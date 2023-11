Este directorio de calificación para altos ejecutivos a nivel internacional vuelve a reconocer a Sánchez Butrón Abogados, por cuarto año consecutivo, entre las mejores firmas de España en las áreas de urbanismo e inmobiliario, fiscal y reestructuraciones e insolvencias empresariales.

De este modo, en la categoría Transactions & Deals, el directorio destaca en el ranking The Best Law Firms for Real Estate 2024 al CEO del despacho, Cayetano Sánchez Butrón y a todo el equipo del área Urbanística e Inmobiliaria, entre ellos la socia del despacho Gloria Pareja.

En la categoría Finance, Restructuring & Tax, Leaders, League incluye en el ranking The Best Law Firms for Corporate Tax 2024 al economista Luis Muñoz y al abogado Pepe Sellés, mientras en el ranking The Best Law Firms for Restructuring & Insolvency 2024 destaca a los letrados Doménico Guarneri y Cleo García Amorós.

Estos resultados se unen a los logrados a lo largo de este año en Leaders League, donde Sánchez Butrón Abogados ya había sido incluido tanto en los rankings Labor Advisory, destacando el trabajo de la socia del despacho Gloria Pareja, el letrado Luis Monzó y las RRLL Beatriz Penalva y Manoli Gómez, como en Commercial Litigation, reconociendo al propio Cayetano Sánchez y a Gloria Pareja, además de los letrados Cleo García Amorós y Doménico Guarneri.

Con este, el despacho alicantino encadena cuatro años consecutivos siendo reconocido por los analistas de este prestigioso directorio, uno de los más selectos del mundo, considerado como la agencia de calificación internacional con mayor exhaustividad y profundidad en la investigación sobre las materias, todo un logro para un despacho como Sánchez Butrón Abogados, compitiendo de tú a tú con las big four y los grandes referentes del sector en España.

Best Lawyers 2024

Del mismo modo, la trayectoria de reconocimientos de Sánchez Butrón abogados en los rankings internacionales se completa en la última edición de Best Lawyers, sobresaliendo también en este directorio jurídico norteamericano -el más antiguo del mundo- al situar a Sánchez Butrón Abogados y 9 de sus letrados destacándolos en 16 áreas de práctica, erigiéndose como referentes nacionales en derecho urbanístico, inmobiliario, litigios, extranjería, penal, administrativo, bancario, financiero, arbitraje internacional y derecho de la Unión Europea.

Además, la letrada y socia del despacho Gloria Pareja obtiene un galardón en la categoría especial Lawyer of the Year en materia de Litigios, máximo reconocimiento individual que otorga este directorio.

En palabras de Cayetano Sánchez, «estos reconocimientos son el resultado del trabajo conjunto de todo el equipo que compone Sánchez Butrón Abogados y su compromiso con la excelencia, innovación, dedicación y buena praxis en el ejercicio de la profesión. Es todo un orgullo».

Más información

Sánchez Butrón Abogados

Tlf: 965 123 684