“Un directivo debe formarse en competencias digitales; de lo contrario no está cumpliendo con su responsabilidad”

“Si no hablas el lenguaje, te quedas fuera”. Puede que suene un tanto duro leer una afirmación tan cruda y directa, pero es lo que les sucede a las empresas que no llevan a cabo los cambios que el contexto exige. Esto lo sabe y así lo expresa Eva Toledo Alarcón, a la vez que puntualiza en la importancia del rol de los directivos en las empresas: “Tienen un papel vital porque son ellos los que deben abordar los cambios radicales, como la transferencia de tecnología, la transición ecológica y la transformación digital”.

Como socia fundadora de PADIMA y presidenta de El Círculo - Directivos de Alicante, Toledo Alarcón es consciente de la obligatoriedad de formarse y actualizarse por parte de los directivos y de las empresas en general. En diálogo con INFORMACIÓN, la empresaria profundiza sobre este tema y muchos otros relacionados.

Eva Toledo Alarcón visitó la redacción de INFORMACIÓN para hablar sobre transformación digital. / Héctor Fuentes

Voluntad, actitud y formación

En su afán de seguir formándose en las últimas tendencias, Toledo Alarcón emprendió el desafío de adquirir nuevas herramientas digitales para implementar en su empresa. “Una de las últimas formaciones que he realizado fue el Programa Superior en Transformación Digital en LabPyme, el cual considero que debería ser obligatorio para todos los directivos”, cuenta Toledo Alarcón.

Respecto a este punto, sostiene que es fundamental un estudio en este campo porque “hay un contexto actual en el que se ha pasado de lo analógico a lo digital y las empresas deben tenerlo en cuenta”. Es decir, los distintos actores sociales deben conocer los cambios que el entorno digital conlleva y así aplicarlos en aquellas áreas en las que las ventajas sean significativas.

Al hablar de transformación digital, puede ocurrir que se caiga en falacias o creencias que no son del todo ciertas. Por ejemplo, al discutir sobre la automatización de ciertas tareas, es normal que alguna persona justifique su no aplicación por el temor a que una máquina sustituya a un trabajador. Sobre esta cuestión, la formación de transformación digital “enseña a detectar qué tareas y qué procesos pueden automatizarse, pero no porque vaya a prescindir de alguien del equipo, sino para que esa persona adquiera más valor en otra área”, sostiene Toledo Alarcón.

Y es aquí donde la figura del directivo toma mucho más valor. En palabras de la profesional, “un directivo debe formarse en competencias digitales; de lo contrario no está cumpliendo con su responsabilidad”. En este sentido, es también la figura del directivo sobre la cual debe girar este deseo de transformación: “Para adaptarse debes tener voluntad, actitud y formación; si le das formación a alguien que no tiene voluntad ni actitud, no sirve para nada”.

Una de las últimas formación fue el Programa Superior en Transformación Digital. / Héctor Fuentes

Una formación profesional y personal

Si bien el Programa Superior en Transformación Digital está orientado a directivos de PYMES, la utilidad de lo que se enseña no se limita pura y exclusivamente al ámbito empresarial. Tal y como afirma Toledo Alarcón, “el ejercicio de dedicarle un tiempo determinado a una formación de este estilo es lo que realmente tiene valor”. “Siempre se aprende algo nuevo; si bien algunas tecnologías y herramientas las utilizo hace tiempo, el programa te enseña a agruparlas y aplicarlas en conjunto”, resume la presidenta de El Círculo – Directivos de Alicante.

En cuanto a las herramientas y saberes adquiridos a lo largo del programa, Toledo Alarcón resalta tres de ellos, los cuales ya ha puesto en marcha tanto en su empresa como en su día a día. El primero de ellos se relaciona con el contacto con las personas, gracias a distintas herramientas de comunicación que permiten entablar conversaciones con otros sin importar la distancia física que los separe.

El segundo de estos conocimientos se plasma en la planificación de proyectos, los cuales se pueden aplicar a, por ejemplo, planes familiares. Y la tercera de las herramientas del programa que puede utilizarse fuera de la empresa es la habilidad de control de objetivos, que puede ser de gran utilidad en el plano de economía familiar, controlando gastos e ingresos y haciendo proyecciones. “Muchas cuestiones del mundo de la empresa pueden ser aplicadas en la vida personal”, sostiene Toledo Alarcón.

Programa Superior en Transformación Digital, una formación imprescindible

Imprescindible. Así define Eva Toledo Alarcón al Programa Superior en Transformación Digital, iniciativa de LabPyme con el apoyo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Verne Academy, Tecon Soluciones Informáticas y Aquora Business Education. Javier Torrenteras, director de Verne Academy, destaca que el plan se basa en el desarrollo de las competencias digitales de los directivos de las pymes y en la creación de planes de transformación digital en las mismas pymes. Respecto a la carga horaria, la ex alumna asegura que “es asumible y compatible con la vida laboral y personal, ya que es un periodo de no más de cinco meses con dos sesiones semanales”.

Recuerda que el proyecto va dirigido exclusivamente a directivos de empresas de entre 10 y 249 trabajadores y de hasta 50 millones de facturación. Al estar financiado con Fondos Next Generation otorgados al Ministerio de asuntos exteriores y transformación digital, no implica ningún coste para las organizaciones participantes.