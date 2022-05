Riera seguirá en la Cámara de Alicante a pesar de su derrota en las elecciones

Juan Riera seguirá en la Cámara de Comercio de Alicante tras su salida de la presidencia de la institución, aunque, eso sí, como "soldado raso". A pesar de que el empresario dianense ya no tiene ninguna opción de revalidar el cargo ni de ocupar ningún puesto de relevancia en la entidad, tras la arrolladora victoria de las candidaturas impulsadas por Carlos Baño en las pasadas elecciones, Riera quiere mantener su vinculación con la Cámara y ha tomado posesión como miembro del pleno, como representante de la compañía Solar Senses, que se impuso en las votaciones en la categoría de Industria Extractiva y Energética.

Una decisión que no ha estado exenta de cierta polémica ya que, desde determinados círculos, se hubiera considerado un gesto "elegante" que se hubiera retirado del todo -el suyo fue el único asiento que logró de los 40 en disputa-, para dejar el camino completamente despejado a los nuevos responsables de la entidad. Además, a esto hay que sumar el hecho de que Riera ni siquiera ha logrado su asiento en representación de su empresa principal, Euroresidencias, que no resultó elegida en su categoría, sino a través de otra compañía en la que es un socio el que consta como administrador único.

Una firma que, para más inri, aparece catalogada como "inactiva" en algunos servicios de información financiera, como Informa, aunque en otros, como Axesor o como defiende el propio promotor, sí consta como activa. En cualquier caso, se trata de una cuestión de imagen, ya que la normativa no especifica nada al respecto, y puede presentarse a las elecciones cualquier empresa dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas con una antigüedad superior a los dos años y al corriente de pago con las administraciones. Unos requisitos que Solar Senses cumple sobradamente.

Seguir en contacto

El propio Riera confirma que, tras los resultados de las elecciones al pleno, no tiene ninguna intención de disputar la presidencia ni de ocupar ningún cargo ya que es consciente de que no tiene "ninguna posibilidad". "No entro con ninguna aspiración. Simplemente, la Cámara ha supuesto para mi muchos años de mi vida y quiero estar cerca, continuar en contacto con la institución", asegura el empresario.

Al respecto, la falta de sintonía con Baño hace prácticamente imposible que éste pueda recuperarlo para algún cargo en su comité, por lo que la única opción de participación de Riera, además, del pleno, sería formar parte de alguna comisión sectorial, a las que pueden adscribirse voluntariamente cualquier miembro de la Cámara.

En cuanto a la firma por la que consigue representación, Riera se limita a señalar que es una sociedad en la que tiene participación y que sí que tiene actividad.

En cuanto al proceso electoral, tras la toma de posesión de los 40 vocales electos -entre los que Baño acapara 39 apoyos, frente al único miembro favorable a Riera, el que ocupa el propio empresario-, ahora la Conselleria de Economía debe ratificar los ocho vocales en representación de la patronal CEV y los 12 que corresponden a las empresas que realizan la mayor aportación económica a la institución.

En la lista de la patronal, que dio a conocer su propuesta en febrero y que ya ha hecho público su apoyo a la elección de Baño, están los presidentes del metal, Luís Rodríguez, y del calzado, Marián Cano, además de la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes; o la vicepresidenta de la Federación del Comercio, Belén Puig. También el presidente del Cercle Empresarial de la Marina Alta, Benito Mestre, además de los representantes de Mercadona, Luis Consuegra; de Iberdrola, María José García; o de GrupoIdex, Miguel Quintanilla.

Por su parte, las empresas con mayor aportación son Carmencita -cuyo presidente, Jesús Navarro, se perfila como vicepresidente primero de la Cámara-, Masymas, Clave Informática, Grupo Marjal, Alfredo Iñesta, Ibidem, Logisland (Seur), Hermisan, Banco Sabadell, Aguas de Alicante y dos firmas del grupo Vectalia. Una vez ratificados, se prevé que el pleno de constitución y elección de cargos se celebre el 28 de junio en Elche.

Las elecciones han supuesto un vuelco histórico en la Cámara, no sólo por el relevo de Riera al frente de la institución. También han dejado fuera a nombres con larga trayectoria en la institución, como el promotor Armando Sala, actual tesorero, o al presidente de Uepal, Juanjo Sellés, lo que también ha llevado a que en algunos círculos se cuestione que esté al frente de una organización empresarial.