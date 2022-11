El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Rafael Myro visita la provincia estos días para participar en las XXXVII Jornadas sobre Economía Española que se celebran en la Universidad de Alicante, organizadas por el Instituto de Economía Internacional de la UA y la Asociación Libre de Economía, de la que forma parte. Toda una institución en el mundo académico -sus textos están entre los más utilizados en las facultades de Economía- cree que una pequeña recesión es inevitable en los próximos meses, pero considera imprescindible atajar la inflación cuanto antes.

La primera pregunta es casi obligada, ¿qué diagnóstico hace? ¿Habrá recesión?

La economía española ha ido bastante bien, en términos comparativos. Hemos crecido más que Europa y tenemos una tasa de inflación un poco más baja, lo que para nuestro país es toda una sorpresa. Por si esto fuera poco, hemos tenido un comportamiento de los salarios muy moderado, lo que tiene sus virtudes -que no carga más la inflación- y sus defectos, como es la pérdida de poder adquisitivo y el conflicto social que puede generar. Aquí habría que pedir a los empresarios que sean más generosos, porque los márgenes sí han estado subiendo. En cualquier caso, esto nos sitúa en una situación favorable en el entorno europeo. Está claro que nos vamos a meter en una recesión, porque Estados Unidos y Europa, de la que dependen nuestras exportaciones, la van a tener. Pero será una recesión leve.

Por lo que dice, si se hubiera producido un pacto de rentas, parece que los trabajadores estarían cumpliendo mejor su parte que los empresarios , aunque sea forzados, a la hora de contener los precios.

Utilizando sus palabras, sí, los trabajadores están cumpliendo bastante mejor su parte en ese teórico pacto de rentas que los empresarios. También es verdad que ahora viene la negociación colectiva y que habrá subidas de sueldos, y también es verdad que vamos a tener una actualización de pensiones y eso apunta a un impacto importante sobre las cuentas públicas, que es nuestro talón de Aquiles.

Una de las claves en estos momentos es la política de los bancos centrales. ¿Qué nivel de subida de tipos sería tolerable para la economía española?

Creo que la Reserva Federal, que es quien marca la pauta porque las tensiones de demanda son más elevadas en Estados Unidos, tiene la perspectiva de subirlos hasta el 5% y creo que Europa se quedará cerca. ¿Eso va a dañar? Bueno, va a frenar el crecimiento y se espera que eso consiga detener la inflación. Porque la inflación es un mal tremendo si se enquista, sobre todo si se apalanca en las expectativas de la población, porque luego cuesta erradicarla, cortar la rueda.

No son buenas noticias para los hipotecados...

No. Los hipotecados son los que experimentarán el primer shock y lo que se busca precisamente es que sea lo primero en desinflarse, que frene la construcción porque tiene un efecto inducido muy importante en toda la actividad, y eso enfríe la economía.

Una de las cosas que está sorprendiendo es la fortaleza del empleo, ¿son los efectos de la reforma laboral o a qué puede atribuirse?

Es el efecto de varias cosas, de que, con los datos en la mano del segundo trimestre, el consumo ha seguido tirando, tanto entre la población española, como entre los visitantes internacionales. También del hecho de que los salarios no estén creciendo y en términos reales se estén abaratando, y, en tercer lugar, de las reforma laboral, que ha facilitado que se cree empleo. Tenemos la suerte de tener en estos momentos un mercado laboral que no traslada inmediatamente las subidas de precios a los salarios, porque, por desgracia, cuando eso ocurre, aunque no lo parezca, son los trabajadores los que lo acaban pagando, con la inflación de segunda ronda.

Parece que se ha establecido cierta competición entre los políticos españoles por bajar impuestos. ¿Es el momento de hacerlo?

Se han puesto en todo mundo, no sólo en España. Es una barbaridad por dos razones: con una inflación alta, bajar impuestos es estimular el gasto e ir contra la política de frenar los precios; y, por otro lado, hay que recordar que tenemos deudas y déficits que hay que eliminar, nos lo van a pedir desde Europa. Además, precisamente acabamos de ver la utilidad del sector público con la pandemia y viene la amenaza del cambio climático. Necesitamos un sector público capaz de responder a esos retos. Si ahora tenemos una buena situación es por los ERTE, las ayudas a las empresas o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y para eso se necesita un estado solvente.