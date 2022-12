El turismo representa el 15% del Producto Interior Bruto (PIB) en la Comunidad Valenciana. Es, por tanto, una de las industrias económicas más importantes de la provincia de Alicante que, además, asienta su desarrollo directamente sobre el territorio y el uso de sus recursos naturales. De hecho, las distintas fases de consumo de un producto turístico guardan estrecha relación con el medio ambiente, desde el ciclo de estancia hasta el desplazamiento.

Para hablar de turismo, sostenibilidad y futuro, el alcalde de El Campello, Juan José Berenguer, y el de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, participaron en la mesa redonda «Municipios turísticos y sostenibilidad» donde pusieron de manifiesto la obligación de los regidores locales a la hora de gestionar de una forma responsable y eficiente las implicaciones ambientales de los municipios.

«La sostenibilidad tiene un peso importante en l’Alfàs del Pi y la tenemos en cuenta en todo momento. Es una idea transversal. Está presente en la gestión del agua, en la recogida de basura, en la gestión de las plazas de parking...», explicó Vicente Arques, al tiempo que opinó que «todo puede ser convertido en turismo hoy en día».

«Las tradiciones, la gastronomía, la cultura, las playas, la oferta cultural, el patrimonio pueden ser turismo», destacó Vicente Arques. En su opinión, el futuro del sector está ligado irrenunciablemente a la sostenibilidad y la tendencia del turismo es ir «hacia el envejecimiento activo, lo que hace necesario tener la oferta de un patrimonio ambiental y una oferta de servicios y actividades saludables».

En la misma línea se mostró el alcalde de El Campello al asegurar que los municipios turísticos ya no pueden desistir de estar comprometidos con la sostenibilidad. «No conozco a ningún alcalde que piense en adoptar alguna medida que malogre lo que tiene su propio municipio, ya sean sus playas, paisaje ambiental, tradiciones o cultura», indicó Berenguer. Además, remarcó que tener en cuenta la sostenibilidad implica ser consciente de que el turismo «es una actividad de la que se va a estar viviendo durante mucho tiempo, que tiene que evolucionar y amoldarse a las necesidades de cada momento». En la actualidad, esgrimió, el turismo debe pensar en «el largo plazo y en las generaciones venideras» apostando por un modelo amable con el ecosistema y con mínimo impacto en la cultura y la comunidad local.

Los dos participantes coincidieron también en que el turismo sostenible tiene que propiciar el equilibrio entre los intereses de los visitantes y los del vecino del municipio, evitando el surgimiento de problemas de convivencia. Para evitar este tipo de polémicas, la desestacionalización juega un papel clave al evitar concentrar en un periodo muy concreto de tiempo el turismo, dando también más opciones a la hora de modular la llegada de visitantes.

«En Campello vemos como cada vez tenemos más peticiones de residentes europeos que quieren vivir en nuestro municipio y durante más tiempo. El propio clima es el que, de un modo u otro, ha propiciado la desestacionalización. De hecho, las peticiones de temporada alta ya van de mayo a septiembre», explicó el alcalde.

No obstante, también quiso ser prudente a la hora de asumir este número de visitantes cada vez mayor: «Tenemos que ser conscientes y saber hasta dónde podemos llegar. El Campello no tiene una planta hotelera muy grande y la oferta oferta de apartamentos turísticos está creciendo. Tenemos que estar alertas para que estos fenómenos no generen un impacto negativo en nuestro vecindario habitual».

L’Alfàs del Pi también cuenta con una notable población de foráneos que vive en el municipio durante todo el año. De hecho, recordó, cuenta con residentes europeos que son la tercera generación de los que llegaron hace décadas al municipio. Para satisfacer sus demandas, el municipio lleva años complementando la oferta de playa tradicional con cultura, industria, medio ambiente, gastronomía porque «entendemos el turismo como un todo».

Un turismo que, desde su punto de vista, va hacia el envejecimiento activo, lo que quiere decir que hay que dar opciones a los ciudadanos y visitantes para «hacer actividades deportivas, ofrecer museos, zonas saludables...».

Una oferta de servicios y experiencias que los municipios deben dar colaborando unos con otros. «Los alcaldes no competimos sino que nos complementamos», señaló Arques, mientras que Berenguer sostuvo que «si un municipio hace la guerra por su cuenta llegará a pocos sitios».