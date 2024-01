Colapso en las ITV: colas de madrugada y hasta tres horas de espera para pasar la revisión

Madrugón para lograr un cotizado hueco en la ITV y colas de hasta tres horas de espera para pasar la revisión. Es lo que está ocurriendo en las estaciones de las principales localidades de la provincia donde lograr turno para pasar la revisión del coche se está convirtiendo en una misión imposible. En Alicante, Elche, Benidorm y en Ondara todas las citas de la web de Sitval (la empresa pública que gestiona el servicio desde hace casi un año) están agotadas hasta marzo y para abril no se ha abierto la agenda.

Este problema, que se arrastra desde hace meses mientras las soluciones siguen sin llegar, está llevando a conductores y a talleres mecánicos a plantarse de noche, a las 7.30 horas, incluso antes, que es cuando abren la mayor parte de las instalaciones, para pasar la inspección. Acuden sin cita porque llevan semanas intentando concertarla por internet y aprovechan que a primera hora de la mañana todavía no se han formado las interminables colas de varias horas de espera que se producen a mediodía o por la tarde y que incluso hay jornadas que se salen del recinto.

La situación es algo más llevadera en otros puntos de la provincia, como Alcoy, donde ayer era posible coger hora un día en el mes de marzo y en abril ya estaba abierto el turno de citas. En Novelda también quedaba hueco un sábado de febrero y en marzo, la mayoría de las jornadas estaban disponibles. En Orihuela, tal y como pudo comprobar este diario, a partir del 21 de febrero se podía reservar citas online y prácticamente ocurre lo mismo en Pilar de la Horadada, Redován, Torrevieja y Villena.

«He venido a intentar que me cojan tan temprano porque me voy de viaje la semana próxima y no he podido coger cita previa», aseguró un particular que este martes formaba una fila con su coche en Elche a las 7.40 horas. Tras él, antes de que amaneciera el propietario de una furgoneta aguardaba con el mismo propósito. «Llevo días intentando conseguir un turno por la web y llamando, pero ha sido imposible, y necesito mi vehículo para trabajar», apuntó.

Y es que desde la web de la Sociedad Valenciana de la Inspección Técnica de Vehículos se indica que, pese a que no hayan citas disponibles, se amplían según disponibilidad, por lo que recomiendan consultar periódicamente la web. También aconsejan llamar por teléfono al 960 88 22 00 para poder obtener algunas de esas citas que se quedan libres de un momento a otro.

Sin embargo, estas alternativas no están resultando lo suficientemente efectivas para los usuarios dadas las quejas que se están produciendo. «Con el miedo a que me pongan una multa y lo saturado que está el servicio, decidí venir una mañana y me encontré a 25 coches delante. Me dijeron que de madrugada, nada más abrir, podría tener suerte y pasar la inspección sin cita previa y así lo hice», afirmó otra usuaria desde la ITV de Alicante.

Los más molestos

Los que sufren a diario este colapso son, sin duda, los mecánicos. Hay talleres a los que llegan cinco vehículos en una misma jornada para pasar la revisión y con el sistema de citas online prácticamente bloqueado, la opción que les queda es acudir sin cita a las estaciones de la provincia y echar horas en los lineales que quedan habilitados para estos casos. «Vine a las 7.30 horas y a las 9.30 salí, volví con otro coche a las 10 horas y son casi las 13 horas y todavía tengo diez vehículos delante», lamentó este martes la trabajadora de un taller en la ITV de Elche.

Su enfado era compartido por otros tantos empleados del sector, que a lo largo de toda la mañana fueron llegando a las instalaciones. «Cuando el servicio estaba en manos privadas había que esperar, es lo normal, pero no tanto, ahora está siendo mucho mayor. Se nota que hay menos personal», criticó otro mecánico que acudió sin turno previo.

Talleres mecánicos, incluidos en la Asociación del Metal de Elche (AEME), junto a la Asociación Empresarial de Talleres de Reparación de Vehículos de la Comunidad Valenciana (ASTAC-Xativa) y la Asociación de Talleres de Reparación de Automóviles y afines de la Marina Alta (ASETRAMA) están ultimando un escrito para reclamar a la sociedad valenciana que gestiona las ITV una reunión urgente. El sector demandará buscar la mejor alternativa para acabar con la saturación de citas que perjudica tanto a los particulares, como a los talleres a la hora de pasar las inspecciones técnicas de los vehículos que son obligatorias. El colectivo ya considera que las trabas que sufren desde hace meses son inasumibles y están repercutiendo negativamente en sus negocios.

Más inconvenientes se temen desde el sector a partir de este jueves, 1 de febrero. Al menos en Elche a los mecánicos se les está avisando de que solo van a poder pasar la revisión cuando tengan una cita asignada a una matrícula específica y que como máximo podrán hacer la revisión a dos vehículos, algo que desde la Conselleria de Industria e Innovación aseguraron a este diario que, en general siempre funciona así, para evitar que los talleres reserven citas en bloque en previsión de los coches que van a llevar, lo que acaba lastrando todavía más el servicio. De hecho, la Generalitat está estudiando la fórmula de cobrar la tasa de la ITV por adelantado cuando se reserva la cita previa.

La mayor disponibilidad, sobre todo, en los municipios más pequeños de la provincia, hace que muchos particulares opten por desplazarse para recortar los plazos para la ansiada revisión. Sin embargo, para los talleres esta fórmula a veces no les resulta rentable por los kilómetros que tienen que recorrer y acaban sucumbiendo a las largas colas.

En vías de solución

La administración autonómica es consciente de la saturación que se está produciendo en las estaciones de mayor afluencia de la provincia a lo largo de los últimos meses. El departamento de Nuria Montes aseguró a este diario estar licitando un contrato para poner en marcha un nuevo software informático que permita agilizar el sistema de citas. La previsión es que pueda estar operativo a lo largo de febrero.

No obstante, recuerdan que aunque en la página web no haya citas disponibles, eso no quiere decir que no se puedan obtener de forma telefónica.

De cualquier forma, la Conselleria de Industria también tiene pendiente doblar el número de telefonistas del servicio de call center, pasando de 11 a 22 trabajadores, para mejorar su funcionamiento, algo que también se espera que ocurra en febrero, después de que el proceso de contratación se haya visto obstaculizado por varios recursos, según apuntaron fuentes autonómicas.

A estas medidas se suman las cinco líneas provisionales anunciadas por parte de este departamento para este 2024 con 700.000 euros de inversión, pensadas para descongestionar las instalaciones de Alicante, Benidorm, Novelda y la Vega Baja, cuyo municipio está por concretar todavía.