteles en venta en la plataforma.

En el caso de los alojamientos en venta en la provincia, los precios varían notablemente, desde los 318.000 euros que piden por un hostal de cinco habitaciones en el centro urbano de Calp, hasta los 19,5 millones que reclaman los propietarios de un complejo de cuatro estrellas, con 200 bungalows, en la zona de La Marina de Elche. En este último caso, se trata de un resort perteneciente a una pequeña cadena británica, que también cuenta con establecimientos en la Costa del Sol, y que ha optado por desprenderse de esta propiedad para conseguir los fondos necesarios para seguir operando el resto de sus negocios, según explican las fuentes del sector consultadas.

No es el único caso, en el portal también puede encontrarse un hotel en construcción de seis plantas en la zona de Poniente de Benidorm que se oferta por 9,5 millones y que pertenecía a una cadena noruega que, con la llegada del covid, decidió paralizar su inversión y ahora quiere liquidarla.

En esta misma población se vende otro hotel, en la avenida de los Almendros, con 74 habitaciones por cinco millones de euros; y en la cala de Finestrat hay otro de diez plantas disponible para quien tenga 13,5 millones. En todos estos casos, los anunciantes omiten el nombre del establecimiento y su ubicación exacta.

Entre la oferta también se pueden encontrar algunos hoteles que llevan años cerrados y que están en manos de los bancos, como el antiguo hotel Rocas Blancas, de Santa Pola, para el que se ha fijado un precio de algo menos de 4,4 millones de euros.

Sin embargo, la mayoría de los establecimientos que han salido al mercado son pequeños hoteles, en su mayoría regentados por particulares de forma familiar, donde los propietarios ya no podían hacer frente a las hipotecas o, simplemente, no desean seguir con el negocio tras más de un año luchando por sobrevivir. Así, el hotel más barato en venta es un pequeño hostal de cinco habitaciones que se vende en el centro urbano de Elche por solo 318.000 euros. Los precios más habituales oscilan entre el millón y los tres millones de euros.

Desde la patronal Hosbec minimizan el impacto de todas estas ventas y señalan que supone un porcentaje muy pequeño de la planta hotelera de la provincia, que cuenta con más de 80.000 camas. «Lo cierto es que no ha habido ninguna operación significativa. Las grandes cadenas de la zona han aguantado el tirón y, de hecho, muchas han decidido invertir en la reforma de sus establecimientos, aprovechando el paréntesis obligado por la pandemia», señala la secretaria general de la organización, Nuria Montes. En este sentido, Montes explica que el producto principal que buscan los grandes inversores «son hoteles de cuatro estrellas, con más de 200 habitaciones, porque son los más rentables. Y de esos no hay en venta», asegura la portavoz empresarial.

Los compradores reclaman rebajas de entre el 20% y el 25%





El hecho de que aumente la oferta no quiere decir que se cierren más operaciones. Entre otras cosas, porque los precios no acaban de casar. Los compradores reclaman descuentos de entre el 20% y el 25% sobre los valores que se manejaban antes de la pandemia y la mayoría de vendedores no están dispuestos a asumir tanta rebaja. Además de algunos fondos, entre los interesados en comprar hay cadenas extranjeras con disponibilidad de liquidez.