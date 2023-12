En un mundo empresarial marcado por la constante evolución y la necesidad de reevaluar modelos de negocio, la digitalización emerge como un cambio cultural, redefiniendo las reglas del juego y fusionando tecnología, procesos y personas. A través de su innovador programa de competencias digitales, LabPyme se presenta como un aliado estratégico de las pequeñas y medianas empresas, ofreciendo conocimientos, mentoría y una hoja de ruta para la transformación digital.

María José Ortega, directora comercial de LabPyme, explica que el programa no se limita a la implementación de tecnología, sino que abarca un cambio transformador en todas las áreas del negocio, con especial énfasis en la gestión de personas. “El objetivo es ayudarles a mejorar su productividad y eficiencia para incrementar su competitividad”.

¿Qué es LabPyme?

El programa 'Generación Digital Pymes' es una iniciativa financiada por la UE (NextGenerationEU) y gestionada por la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial). Además, forman parte de esta iniciativa la UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia), Verne Academy, Tecon Soluciones Informáticas y Aquora Business Education, con el objetivo de generar un proyecto transformador con el foco puesto en las necesidades reales de las pymes.

Cada una de las instituciones aporta una visión complementaria al programa: la UCAM aporta experiencia, acreditación y rigor. Verne Academy y Tecon, su expertise tecnológico aplicable a las necesidades reales de la empresa y Aquora su experiencia en formación ejecutiva. La alianza entre las cuatro instituciones ha permitido desarrollar un programa formativo puntero que permitirá desarrollar los planes de acción de transformación digital en las pymes de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Ortega destaca que la alianza busca fortalecer el compromiso de las pymes y abordar el proceso de transformación digital con una visión medible, pragmática y adaptada a su realidad. LabPyme no sólo se conforma con los contenidos definidos en la propuesta de la EOI, sino que agrega elementos como diagnósticos estratégicos iniciales, evaluaciones psicométricas y componentes como Change Management, Learnability y Employee Experience.

¿En qué consiste el programa?

El propósito del plan de competencias digitales y de LabPyme es apoyar a las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana en su proceso de transformación digital, ofreciéndoles recursos, formación y asesoramiento personalizado.

Javier Torrenteras, director de Verne Academy, señala que el plan se basa “en dos ejes principales”: el desarrollo de las competencias digitales de los directivos de las pymes, mediante cursos, talleres y actividades que les permitan adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar los retos y oportunidades de la digitalización. Además de la creación de los planes de transformación digital de las pymes, mediante el acompañamiento de expertos y la utilización de herramientas innovadoras que les ayuden a definir y ejecutar su estrategia digital, optimizar sus procesos, mejorar su competitividad y aumentar su rentabilidad.

¿A quién va dirigido?

El proyecto va dirigido a directivos de empresas (pymes) de entre 10 y 249 trabajadores y de hasta 50 millones de facturación. Asimismo, está financiado con Fondos Next Generation otorgados al Ministerio de asuntos exteriores y transformación digital y, a su vez, gestionados por la Escuela de Organización Industrial (EOI) por lo que no implica ningún coste para las organizaciones que se animen a participar.

¿Por qué es necesario hacer este programa? ¿Qué va a aportar a tu empresa?

“Salir de la operativa del día a día y formarte en nuestro programa va a permitir a los participantes diseñar una estrategia de cambio, no sólo digital, sino adquirir los conocimientos y habilidades para crear una posición estratégica más competitiva. Invertir tiempo en nuestro programa formativo no sólo es una inversión en conocimiento, sino también en el futuro de sus empresa para enfrentar los desafíos actuales y llevar los negocios al siguiente nivel”, recalca Juan Carlos Requena, socio fundador en Aquora, Quoon y Welcome My Talent.

El objetivo principal del programa es capacitar de manera gratuita a profesionales altamente cualificados dentro de las organizaciones en los conocimientos y habilidades necesarias para impulsar la transformación digital de sus compañías. Torrenteras recalca que este programa es una inversión de tiempo que vale la pena, “ya que puede mejorar la competitividad y rentabilidad de las empresas”.

Por su parte, Diego Piñero, adjunto a dirección en Grupo Tecon, revela que según estudios de varios expertos, cuatro de cada diez pymes en España podrían desaparecer en los próximos años por no afrontar una estrategia de transformación digital. “Llegados a este punto la respuesta es muy sencilla, si tu empresa no está digitalizada mañana mismo puede desaparecer porque no podrá hacer frente a los avances tecnológicos que hay hoy en día”. La urgencia es evidente, y el Programa Universitario Superior en competencias digitales de LabPyme surge como un salvavidas para las empresas que buscan evitar este destino.

En este sentido, Enrique Palenzuela Martín, director de Comunicación de la UCAM, indica que LabPyme aglutina a cuatro entidades pioneras en la digitalización de procesos en el ámbito empresarial, formativo y de consultoría. “Buscamos desarrollar habilidades y conocimientos en el uso efectivo de la tecnología, la alfabetización digital, la seguridad en línea y la capacidad para aprovechar herramientas digitales en diversos contextos. Las competencias digitales son esenciales en la sociedad empresarial actual, ya que la tecnología desempeña un papel crucial en la mayoría de los aspectos profesionales”.

¿En qué formato se va a realizar?

Desde Labpyme se ha optado por un formato mixto en el que, aunque va a prevalecer la formación online sobre la presencial con el fin de facilitar la disponibilidad y accesibilidad de los participantes.

Según indica la directora comercial de LabPyme “dado somos beneficiarios de fondos para la formación en Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha, vamos a abrir ediciones en todas las capitales de provincia así como en otras ciudades con capacidad de albergar esta formación”.

Consulta las próximas convocatorias y ubicaciones en este enlace.