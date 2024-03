El calzado advierte de que el reglamento de morosidad lastra la petición de ayudas para las pymes

La Federación de Industrias del Calzado Español (Fice) ha vuelto a denunciar que el nuevo reglamento de morosidad de la Comisión Europea les penaliza y les resta competitividad en el mercado global en el que compiten. Desde la patronal zapatera advierten de que la ley Crea y Crece limita el acceso de sus pymes a estas ayudas, ya que interviene en las relaciones entre las empresas "condicionando la libertad negociadora" de las firmas en un mercado global en el que no se dan estas limitaciones, señala.

La secretaria ejecutiva de Fice, Marián Cano, explica que desde la industria del calzado existe una gran preocupación por las dificultades que pueden llegar a tener las pymes para acceder a estas ayudas. "Junto a este intervencionismo, hay que tener en cuenta que el calzado es un producto de baja rotación, desde que el producto llega al punto de venta hasta que se vende, el plazo es mucho mayor que el de otros bienes como pueden ser productos frescos", explica Cano.

Webinar

Así se ha puesto de manifiesto en el webinar que ha organizado Fice, en colaboración con Proyecta Innovación, con el objetivo de informar a las empresas zapateras interesadas sobre las oportunidades y beneficios que ofrecen las ayudas para el impulso de la economía circular en los sectores del textil y la moda, que incluye a la industria del calzado. El título del webinar, en el que han participado más de medio centenar de empresas, ha sido "Ayudas para el impulso de la economía circular en los sectores del textil y la moda".

La dotación presupuestaria para este sector es de 75 millones de euros. Aunque la partida inicial era de 100 millones de euros, finalmente la convocatoria del plástico, inicialmente incluido en el textil y moda, ahora irá por separado. En la jornada se han presentado los detalles de la orden por la que se aprueban las bases reguladoras de este Perte, así como los requisitos y criterios de selección para acceder a las subvenciones.

Marián Cano, durante un acto. / Información

Pago en 30 días

La secretaria de Fice recuerda que la Ley Crea y Crece establece que el plazo máximo de pago debe ser de 30 días (60 si hay acuerdo entre las empresas), y si estos plazos no se cumplen las empresas no pueden acceder a las ayudas del perte. "Lo que pedimos es que no limiten la capacidad negociadora entre empresas, si se llega a un acuerdo de pago a más largo plazo, el Gobierno no debería marcar los plazos, más aún cuando esta norma no afecta a la administración pública", señala Marián Cano.

Por otra parte, desde la patronal del calzado se denuncia que las pequeñas empresas pueden tener más dificultades para obtener estas ayudas, ya que podrían no disponer de los recursos suficientes para afrontar la inversión que requieren los proyectos que dan opción a recibir estos fondos europeos. Hay que tener en cuenta que el importe mínimo para la realización de un proyecto es de 100.000 euros, un mínimo de inversión elevado para las empresas de menor tamaño. "Es algo ilógico cuando estos pertes van dirigidos principalmente a las pequeñas y medianas empresas", lamenta Cano.

Beneficiarios

Las ayudas van dirigidas a actuaciones que, en el sector del calzado, reduzcan el consumo de materias primas vírgenes, reduzcan la generación de residuos o mejoren la gestión de residuos contribuyendo de forma sustancial a la transición hacia una economía circular en una de las siguientes categorías: Investigación y desarrollo, digitalización para innovar en materia de procesos y organización, incremento del nivel de protección medioambiental de la entidad receptora de la ayuda y mejora de la gestión de residuos procedentes de terceros.

Estas actuaciones podrán dirigirse a proyectos de investigación industrial, proyectos de desarrollo experimental y estudios de viabilidad.

Durante el webinar se han abordado diversos temas relacionados con la economía circular y su aplicación en los sectores mencionados. Se ha puesto énfasis en la importancia de reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización, valorización y reciclaje de materiales, así como en la necesidad de promover prácticas sostenibles en la producción y consumo de bienes.

Las empresas y entidades que participen en esta convocatoria podrán beneficiarse de una financiación que les permitirá llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo, digitalización y mejora de la gestión de residuos, entre otros.

Además del apoyo económico, esta iniciativa les proporcionará la oportunidad de formar parte de una red de colaboración y aprendizaje, donde podrán compartir conocimientos y buenas prácticas en materia de sostenibilidad.