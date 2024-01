La crisis del mar Rojo ya impacta en la industria alicantina: retrasos en las mercancías y precios disparados

Se veía venir y ha terminado sucediendo. La crisis del transporte internacional provocada por los ataques de las fuerzas hutíes de Yemen a buques en el mar Rojo ya está impactando de lleno en la industria de la provincia de Alicante, que está sufriendo retrasos en el transporte de mercancías y precios disparados. La decisión por parte de las grandes navieras de suspender sus rutas a través del canal de Suez ha propiciado que los trayectos para las importaciones procedentes de Asia se hayan alargado más de 8.000 kilómetros, lo que implica que los barcos tarden veinte días más en cubrir los trayectos y que los costes hayan llegado a multiplicarse hasta por cuatro. El calzado y el textil son los primeros sectores que han empezado a sufrir las consecuencias del conflicto, aunque pronto acabarán extendiéndose al resto.

No está atravesando la industria precisamente por su mejor momento, debido a que la caída generalizada del consumo está repercutiendo de forma directa sobre las cuentas de resultados de las empresas. Pues bien, en medio de este escenario, la crisis que se está viviendo en el mar Rojo no ha hecho otra cosa que añadirle una vuelta de tuerca al delicado escenario actual. Y es que las subidas de costes que se temían cuando el conflicto estaba en sus estadios iniciales ya se han convertido en una cruda realidad, que ha venido acompañada, además, por retrasos en la llegada de las mercancías procedentes de Asia. Y no se trata, ni mucho menos, de una cuestión menor, teniendo en cuenta que la provincia ha comprado entre enero y octubre en los mercados asiáticos productos por valor de 1.823 millones de euros, lo que representa el 39,5% del total.

El calzado provincial, que en los primeros diez meses de 2023 había realizado compras por valor de 564 millones de euros en este continente, ha sido uno de los sectores que primero ha notado los efectos negativos. La presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marián Cano, destaca que “ya nos estamos encontrando con veinte días o más de retraso en el transporte como consecuencia del rodeo que están teniendo que realizar los buques, lo que supone un grave problema para un sector como el nuestro, vinculado a la moda, en el que el cumplimiento de los plazos de entrega es imprescindible”. A ello se le suma el aumento de los costes que, añade Cano, “puede provocar problemas en las reposiciones, así como en las próximas colecciones que se lancen al mercado, dado que las empresas lo tendrán muy complicado para fijar los precios”.

En términos muy parecidos se expresa el presidente de la Asociación Española de Componentes de Calzado (AEC), Manuel Román, quien destaca que el sector ya está afrontando subidas más que significativas de los precios, y que de cara a las próximas semanas no hay tarifas fijadas, lo que en su opinión, “anticipa incrementos mucho más significativos que los que hemos tenido hasta el momento”.

La mayor parte de los productos que importa el calzado desde China son materias primas, aunque también hay producto acabado. Lo mismo que ocurre en el textil, otro de los sectores que ya está sufriendo de forma intensa lo que está sucediendo en el mar Rojo. Así lo señala el presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), Pepe Serna, quien destaca que el precio de los contenedores se ha llegado a multiplicar por cuatro, hasta situarse en los 6.500 dólares. “Hay mucha preocupación -asevera-, no solo por lo que eso implica a nivel de costes imprevistos, sino también por el impacto que los retrasos pueden acabar generando en las cadenas de producción”.

La incidencia sobre el sector del plástico, por otro lado, no está siendo de momento tan acusada, pero por el simple hecho de que las empresas no han tenido tanta actividad coincidiendo con las fechas navideñas. No obstante, el director de la patronal Ibiae, Héctor Torrente, esta convencido de que “los retrasos y los aumentos de costes van a llegar tan pronto las compañías tengan que empezar a reponer la materia prima, cosa que va a suceder en apenas una o dos semanas”.

Algo parecido ocurre en el sector juguetero, que en la actualidad, una vez superada la campaña de Reyes, se encuentra inmerso en un periodo de inactividad, a la espera de la llegada de las principales ferias. Con todo, el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor, reconoce que hay preocupación. “Vamos a ver qué es lo que nos encontramos cuando las empresas retomen la producción”, enfatiza.

A los sectores más significativos de la provincia de Alicante hay que añadir, a nivel de Comunidad Valenciana, la afección que también sufren otras industrias como la cerámica, la de los electrodomésticos o la de la alimentación, todo ello en un contexto en el que navieras como CMA CGM han anunciado que van a duplicar sus precios a partir del 15 de enero, al igual que ya lo había hecho MSC, en este caso en un 40 %.