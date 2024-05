Estévez: “El punto me sabe a poco”

Tras el empate cosechado contra el Levante, Fernando Estévez se mostró crítico pero con convicción de que merecieron más ante un gran rival: “Me sabe a poco el punto, el equipo ha completado un gran partido, felicitar a los jugadores porque han competido ante un gran rival y solo nos ha faltado el gol”.

“Hemos doblado en números al rival, pero nos faltó acierto, arranque brutal con ocasiones clarísimas y a partir de ahí nos ha costado. El inicio de la segunda nos ha costado, pero hemos vuelto al final y te queda el sabor agridulce donde hemos merecido un poco más, el equipo ha mostrado su seña de intensidad, a este nivel lo vamos a conseguir”, comentó el granadino sobre el encuentro.

Pero la realidad es que con la victoria del Amorebieta en Tenerife la distancia pasa de cinco a tres puntos con respecto al descenso, que marcan los vascos, contra los que tienen el golaveraje ganado. En ese sentido, Estévez comentó que esperará a que termine la jornada para sacar conclusiones: “Nos habría gustado firmar esta jornada la permanencia, queríamos antes de la 42, pero si no se da no pasa nada, quedan partidos por delante”.

“A veces los veo y otras veces no, pendiente de analizar el partido mío antes que de las cosas que no dependen de mí, que cada uno haga sus méritos. Lo tenemos muy cerca, tan cerca que hoy 10 centímetros o un palo nos hubiese dado la posibilidad de salvarnos”, añadió el técnico sobre los resultados de otros partidos esta jornada.

Por otra parte, también agradeció el esfuerzo que hicieron los futbolistas durante todo el choque: “El equipo está en muy buena línea, cerca de ganar a un equipo que se estaba jugando algo importante, no se le puede pedir más. Hemos tenido bajas importante que nos han mermado en esa efectividad que tenía el equipo, ahora está todo el mundo en la causa”.

En cuanto a nombres individuales se le preguntó el motivo de la ausencia de Andone en el ataque, en ese sentido, el entrenador aclaró que el partido estaba favoreciendo la entrada de Mo Dauda ante la ausencia de centros por la banda y el espacio que había por dentro a la hora de atacar a los valencianos.

También se le preguntó por el gran partido de Mario Soberón, pero no quiso destacar únicamente al futbolista cántabro tras su buen partido: “Juanto también ha estado cerca del gol, Bernal ha tenido un arreón e incluso la gente del banquillo ha empujado. Mostrando este nivel puedo acertar o equivocarme, a veces no puedo hacer los cambios que quieren, pero por detalles he decidido hacer esos cambios”.