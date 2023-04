Los apicultores zamoranos, indefensos en un mercado copado por la miel adulterada

Una nueva investigación internacional ha dado la razón a los apicultores de Zamora cuando denunciaban que gran parte de la miel que hay en el mercado es en realidad azúcar líquido, una competencia desleal que tira los precios y mortifica esta actividad tan ligada al medio rural.

Los más sospechosos

España ha aportado al estudio de la Comisión un total de 28 muestras de miel importada e introducida por sus fronteras: nueve procedían de Uruguay (seis eran sospechosas de contener azucares extraños), ocho procedían de China (todas eran sospechosas), cinco de Argentina (sólo una sospechosa), dos procedentes de Turquía (ambas sospechosas), y dos de México y dos de Ucrania, en ambos casos, sin sospechas.

En total, en el caso de España, el 65% de las muestras de mieles importadas eran sospechosas.

Más allá de los resultados de España, de las 320 muestras recibidas de los demás Estados miembros, 147 (46 %) eran sospechosas de incumplir la Directiva 2001/110/CE de la UE sobre la miel, porque se detectó al menos una fuente extraña de azúcar.

Con 66 de 89 sospechosas (el 74 %), China gana en términos absolutos como el productor que ha levantado más sospechas de miel adulterada, según se deprende de las conclusiones del estudio, aunque la miel procedente de Turquía (14 de 15 muestras, es decir, el 93 %) presentaba la mayor proporción relativa de muestras sospechosas.

La miel importada del Reino Unido presentaba un índice de sospecha aún más elevado (10 de 10, 100 %). Sin embargo, la información disponible sobre trazabilidad “sugiere que esto podría deberse a miel producida en otros países, pero procesada y reexportada”, según apunta en sus conclusiones el equipo de investigadores de la Comisión Europea. Esta es una maniobra frecuente en la compra y venta de miel que hace que el origen real de esta materia prima desaparezca en las etiquetas como por arte de magia.

Los envíos de miel muestreados en Rumanía presentaban el nivel más bajo de sospecha de incumplimiento (3 de 15, 20%), mientras que el índice más elevado se observó en Francia (17 de 21, 81%).

Qué hay en los lineales

Los apicultores zamoranos ya denunciaron los ridículos precios de gran parte de la miel importada, que en el caso de la china, se puede encontrar a tan solo 2 euros el kilo en el comercio mayorista.

Esta miel extracomunitaria es utilizada por las marcas para mezclarla con miel nacional: estas mezclas representan el 80% del producto presente en el mercado, según ha divulgado el estudio de la Comisión, y España es el cuarto país que más miel importa para utilizarla en mezclas que se comercializa al por menor bajo marcas comerciales. Aunque desde hace tan solo unos meses ya figuran los países de origen, los porcentajes aún no se aclaran en el etiquetado en el caso de España.

Tras revisar los lineales, la presencia de mieles chinas brilla por su asuencia. A pesar de que el gigante asiático es uno de los países de donde procede la mayor parte de miel que España importa, en ninguna etiqueta del supermercado visitado por este periódico se menciona al país.

Las mieles 100% origen España y sin la etiqueta eco rondan en el lineal los 13 euros el kilo.

Las procedencias más habituales en las mieles comerciales en torno a los 5 euros el kilo, las más económicas, eran sobre todo de Latinoamérica: Argentina, Cuba y México. En un escalón superior, las mieles comerciales con etiqueta eco marcaban precios en torno a los 8 euros el kilo, y las procedencias en este caso ya eran de países fronterizos de la Unión Europea, como Hungría y Bulgaria. Las mieles 100% origen España y sin la etiqueta eco rondan en el lineal los 13 euros el kilo.

A pesar de detectar fuentes de azúcar, la Comisión Europea no ha dado con las sustancias añadidas a las mieles sospechosas. El análisis del carbono, utilizado para detectar jarabes fabricados con almidón de maíz o caña de azúcar, no fue eficaz para detectar miel sospechosa de estar adulterada. “Esto es un claro indicio de que estos jarabes ya no se utilizan para la producción de miel”, ha concluido la Comisión Euorpea sobre los nuevos métodos instaurados. El fraude de la miel ha mejorado sus técnicas.

Más en detalle, la Comisión Europea ha confirmado que el 46% de la miel importada en la UE no cumple la normativa comunitaria, según la investigación desarrollada entre octubre de 2021 y cuyos resultados acaban de salir a la luz. Este porcentaje supera el 65% en mercados como el español.

Acción contra el fraude

Para la investigación se han recogido muestras de miel en las fronteras de la Unión Europea a lo largo de varios meses. Estas mieles han sido analizadas por el Centro Común de Investigación de la Comisión con sede en Bélgica.

Para rastrear el lugar de importación, procesamiento, mezcla y envasado en la UE se ha contado con el trabajo de los equipos de Fraude Alimentario de la Dirección General para la Salud y la Seguridad Alimentaria Europea y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

La apicultura local

La apicultura ha visto una profesionalización en los últimos años en la provincia y a día de hoy constituye una de las oportunidades de empleo en el medio rural. La apuesta de Zamora por fomentarlo se deja ver en la marca de garantía Miel de Zamora que ha nacido hace tan solo unas semanas para proteger y apoyar la actividad de los 600 profesionales de la provincia.

A pesar del apoyo institucional, el sector apícola zamorano se encuentra en clara desventaja en el mercado, y ha denunciado durante años la competencia desleal de las mieles de los lineales de las grandes superficies.

Estos ganaderos de colmenas sí cumplen la directiva europea que marca desde el contenido de azúcar hasta la conductividad eléctrica y de ácidos libres que debe contener cada tipo de miel, parámetros que junto con la cantidad de agua y de sólidos insolubles dan forma a aquello a lo que llamamos comunmente miel y lo que debe perdurar con el máximo de sus propiedades, que se mide en índice diastásico y contenido en hidroximetilfurfural, toda una ingeniería que se pierde en las mieles adulteradas.

El Gobierno lanza una ayuda directa de 5 millones para el sector

El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lanzará una ayuda directa de 5 millones de euros para el sector apícola. La ayuda pretende aliviar el aumento de costes productivos que sufre el sector y sostenerlo ante la nueva legislación sobre etiquetado que España y otros Estados miembros de la Unión Europea quieren impulsar ante la Comisión Europea, ha explicado el ministro en declaraciones a Efe. Planas ha explicado que hace tres años España quiso introducir en el etiquetado de la miel el país de origen del producto, algo que en su momento no fue aceptado por la CE pero sobre lo que ahora va a volver a insistir el Gobierno junto a otros países europeos.