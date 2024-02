El Consell insta a desinfectar las granjas de cabras de toda la Comunidad para prevenir la lengua azul

Las medidas preventivas tras la detección de un foco de lengua azul en una explotación bovina de Orihuela se van a extender al conjunto de la Comunidad Valenciana. Y es que la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca instará a todas las granjas de cabras del territorio autonómico a desinfectar las instalaciones a partir del 1 de abril, siempre que antes no hayan vacunado de forma preventiva a los animales. Se trata de una medida complementaria a la vacunación de las vacas y ovejas de la provincia de Alicante, actuación que está previsto que se inicie en los próximos días. Los ganaderos han expresado su preocupación por lo sucedido y temen que pueda acabar afectando a la comercialización, motivo por lo que reclaman agilidad en la aplicación de las dosis. Los veterinarios, con todo, lanzan un mensaje de tranquilidad y dejan claro que este virus no afecta a las personas, por lo que no existe riesgo alguno.

Fue este miércoles cuando se notificaba por parte del Ministerio de Agricultura y de la propia conselleria del ramo la detección de un foco de lengua azul en una explotación centinela de 180 vacas, el primero que se registra en la Comunidad Valenciana en los últimos 15 años. Se trata de un virus que se transmite a través de mosquitos del género culicoides y que afecta a rumiantes salvajes y domésticos. A este respecto hay que señalar que la instalación ganadera se encuentra situada prácticamente en la frontera con Murcia, región en la que se declaró la enfermedad a finales del año pasado. Desde la conselleria se han puesto en marcha de manera inmediata medidas de prevención, vigilancia y control en la zona para prevenir la difusión de la enfermedad, destacando la vacunación de todos los animales mayores de tres meses de edad de las especies ovina y bovina del conjunto de la provincia. Para ello, el propio departamento autonómico ha activado una actuación de emergencia para la compra de las 120.000 primeras dosis. Hay que reseñar, en este sentido, que en este territorio hay censados alrededor de 90.000 animales de ambas especies, de los que 81.000 son ovejas y 9.000 vacas. Pues bien, aparte de estas medidas anunciadas el primer día, también se van a llevar a cabo otras complementarias que afectarán a las explotaciones de cabras a partir del 1 de abril, que es cuando termina el periodo actual considerado como libre de vectores. Según destacan desde la propia conselleria, llegada esa fecha, todas las granjas del conjunto de la Comunidad estarán obligadas a desinfectar sus respectivas instalaciones para evitar la presencia del mosquito vector, siempre y cuando no se haya procedido antes a la vacunación de los animales de forma voluntaria. Con relación a las vacunas para las ovejas y vacas de la provincia de Alicante, la intención es empezar a aplicar las dosis en los próximos días, con el objetivo de que antes de abril todos los animales ya estén inmunizados. Nuevos casos extienden la declaración de lengua azul a la provincia de Zamora Y eso, precisamente, es lo que se exige desde el sector ganadero. El responsable de la sectorial en Asaja Alicante, Juan Luis Gimeno, no esconde la preocupación que este foco ha suscitado. “No es un virus que afecte a las personas, pero este tipo de cosas nunca son buenas, y más para un sector como el nuestro que lleva mucho tiempo pasándolo mal por culpa de los incrementos de los costes de producción y unos precios que, ni mucho menos, han servido para compensar”, señala. Es por ello por lo que reclama a la conselleria que “actúe con efectividad y con la máxima agilidad posible, para que el problema no se prolongue en el tiempo”. Tranquilidad Con todo, desde el ámbito veterinario se lanza un mensaje de tranquilidad. Una voz autorizada en este sentido es el vicepresidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Gonzalo Moreno del Val, quien se muestra tajante a la hora de señalar que esta enfermedad no se transmite a las personas, ni siquiera consumiendo carne o leche de un animal infectado. De hecho, añade, tampoco hay transmisión entre animales por contacto directo. “El contagio -explica- se produce por la picadura de un mosquito, por eso hemos tenido suerte de que la detección del foco se haya producido precisamente en un periodo en el que no hay insectos de este tipo, lo que propicia que no se hayan limitado los movimientos del ganado”. Con relación a las repercusiones que puede tener para los animales, Moreno señala que los que enferman más son las ovejas, hasta el punto de que, en casos extremos, puede llegar a provocar un 30 % de mortalidad. Sin embargo, la sintomatología es poco importante o inexistente en las vacas, dado que en la mayoría de las ocasiones solo se puede detectar el virus a través de muestras de laboratorio. Lo mismo ocurre en el caso de las cabras, que incluso tienen una afección menor, indetectable a nivel de síntomas.