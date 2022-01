Más de 31.000 contratos temporales se convierten en indefinidos en la provincia de Alicante en 2021

La provincia de Alicante sigue soportando la temporalidad en sus contratos, pero hay indicadores que mejoran. En el acumulado de enero a noviembre de 2021, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el total de contratos convertidos en indefinidos fue de 31.238, lo que supone un 49,19% del total de contratos indefinidos, que son 63.496, el mejor registro en términos porcentuales en al menos cuatro años.

Esta cifra es mucho más alta que en el 2020, cuando fueron 25.154 contratos los que se convirtieron en indefinidos, un 47,14% del total, que fueron 53.360. Un hecho que refleja el lastre que supuso el coronavirus para el tejido productivo provincial, con confinamientos, cierres de empresas y paralización de exportaciones.

Los mejores datos los registran los años 2019 y 2018. En el primero, 34.976 personas rubricaron un contrato indefinido, siendo el 48,66% del total anual, que se situó en 71.867. Mientras que el segundo sumó 34.925 conversiones, siendo el 46,23% del total de contratos indefinidos en aquel año, 75.543. 730 días con un alto porcentaje de conversión pero también mantienen una alta temporalidad, con 601.522 contratos temporales en 2018 y 611.097 en 2019. Frente a los 421.375 de 2020 y los 476.095 de los 11 meses del 2021.

Respecto a los datos anteriormente explicados, la secretaria general de UGT L’Alacantí - La Marina, Yaissel Sánchez, denuncia la alta temporalidad de los contratos que soporta el mercado provincial, destacando, además, que España es el país que más temporalidad tiene de toda Europa. Ahondando más en los datos, desde UGT afirman que el tejido provincial de Alicante «en su mayoría mantiene una cultura empresarial en la que prefieren la utilización de la precariedad como un instrumento de flexibilidad absoluta, que posibilita el continuo cambio de las condiciones de trabajo y la extinción de las relaciones laborales de forma discrecional y unilateral».

Para CC OO la lectura que realizan sobre estas estadísticas refleja un hecho. «Los datos no pueden ocultar la fría realidad laboral que la provincia viene soportando lustros. Situación que sistemáticamente, mes a mes, hemos denunciado, la altísima precariedad, temporalidad y rotación laboral que sufre una provincia cada vez más dependiente del turismo, la hostelería, los servicios y el campo, los sectores clásicos de la temporalidad», recalca Francisco García, secretario general de CC OO l’Alacantí-Les Marines.

Desglosando estos datos por sexos, la mayoría de las conversiones corresponden a hombres en los cuatro años analizados, siendo un denominador común y situándose la cantidad de contratos masculinos entorno al 56%.

Las cifras apuntan al género masculino como los beneficiarios de la mayoría de conversiones a contrato indefinido, dejando entrever una realidad, «es a ellos a quien más se les contrata, con la salvedad de los contratos a tiempo parcial que, mayoritariamente siendo indefinidos como temporales, en este tipo de jornada tienen rostro de mujer», recalca Yaissel Sánchez. Las mujeres lideran los contratos a tiempo parcial. Aunque ya han accedido al mundo laboral, la conciliación no siempre es un hecho y siguen siendo ellas quienes sacrifican parte de su vida laboral para poder atender las cuestiones domésticas.

Si analizamos la contratación por sectores, el año que acaba de terminar concentra el mayor número de conversiones en Servicios, 21.675 (69,38%), seguido de Industria, con 4.933 (15,79%). Cabe destacar, en contraposición con los años anteriores, la subida de la contratación en Agricultura, siendo del 3,24% en 2021, cuando en los tres años anteriores no llega al 2%.

El sector Servicios sigue liderando la contratación en 2020, 2019 y 2018. Agricultura sigue siendo el último sector, pese al aumento considerable del 2021. El penúltimo lugar lo ocupa Construcción y el antepenúltimo, Industria.

