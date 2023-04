El pasado 11 de abril se abrió el plazo para presentar la declaración de la Renta. Si eres de los que piensas que los plazos de Hacienda no te afectan porque no debes presentarla este año, puede que estés confundido. Si vives en la Comunidad Valenciana, aunque cobres menos de 22.000 euros al año, te conviene presentar la declaración de la Renta, pese a que el propio ministerio de Hacienda indique que no hay obligatoriedad real de hacerlo.