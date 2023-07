La Sindicatura de Comptes ha alertado de la que considera una evaluación insuficiente por parte del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) de los resultados de las subvenciones que concede en materia de eficacia, eficiencia y economía. Una auditoría realizada por la institución ha detectado deficiencias en los sistemas de seguimiento, de ahí que recclame la adopción de nuevos mecanismos y una mayor agilidad. La Sindicatura, con todo, ha constatado que las ayudas han tenido rendimientos positivos, algo que ha podido determinar a través del diseño de nuevos indicadores y el trabajo de campo realizado para la confección del informe.

La auditoría se centra en cuatro tipo de subvenciones: las que se conceden para apoyar la actividad de los centros tecnológicos, las destinadas a proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas, las dirigidas a iniciativas de innovación en pymes y el programa para mejoras de las infraestructuras de parques empresariales.

El informe destaca que la actividad del Ivace relacionada con la concesión de las subvenciones fiscalizadas se ha realizado sobre la base de una planificación previa, pero alerta de algunas "debilidades" en cuanto a la traslación de los retos estratégicos de la Generalitat y en cuanto al sistema de seguimiento de resultados.

Así, y con carácter general para todas las líneas analizadas, la Sindicatura señala que los indicadores publicados y sus valores estimados para llevar a cabo la evaluación preceptiva de la actividad relacionada con las subvenciones no ofrecen suficiente información para evaluar si se han cumplido los objetivos planificados.

De ahí que recomiende al Ivace que la evaluaciones de resultados y de impactos de las ayudas constituyan un instrumento clave para controlar la coherencia entre los resultados y los objetivos propuestos, con la finalidad de asignar recursos de manera más eficaz y eficiente. También plantea reforzar la transparencia y la aceptación de los procesos de gestión. Así, destaca que los órganos que conceden las subvenciones se han de comprometer a realizar una evaluación más ágil y completa que hasta ahora, constituyendo, al mismo tiempo, una lección de cara al futuro en lo que respecta al diseño de los programas de ayudas.

En cualquier caso, la Sindicatura de Cuentas, a través de indicadores propios, ha podido constatar que las ayudas han tenido efectos positivos. En el caso de los centros tecnológicos, en concreto, las empresas asociadas creccieron un 3,2% entre 2020 y 2021, mientras que en los proyectos de cooperación, también han crecido las empresas en un 122,8% entre 2019 y 2020, y en un 14,2% entre 2020 y 2021. Por otro lado, al menos tres de cuatro beneficiarios de subvenciones concedidas y pagadas comercializaron entre 2019 y 2022 un nuevo producto o un producto mejorado.

Lo que no le ha resultado posible a la Sindicatura de Comptes ha sido establecer una relación directa sobre la medida en la que las ayudas concedidas han permitido mejorar la cualificación de los parques empresariales, dado que todavía no hay una clasificación definitiva de las áreas industriales consolidadas y avanzadas. No obstante, la institución considera positivo que haya una elevada coherencia en el diseño de ñas convocatorias, porque recogen mayoritariamente las dotaciones y servicios que se exigen a los parques para clasificarlos como ñareas industriales avanzadas o consolidadas.