Los pensionistas de España están de suerte este año. En 2024, gracias a las reformas aprobadas por el Gobierno en 2023, sus ingresos subirán significativamente. Las reformas les aseguran una revaloración bastante alta en el presente curso. La Seguridad Social y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ofrecen muchos subsidios a todas las personas que lo necesitan y así ayuda a muchos hogares a tener solvencia todos los meses. Además, existen algunas pagas que son desconocidas para la mayoría de sus posibles beneficiarios como este dedicado especialmente a las amas de casa.

El trabajo de ama de casa tiene una condición especial para todos aquellos que lo ejercen, ya que no cotizan en la Seguridad Social como el resto de las labores, por tanto, no se generan ahorros para una futura pensión contributiva de jubilación. Esto hace que estén desprotegidas cuando llegue la edad de dejar de trabajar. Sin embargo, las amas de casa sí pueden acceder a la pensión no contributiva de jubilación, que en 2024 es de 7.250,60 euros anuales. Para obtenerla se deben cumplir estos requisitos y no superar este nivel de ingresos.

Las pensiones no contributivas (PNC) han subido en 2024 un 6,9%, después de que el Ejecutivo aprobase este aumento extraordinario que se separa del 3,8% que lo harán las contributivas. El Ministerio de la Seguridad Social dirigido por Elma Saiz confirmó que se cuidarán mucho las pensiones y se seguirán pensando en los mayores para que así consigan el sustento necesario para llegar a final de mes. Además, es muy importante tener en cuenta que el amo o ama de casa no es lo mismo que empleada del hogar. Los primeros, que es el caso actual, no cotizan a la Seguridad Social, mientras los segundos sí contribuyen al sistema público de pensiones.

Las amas de casa deben cumplir estos requisitos para recibir la pensión

Todas las personas que quieran solicitar la pensión no contributiva tienen que saber que existen diferentes parámetros que deben cumplir para ser beneficiario de la PNC. Entre los requisitos hay una limitación de edad, ingresos y lugar de residencia. Todo esto se hace para restringir exclusivamente a las personas que lo necesiten. Las exigencias son:

No haber cotizado en la Seguridad Social.

Tener 65 años o más.

Tener ingresos por debajo de los 7.250,60 euros anuales.

Ser ciudadano español o tener residencia legal en España durante al menos durante 10 años, de los cuales dos tienen que haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha en la que se solicita la prestación.

Sin embargo, existen excepciones a estas obligaciones y se pueden tener saltar si en la vivienda hay más familiares, y el número de conviviente determinará los límites para pedirlos. Para ello, los ingresos anuales de todos los miembros de la unidad económica de convivencia deben ser inferior a estas cifras.

12.326,02 € para 2 convivientes

17.401,44 € para 3 convivientes

22.476,86 € para 4 convivientes

Si entre los convivientes están los padres o hijos, los límites aumentan a:

30.815,05 € para 2 convivientes

43.503,60 € para 3 convivientes

56.192,15 € para 4 convivientes

¿Cuánto recibirán los pensionistas?

Los pensionistas a los que se le apruebe la concesión recibirán una cantidad que se determina en función de las rentas personales y de la unidad económica de convivencia. Esta podrá variar entre su 25%, 129,48 euros al mes (1.812,65 al año) y el total, que se corresponde a 517,90 euros mensuales (7.250,60 al año).

Por tanto, las amas de casa que no tienen ingresos de ningún tipo cobrarán la pensión no contributiva íntegra. Sin embargo, a medida que el beneficiario tenga otros ingresos, esta será más baja, pero nunca se podrá cobrar por debajo del mínimo del 25%. Si en la unidad de convivencia se encuentran otros pensionistas que reciben una no contributiva por jubilación, las cuantías serán las fijadas por el IMSERSO y que pueden consultarse en su página web.