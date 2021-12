Un operario fallece al caer cuando instalaba placas solares en una nave de La Romana

Un operario de 34 años falleció este martes al precipitarse desde una altura de 15 metros cuando trabajaba en la instalación de placas solares en una nave industrial del municipio de La Romana. El percance se registró al hundirse el tejado sobre el que se encontraba, justo en el momento en el que estaba instalando la vía de vida y no contaba, consecuentemente, con ningún arnés que lo sujetara.

El suceso, según la información facilitada, se registró poco después de las dos y media de la tarde en la nave de una empresa dedicada a la comercialización de uva de mesa, la cual se encuentra ubicada en la carretera comarcal que une Novelda con La Romana.

El operario en cuestión era trabajador de una compañía de Ciudad Real perteneciente al sector de la energía fotovoltaica, la cual se estaba encargando de la instalación de placas solares en la cubierta de la citada nave.

Las fuentes consultadas destacan que el accidente laboral se registró justo en el momento en que el trabajador, junto a un compañero, se encontraba encima del tejado instalando la vía de vida que tenía que asegurarlos para poder acometer la instalación. Fue justo en este momento cuando se produjo el hundimiento del techo de uralita, lo que propició que se precipitase al suelo desde una altura de unos 15 metros.

Se da la circunstancia de que no se encontraba sujeto a ningún arnés, dado que hasta que no se instala la línea de vida no es posible asegurarse.

El impacto fue fatal, toda vez que el fallecimiento se produjo en el acto. De hecho, el personal del Samu desplazado hasta el lugar de los hechos no pudo hacer otra cosa que confirmar su muerte.

Como es preceptivo en estos casos, tanto la Guardia Civil de Novelda como la Inspección de Trabajo han abierto una investigación para intentar esclarecer los detalles de lo ocurrido.

Se da la circunstancia de que la actividad de instalación de placas solares se ha intensificado en la provincia de Alicante de forma exponencial en los últimos tiempos, empujada, sobre todo, por los altos precios de la energía. Son numerosos los proyectos de cubiertas fotovoltaicas que se están acometiendo en empresas, a lo que hay que añadir la fiebre que se ha desatado por la instalación de huertos solares, lo que ha suscitado un clima de oposición en las zonas afectadas por el elevado impacto ambiental.

El suceso registrado este martes se une a otro accidente laboral acontecido hace poco más de un mes en un municipio cercano, Hondón de las Nieves, donde un empleado de la construcción de 42 años falleció al caerle encima un muro cuando trabajaba en una urbanización.