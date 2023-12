Los clientes ‘online’ de Bershka podrán comprobar en vivo desde su móvil cómo les queda la ropa

Comprar ropa de forma online es muy cómodo. Uno está sentado en el sofá de su casa, mete en el carrito aquellas prendas que le gustan y le da a pagar. Un proceso muy sencillo, impensable hace una década. El problema suele venir cuando se recibe el paquete: el color no es el que se creía, y, sobre todo, la talla no es la adecuada. Así que toca devolver la ropa. Hasta un 25% de las prendas que se compran por internet se devuelven, según fuentes del sector textil.

Estos reembolsos provocan dos problemas. El primero es que la experiencia de usuario no es buena, porque el cliente no tiene la ropa que ya pensaba que iba a estrenar y, además, ha tenido que hacer el esfuerzo de devolver el paquete con la prenda que no le sirve. El segundo problema es para la tienda online. En la mayoría de los casos, el coste de la devolución corre por cuenta del vendedor. Y si, de media, le viene de vuelta el 25% de sus ventas, las pérdidas son muy elevadas.

Con el objetivo de reducir las tasas de devolución y ofrecer una mejor experiencia de compra online, Bershka se ha asociado 3DLook, especialista en soluciones de medición corporal a través de inteligencia artificial. La empresa estadounidense posee varios productos. El más popular es YourFit, un probador virtual, que ofrece recomendaciones precisas de talla de cada cliente. Porque uno de los grandes hándicaps con los que se encuentran los compradores de ropa online es saber si la talla que han elegido es la adecuada. Con YourFit, aseguran desde la cadena de Inditex, se acaba con la incertidumbre que tiene el comprador sobre el tamaño de la ropa que ha elegido porque la aplicación le dirá cuál es la que mejor le queda. La empresa estadounidense asegura que con esta tecnología de prueba virtual fotorrealista se reduce las tasas de devolución en un 6% de media.

El probador virtual estará implementado en la tienda online de Bershka y será accesible desde dispositivos móviles y ordenadores de mesa. El proceso es sencillo. Una vez que el cliente elija una prenda que le guste, tendrá un botón denominado ver cómo me queda que deberá clicar. A partir de ese momento será guiado en todo el proceso. Para que YourFit funcione, el usuario deberá subir a la plataforma dos fotos de cuerpo entero: una de frente y otra de perfil. Utilizando inteligencia artificial, un asistente de voz le guiará a través del proceso y garantizará una postura óptima para obtener resultados precisos.

Experiencia realista

La tecnología de mapeo 3D de YourFit, combinada con su sistema de recomendación de tallas, ofrecerá asesoramiento inmediato sobre el tamaño más adecuado y al mismo tiempo creará una experiencia virtual realista y precisa. Además de para saber la talla exacta, también se puede utilizar para elegir el color de la prenda que más guste sobre la imagen del cliente.

Bershka será la primera cadena de Inditex en usar esta tecnología y si se obtienen buenos resultados se implementará en el resto. Bershka también ha sido la primera en activar este probador virtual, ya que al ser la cadena con el público más joven, es que el realiza compras más impulsivas que luego termina devolviéndolas.