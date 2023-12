La administración autonómica, que gestiona desde marzo las estaciones a través de la sociedad pública Sitval, reconoce que hay que abordar la problemática con las reservas en la web y apuntan que uno de los desencadenantes de que se agoten rápido los turnos es que hay talleres mecánicos que piden cita para gran volumen de coches que reparan y después no acuden el día previsto, lo que impide a otros usuarios acceder.

Por ello, desde este departamento sostienen que «no puede salir gratis» bloquear el sistema, sin que hasta ahora haya trascendido cuál será la medida final que se establecerá para tratar de poner solución a una situación recurrente, ya que en lo que va de año se han producido varios picos de saturación, como es el caso ahora, donde es casi misión imposible tener cita en un tiempo prudencial.

En la actualidad las 11 estaciones fijas y las seis móviles de la provincia de Alicante tienen agotados los turnos para pasar la inspección para turismos como mínimo durante una semana. Los casos más sangrantes son los de Benidorm y Ondara, donde no hay ningún hueco en el portal web hasta marzo, mientras que en Elche y Alicante no se puede pedir cita hasta febrero, sin que ni siquiera este mes salga disponible, aunque hay días en los que se amplían a cuentagotas los turnos que desaparecen en minutos.

Es en la Vega Baja donde más facilidad hay para pasar la ITV ya que se puede elegir horario desde el 29 de diciembre en Pilar de la Horadada o desde el 2 de enero en Torrevieja, Redován y Orihuela. Si bien, no hay opción hasta el 8 y 17 de enero en Villena y Alcoy. En cuanto a las seis estaciones móviles, las únicas con disponibilidad después del 8 de enero son las de Teulada, Benissa e Ibi. Más fácil es pasar la revisión de furgonetas, motocicletas o taxis, para los que hay turnos residuales en enero.

Desde la conselleria de Industria indican que la demanda de las ITV es estacional y que el repunte llega en festivos o fechas señaladas como la actual. Aún y así sostienen que también se está complicando la rápida atención porque hay parte de la plantilla de baja por enfermedad, más concretamente por infección por coronavirus, y que resulta «imposible» cubrir esas plazas temporalmente, según fuentes del departamento autonómico, que no ha trasladado el número de trabajadores afectados.

«Siempre renuevo la ITV para cuando se acerca el sorteo de Navidad y pruebo a pedir cita unas semanas antes, pero esta vez era imposible y me temo que se me caduca». José Luis López es uno de tantos usuarios que pasó por el taller en las últimas semanas para poner a punto el coche, y después se ha dado cuenta de que no tiene forma de pasar la inspección.

Este ilicitano se encuentra que hasta febrero no tiene opción de ir a sus estaciones más cercanas, en un radio máximo de 20 kilómetros, que por conciliación con el trabajo son a las que puede acudir. Llama por teléfono y tampoco hay huecos disponibles por lo que lo único que le queda es desplazarse a más de 40 kilómetros a otras localidades como Orihuela donde en una semana pueden atenderlo para no circular de forma ilegal enfrentándose a multas de 200 euros por ir con la ITV caducada, sin contar con que la respuesta del seguro, en caso de siniestro, será una negativa a cubrir los daños.

Este diario también ha podido comprobar que hay estaciones en las que no se atiende sin cita aunque haya franjas del día en las que apenas se ve afluencia de vehículos, por lo que los usuarios reclaman más flexibilidad y evitar tanta burocracia cuando sea posible.