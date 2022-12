Los datos del empleo del pasado mes de noviembre vuelven a dejar una situación contradictoria en Alicante. Las contrataciones en la industria, la construcción, el comercio o la educación permitieron sacar de las listas del paro a 4.757 personas, en lo que supone la tercera mayor caída de este indicador de todo el país, tan sólo superada por los descensos que se registraron en València, con 8.260 desocupados menos, y en Madrid, con un 7.757.

Un descenso que reduce el número total de parados registrados en la provincia hasta los 140.656, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, esta caída del paro no se tradujo, como cabría esperar, en una mayor creación de empleo. Al contrario, el número de cotizantes de la Seguridad Social se redujo en 1.122 personas, hasta las 712.186, sobre todo por el descenso de ocupados que se contabiliza en el sector de la hostelería.

Una aparente contradicción que se produce porque no todas las personas que pierden su empleo se inscriben inmediatamente en las listas del paro o no lo hacen en las oficinas de la provincia, lo que ocurre por ejemplo con los trabajadores que vienen de otras zonas del país para la temporada turística o con los estudiantes que buscan un empleo temporal en verano pero no tienen intención de buscar un nuevo trabajo por el momento. Al mismo tiempo, también hay muchos parados que no renuevan su inscripción si han agotado las prestaciones o si tienen en el horizonte una nueva contratación.

En este sentido, el análisis del volumen medio de cotizantes a la Seguridad Social refleja la situación habitual de la economía alicantina durante un mes de noviembre. Así, el sector de la educación es el que más aumenta su número de ocupados, con 1.261 afiliados más que en octubre, seguido por la construcción, que creó 829 empleos a pesar de los augurios de ralentización del mercado. También creó empleo la industria manufacturera, que ocupó a lo largo de este periodo a 752 alicantinos más. El transporte, los servicios a las empresas, las actividades informáticas o la Administración Pública también generaron más empleo.

Fin de la temporada turística

Sin embargo, todo esto no fue suficiente para compensar el descenso del número de cotizantes en la hostelería, donde se destruyeron 4.752 empleos, al pasar de 86.209 a 81.427. Hay que tener en cuenta que se trata de afiliados medios a lo largo de todo el mes y que en octubre muchos establecimientos de temporada suelen aguantar abiertos la primera quincena para aprovechar el puente. También se redujo en 801 personas el número medio de ocupados en Sanidad.

En cualquier caso, el descenso en el número de parados no deja de ser una buena noticia, sobre todo si se tiene en cuenta que se produce después de tres meses consecutivos de subidas de este indicador. Además, también hay que señalar que el volumen total de ocupados, pese al descenso de noviembre, supera en más de 28.000 personas al que se registraba el año pasado en estas mismas fechas.

Empleo estable

Por otro lado, también se mantienen los efectos positivos de la reforma laboral. De esta forma, hasta el 54% de todos los contratos firmados durante el pasado mes -22.470 de un total de 41.558- fueron indefinidos. Con estos datos, los contratos estables suscritos desde el arranque del año ya suman 257.679, el 47,8% del total, en lo que supone 9,5 puntos más que la media nacional.

En cuanto a la cobertura de los desempleados, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, en octubre cobraron algún tipo de ayuda del Sepe 72.910 parados. De ellos, 30.872 recibieron la prestación contributiva, mientras que otros 35.857 cobraron el subsidio y 6.181 ingresaron la Renta Activa de Inserción.

En el conjunto de la autonomía, el número de desempleados descendió en 15.330 personas, hasta situarse en 339.295. Un descenso que, en este caso, sí vino acompañado de una mayor creación de empleo, ya que el tirón de València y Castellón elevó la cifra de cotizantes a la Seguridad Social de la autonomía hasta los 2.076.704, 21.064 más que en el mes anterior.