Ha sido una larga travesía en el desierto, pero el sector automovilístico empieza por fin a ver la luz al final del túnel después de tres años en los que la fabricación ha estado prácticamente paralizada como consecuencia de la falta de componentes. Las ventas de vehículos en la provincia de Alicante han crecido en lo que va de año un 38% con relación al ejercicio pasado, lo que no solo ha sido una buena noticia para los concesionarios, sino que también ha servido para aliviar la falta de oferta en el alquiler turístico. Y es que las empresas de «rent a car» han conseguido, por fin, ampliar sus flotas después de haber estado en los últimos veranos a solo el 60%, lo que está permitiendo, al menos de momento, atender la demanda.

La falta de microchips y otros componentes propiciada por la ruptura de las cadenas de suministro durante la pandemia propició que la fabricación de coches avanzase a cuentagotas, en un problema que no afectó solo a los particulares, sino también a las empresas que se dedican al «rent a car», que no podían renovar sus flotas. De hecho, durante los dos últimos veranos se calcula que el conjunto de las compañías del sector que trabajan en la provincia de Alicante contaban con unos 70.000 vehículos, lo que suponía apenas el 60% de lo que solía ser habitual antes de que irrumpiera la crisis sanitaria. Esta situación provocó el año pasado, coincidiendo con la reactivación turística, que no pudieran atenderse todas las solicitudes de alquiler.

La situación, sin embargo, ha cambiado de manera notable este verano, coincidiendo con el desbloqueo de los procesos de fabricación de automóviles, hasta el punto que se calcula que las compañías disponen ahora de unos 80.000 coches. De acuerdo con la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), entre enero y julio se han vendido en la provincia de Alicante 26.865 vehículos, lo que supone un incremento del 37,68% con relación al mismo periodo anterior. El aumento, con todo, es más significativo en el caso de los coches destinados al alquiler, toda vez que las ventas se han situado en 8.675, lo que representa una subida del 96,58%.

Y eso, evidentemente, se ha dejado notar. Así lo afirma el presidente de la Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos de la Comunidad Valenciana y Murcia, Mauro Derqui, quien destaca que «poco a poco vamos contando con más coches, lo que ha permitido ampliar la oferta y que los turistas, tal y como llegan, puedan llevárselos». Y eso, resalta el representante del sector, a pesar de que hay mucha demanda. Según sus palabras, «estamos volviendo al nivel de actividad que teníamos en 2019, antes de que llegara la pandemia y, aunque vamos un poco justos, insisto en que, de momento, hay disponibilidad».

A ello también contribuye, añade, el hecho de que agosto es un mes en el que hay una gran presencia de turistas españoles, los cuales, normalmente, viajan con su propio vehículo.

Mauro Derqui, por otro lado, subraya que el aumento de la oferta también ha traído consigo un abaratamiento del alquiler, de alrededor de un 30%, después de que en el último verano se registrase una subida considerable de los precios como consecuencia de la falta de stock, dependiendo de los modelos disponibles.

Con todo, el sector automóvilístico se resiste a lanzar las campanas al vuelo, dado que todavía no se ha podido alcanzar el nivel de ventas de 2019, cuando al final del ejercicio los concesionarios de la provincia habían dado salida a 61.500 coches. Felix García, director de Marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), destaca que en julio continúa la tendencia alcista que ha caracterizado a todo 2023, aunque matiza que este mes, a nivel nacional, se superaban tradicionalmente las 100.000 unidades vendidas, y en esta ocasión se han quedado lejos. Así, reclama medidas al nuevo Gobierno para que el mercado, como mínimo, se sitúe por encima del millón de unidades anuales, como paso precio a alcanzar el millón y medio. «Sin ese nivel de ventas -asegura-, no se produce la necesaria renovación del parque, ni se aumenta la comercialización de vehículos de bajas y cero emisiones, algo necesario para cumplir con las exigentes restricciones de la UE».

Por su parte, Raúl Morales, director de Comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios de automoción, subraya que se sigue un 30% por debajo de la actividad de 2019, aunque destaca que «lo relevante es que el mercado siga sumando crecimientos y que no dé muestras de debilidad». Por último, Tania Puche, directiva del Grupo Autónomo Nacional de Vendedores de Automóviles, Camiones y Motocicletas (Ganvam), insta a la conformación de un Gobierno estable, sobre la base de que «la incertidumbre política aumenta el riesgo de que la economía se ralentice, en un contexto que ya de por sí es de consumo contenido».