Decenas de caravanas se publicitan como alquileres turísticos en espacios naturales de Ibiza.

Decenas de caravanas, o furgonetas camperizadas, es decir, habilitadas para pernoctar, se ofrecen en Airbnb como alojamientos turísticos en espacios naturales de la isla de Ibiza. A pesar del riesgo que ello conlleva y del que ya advirtió, hace unos días, la Policía Local de Sant Josep.

"Nos estamos encontrando con piratas que alquilan vehículos particulares", explicaban los agentes el pasado viernes en la nota en la que informaban del inicio de una "campaña de seguimiento de acampadas en espacios de relevancia ambiental". Un texto en el que critican la falta de escrúpulos de quienes alquilan estos alojamientos para turistas ya que les informan erróneamente de dónde pueden acampar, incluidas también zonas protegidas. De hecho, los agentes de Sant Josep mencionan entre los lugares en los que han encontrado caravanas el Parque Natural de ses Salines y la zona ANEI (Área Natural de Especial Interés) de Cala d’Hort. Además, alertan del riesgo de incendios al saltarse la prohibición de hacer fuego, que recuerdan que incluye los camping gas con los que cuentan la mayoría de estos alojamientos para cocinar o calentar la comida. De hecho, el pasado domingo por la tarde los bomberos tuvieron que sofocar un incendio forestal en el municipio de Sant Joan. El fuego se inició en una caravana estacionada entre los árboles que ardió completamente. Otro riesgo importante: los residuos que dejan en las zonas.

Basta echar un vistazo a la plataforma de alquiler turístico por antonomasia, Airbnb, para encontrar decenas de estos vehículos que se ofrecen para pasar unos días en la isla. Casi todas ellas incluyen en sus galerías fotografías tomadas, precisamente, en la zona de Cala d’Hort, con vistas a es Vedrà. También las hay estratégicamente colocadas en los aparcamientos y las zonas boscosas cercanas a algunas de las playas más populares, como Platges de Comte o Benirràs. La mayoría de los anfitriones indican en estos anuncios que ofrecerán a los huéspedes una guía de las mejores zonas para acampar. Es el caso de Raúl, que a quienes se alojen en sus dos furgonetas ofrece sus 'tips' sobre la isla y las mejores zonas en las que aposentar los vehículos. Algunos no tienen reparos en estacionar las furgonetas y desplegar terrazas y mesas y sillas en zonas protegidas, como a los pies de la torre de defensa de sa Sal Rossa, en pleno Parque Natural de ses Salines. Eso sí, ninguno alerta a sus huéspedes de que en las Pitiusas está prohibido acampar fuera de los campings.

Todas las ofertas emplean ese contacto con la naturaleza de la isla como el principal reclamo. Además de las vistas desde los vehículos a puestas de sol, amaneceres y acantilados y la cercanía a la orilla del mar. Dos de ellas aparecen, literalmente, aparcadas en la zona de còdols. Una en la misma playa de Cala Salada o en el Port de ses Caletes. La mejor forma para descubrir "rincones mágicos", "alojamiento romántico", "olvídate de reservar en un hotel", "la mejor forma para explorar la isla", "la Ibiza más auténtica", "una experiencia inolvidable", "paisajes salvajes", "disfruta de la Ibiza hippy", "descubrirás los rincones secretos"... Son sólo algunas de las frases más empleadas. Sorprende, especialmente, que diferentes anuncios de vehículos distintos gestionados, presuntamente, por anfitriones diferentes utilizan exactamente las mismas palabras en sus anuncios "duerme bajo las estrellas y junto al mar".

Servicios "extras"

Algunos hacen su agosto particular con este negocio. Es el caso de Gaston, cocinero que trabaja la temporada en Ibiza y en cuyo perfil cuenta con ocho caravanas para alquilar a turistas. Cuestan entre 120 y 202 la noche (más gastos de limpieza y comisión de servicio) que le rentan más de 1.200 euros diarios. Eso únicamente por el alojamiento, porque recogerlos o devolverlos al aeropuerto cuesta 20 euros, lo mismo que el check out tardío. Otros negocios alternativos pasan por alquilar bicis o gestionar excursiones en barco por los alrededores de es Vedrà o hasta Formentera. Algunos anfitriones no sólo cobran por la limpieza sino que, además, exigen a los huéspedes que devuelvan el vehículo como los chorros del oro "Hay una escobita y bolsas", apunta Lauren en el anuncio de una añosa furgoneta. "El estado es excelente para su edad", reconoce.

Sorprende encontrar algunas de las caravanas en anuncios diferentes. Es el caso de una furgoneta adaptada para pasar la noche y que alquilan dos personas diferentes: Gina, residente en Cataluña, y Mili, que vive en Sant Antoni. Entre las bondades de este alojamiento destacan las "vistas a la bahía" y el "acceso a la playa". Es lo que tiene que esté aparcada en el estacionamiento de ses Variades.

Algunas de las ofertas ya detallan que se trata de vehículos únicamente para pernoctar, ya que no se pueden conducir. Bien porque no han pasado la ITV o están averiadas desde hace tiempo. Mili advierte de ello sobre una caravana estacionada "en un parking de tierra frente al mar" en la bahía de Sant Antoni, mientras que otro anfitrión, Bablon, ofrece la posibilidad de que los huéspedes escojan antes de llegar a la isla el lugar en el que quieren que coloque la caravana para pasar sus vacaciones.