En este sentido, los datos dejan entrever que la edad de las personas que rubrican un contrato indefinido «comprende desde los 30 hasta los 45 años», representando alrededor del 42% del total de contrataciones. Desde UGT reivindican «el error por parte de las empresas de fomentar la precariedad del empleo, quienes por lo general, prefieren contratar en situación de temporalidad contratos por circunstancias de la producción, en lugar de fomentar el contrato indefinido, otorgando al mercado y a las personas una estabilidad laboral».

ERTEs, tarde y mal

Un empresario que regenta un negocio dedicado a materiales para fabricación del calzado pone de manifiesto la «imposibilidad de mantener a toda la plantilla como indefinida todo el año. Nosotros trabajamos en función de los pedidos que entran, mucho tipo de calzado es temporal. Ahora, que todavía estábamos remontando de la crisis económica anterior, vino el bofetón del 2020, con una bajada de pedidos muy importante, unos ERTEs que llegaron tarde y nos vimos abocados a mandar a la gente al paro». Para paliar esta falta de trabajo, «tuvimos que pedir los préstamos ICO que, aunque son a un interés muy bajo y con flexibilidad de aumento de meses de amortización, hay que devolverlos. Nadie nos ha regalado nada».

En el reciente acuerdo entre la patronal, sindicatos y el Gobierno para la reforma laboral «será muy importante el diálogo y negociación sindical específicos sobre las causas qué hacen de las comarcas más turísticas las que presentan peores índices salariales y de contratación estable, al tiempo que los segmentos poblacionales más perjudicados, mujeres y jóvenes, empiecen a acceder a un trabajo de mayor estabilidad y remuneración», comenta Francisco García desde CC OO.

Con el nuevo acuerdo alcanzado hace unos días, UGT negociará «por un empleo digno, de calidad y con derechos, que ponga freno a la temporalidad, para garantizar una sólida recuperación económica. Ahora esperamos que este acuerdo de reforma de las relaciones laborales contribuya a corregir la temporalidad del mercado laboral y a recuperar derechos perdidos años atrás por reformas laborales impuestas que no tenían en consideración el diálogo y negociación entre los agentes sociales y económicos implicados», concluye Yaissel desde UGT.

«Hay que pluriemplearse para poder vivir»

La precariedad laboral es un hecho para Sandra Pérez, quien con un 29 años, un grado en Turismo y una especialización, trabaja haciendo pizzas en un negocio local para complementar su sueldo. Pese a su preparación, «tan solo me ofrecen contratos temporales que no llegan a los 700 euros. Desde que estalló el covid y cerraron las fronteras, nuestro sector se encuentra en una situación de precariedad». Así, de trabajar como guía turístico haciendo viajes por el mundo, tuvo que volver a casa de sus padres y comenzar una nueva búsqueda. En septiembre, «empecé a trabajar de lo que he estudiado, actualmente estoy colaborando con una web de Turismo pero tan solo cuatro horas de lunes a viernes, lo combino con las pizzas sábado y domingo por la noche. O te pluriempleas o es imposible vivir».

«Siempre he tenido contratos temporales»

Javier Mas, de 31 años, trabaja en una empresa de construcción, es ingeniero y «desde que terminé la carrera estoy dado de alta pero con contratos de obra y servicio». Este nuevo año lo han trasladado a Madrid. «Aún no he firmado el contrato, no sé cuánto voy a cobrar ni de qué tipo va a ser el contrato aunque me han asegurado que va a ser indefinido». Sin nómina, «no puedo optar a alquilar un piso porque no sé el precio de alquiler que podré pagar». Él se considera «afortunado por haber tenido trabajo, pero con contratos temporales y sin estabilidad». Ha vivido en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, «siempre que hay una obra nos trasladan. Me encanta mi trabajo pero muchas veces, con mi edad, esperas poder establecerte en un sitio y hacer planes a medio plazo».