Si hablamos de categorías profesionales como las administrativas y personal de muelle y talleres, la respuesta es sí, pero si hablamos de conductores, la respuesta es no. En estos momentos en nuestra provincia, como en el resto de España, existe un déficit muy relevante de conductores, que se sitúa entre un 12% y un 15% sobre el total de plantillas que debería de haber, como personal móvil, en las empresas de transporte de mercancías por carretera.

¿Cómo afronta el sector la bajada de empleo que ha sufrido?

Con imaginación y desde luego buscando trabajadores y trabajadoras dentro de la población inmigrante procedente de diferentes países, aunque no sean de Europa. Es cada vez mayor la presencia de personal extranjero dentro de las plantillas en las empresas de transporte.

Pero al margen de esta importante aportación humana que ya he citado, desde las organizaciones sectoriales de carácter nacional y provincial se suscriben acuerdos de colaboración con Instituciones y Organismos, como el Ministerio de Defensa, en la búsqueda de la mano de obra necesaria. En las empresas de transporte el componente humano es imprescindible y con esa premisa se buscan las soluciones.

¿Cómo considera que es la formación de los profesionales más jóvenes? ¿Es la adecuada para el desempeño de sus funciones?

Si algo caracteriza al sector de transporte de mercancías por carretera es la buena formación de sus trabajadores. Una formación que, como derivada más importante, tiene la de la profesionalización de sus plantillas.

En cuanto a si es la adecuada, la verdad es que nos resulta muy extraño que a la hora de que esa formación sea impartida, no se cuente más con el sector. Creo que podríamos aportar a esa formación el practicismo del día a día de la empresas de transporte y minimizar las carencias formativas de las personas que llegan a las empresas. Las organizaciones sectoriales deberían tener un mayor protagonismo a la hora de elaborar los programas formativos y, para ello, es preciso que sea la administración la que cuente con el sector.

No se suele ver a mujeres profesionales en este sector, ¿cuál cree que es la causa y cómo se podría incentivar su implicación?

No estoy de acuerdo con esta afirmación. Hay muchísimas mujeres en las empresas de transporte, sobre todo en los departamentos de administración y tráfico. Creo que la pregunta está dirigida a la presencia de mujeres «conductoras» a bordo de vehículos. En ese aspecto permítame hacer unas matizaciones. La excepción de esta presencia de conductoras la constituye el transporte de largo recorrido, ya sea nacional o internacional, porque en el corto recorrido es muy frecuente ver a mujeres conduciendo camiones y furgones. Efectivamente, la presencia de conductoras es escasa, pero creo que se avanza en este sentido, poco a poco, pero cada vez es más frecuente ver a conductoras a bordo de camiones de largo recorrido.

En cuanto a la causa de no ver a mujeres en los camiones, yo creo que no hay una causa concreta. Creo que hay diferentes razones que motivan esa falta, vocación, costumbre….. Es complicado dar una sola razón, en exclusiva, que defina cual es la causa de la baja presencia de conductoras. En cuanto a incentivar una mayor presencia de mujeres conductoras, pues tengo que decirle que se ha puesto en marcha el programa WoMan que lidera la marca MAN con el apoyo de algunas empresas de transporte entre las que se encuentra una de las de nuestra provincia y asociada a nuestra federación, que consiste en sufragar el 70% de los costes que se originan en la obtención del permiso de conducir C (camiones rígidos) o el permiso de conducir E (camiones articulados) más el CAP para mujeres.

El transporte es un alto foco de contaminación, ¿cómo se contribuye a la sostenibilidad y qué acciones se llevan a cabo para reducir la huella de carbono?

No puedo compartir esa opinión en cuanto a que el transporte es un alto foco de contaminación. Mire, con la tecnología actual euro 6 en los motores, en estos momentos el nivel permitido de emisión de gases es de 0,4 g/kWh de óxido de nitrógeno y 0,01 g/kWh de partícula fina frente a valores mucho más elevados (9,0 y 0,4 g) del motores euro 1. Es decir, los índices de emisión han sufrido un notable descenso. Pero además, tengo que señalar que los vehículos dotados de esta tecnología, son más caros. En pocas palabras, los vehículos euro 6, son menos contaminante, más eficientes en combustible pero más caros. Creo que no es justo «demonizar» al transporte de mercancías, como se pretende desde ciertos ámbitos.

¿Qué mejoras introduciría para un funcionamiento más ágil del sector en la provincia de Alicante?

Seré breve. Fundamentalmente optimizaría la gestión burocrática con las administraciones. Demasiada lentitud, demasiados organismos y, finalmente, medios técnicos que en muchas ocasiones son claramente deficientes. El transporte de mercancías, tiene que rentabilizarse con la rotación de sus vehículos y desgraciadamente estas rotaciones no son posibles porque la carga administrativa y las herramientas de comunicación con los organismos, como ya he dicho, son muy mejorables.

