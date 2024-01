Los citricultores reclaman cambios en los contratos de venta al comercio para evitar pérdidas

Los productores de cítricos reclaman cambios profundos en las condiciones de los contratos de venta al comercio, con la finalidad de mejorar sus ingresos y evitar, sobre todo, perder dinero con su actividad. Ambas partes están manteniendo negociaciones con la intermediación de la Conselleria de Agricultura, que se ha ofrecido a ello, aunque sin que de momento se haya podido alcanzar un acuerdo. Y eso está teniendo consecuencias, dado que, como medida de presión, los agricultores están vetando el reinicio de las campañas promocionales de naranjas y mandarinas en el ámbito europeo.

Los citricultores hace tiempo que se vienen quejando de los precios que reciben por sus productos. Una muestra de ello está siendo la actual campaña de limones, en la que cerca de 100.000 toneladas destinadas a la industria se van a quedar sin recoger, debido a que apenas se están pagando tres céntimos por kilo. Con todo, la cotización de los que van a parar a los supermercados tampoco es mucho mejor, toda vez que los alrededor de 20 céntimos que se están abonando apenas dan para cubrir los costes de producción.

Así las cosas, el colectivo, representado por Asaja, UPA y Coag, ha planteado una negociación con los representantes del comercio y los exportadores, con la finalidad de modificar el actual modelo de contratación. Lo que se pretende, según ha explicado el secretario técnico de Asaja, Ramón Espinosa, es introducir un cambio de cultura en las relaciones comerciales, de manera, asevera, que “se eliminen los actuales contratos leoninos, que dejan sin rentabilidad a los agricultores”.

Una de las exigencias, destaca, es la de que los precios se fijen en origen, “y no como sucede ahora, que después de pesarse los cítricos en el campo, nos encontramos con que después hay modificaciones cuando llegan a los almacenes, porque deciden que algunos frutos no tienen el calibre adecuado, algo que nosotros no podemos certificar”. También piden que el IVA vaya por separado, “y no como ahora -indica el representante de Asaja- que va incluido en el precio”. Otra de las reclamaciones, quizá la más importante, es la de que los agricultores tengan la capacidad de repercutir los incrementos en los costes de producción. Y a todo ello se le une la exigencia de que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, según la cual, no se puede vender a pérdidas.

Todas estas cuestiones fueron abordadas en una reunión celebrada este jueves, en la que estuvieron presentes las dos partes, integradas en Intercitrus, así como el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, que está actuando como intermediador. Las posturas, sin embargo, están todavía muy alejadas, lo que está bloqueando el reinicio de las campañas promocionales de las naranjas y las mandarinas, toda vez que los agricultores, como medida de presión, están vetando esta iniciativa. “A nosotros -explica Ramón Espinosa- nos interesa realizar estas campañas para intentar reactivar el consumo, pero siempre con la base de unas relaciones comerciales justas”.

Sin embargo, para el Comité de Gestión de Cítricos, en el que están representados los exportadores privados y las cooperativas agroalimentarias, se trata de un profundo error. Y es que, según señalan, este comité había acordado que los operadores, es decir, los comercios y cooperativas, asumieran íntegramente la cofinanciación con fondos europeos de estas promociones, liberando por primera vez de pago alguno a los productores. Tras destacar que este veto privará a la citricultura española de acceder a ayudas anuales millonarias, subrayan que es imperativo reactivar las promociones en la UE en el actual contexto de pérdida de consumo de naranjas y mandarinas, así como de competitividad frente a la oferta foránea.