“Los supermercados y el sector industrial no deberían jugar con cartas marcadas”

José Vicente Andreu, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Alicante, aborda la complejidad de la crisis agrícola actual donde factores como el cambio climático y las políticas desiguales de la Unión Europea afectan negativamente al sector primario. Ante esta situación, el máximo representante del campo en la provincia de Alicante exige soluciones efectivas para afrontar estos desafíos. Urge políticas más pragmáticas y menos partidistas para el desarrollo agrícola.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu. / Tony Sevilla

Pregunta. ¿Cuándo y cómo decidió involucrarse en ASAJA?

Respuesta. Vengo de una familia de agricultores de cuatro generaciones. Inicié mi actividad agrícola profesionalmente en 2010, con el cultivo de cítricos. Me incorporé en ASAJA como vicepresidente en 2017 y en 2021 ascendí a presidente de la organización.

P. Ha habido varias crisis agrícolas, pero ¿qué importancia cree que ha tenido la crisis actual en la sociedad?

R. La crisis agrícola actual se debe a múltiples factores que en conjunto han hecho que tengamos una crisis existencial. Una crisis climática, una crisis derivada de las decisiones políticas de la UE y unos acuerdos comerciales que permiten la entrada de productos con menores costes de producción. Esta combinación nos ha llevado a los agricultores, gente de bien, a salir como exaltados a las carreteras para visibilizarnos ante la sociedad.

P. Se han producido ataques de agricultores franceses a los productos españoles, ¿cree que estas acciones son más efectivas que las tractoradas?

R. Las tractoradas y las manifestaciones reflejan la frustración por acuerdos comerciales desiguales en el sector agrícola. No apoyo acciones perjudiciales para la sociedad, pero la desesperación puede llevar a situaciones fuera de control. Debemos minimizar el daño a la sociedad, ya que al final, los ciudadanos son los más afectados.

P. Aseguran los agricultores franceses que a los españoles se les beneficia.

R. Los agricultores franceses siempre nos han visto como competencia desde que España se unió a la UE. Sin embargo, nuestras producciones no son competencia. Las acciones de protesta no reflejan la complementariedad entre ambas agriculturas, nos hacen ver un problema que no existe.

P. Están en la tercera crisis del limón, ¿cómo afecta la falta de rentabilidad económica a la competencia y productividad de este producto?

R. El limón es clave en la provincia de Alicante, pero enfrentamos una crisis por exceso de producción en otros competidores. Hay que defender políticas ambientales para garantizar que las frutas importadas cumplan los mismos estándares y no por intereses económicos. Si aceptamos unas reglas de juego vamos aceptarlas todos.

P. ¿Cuál es su percepción sobre el impacto que pueden llegar a tener las acciones de los supermercados y el sector industrial en los agricultores?

R. Los supermercados y el sector industrial no deberían jugar con cartas marcadas. La demanda es un problema; somos muchos agricultores y hay pocos supermercados disponibles, nos encontramos en una posición de debilidad a la hora de negociar condiciones. Aunque hay leyes que nos protegen, como la Ley de la Cadena Alimentaria, los supermercados no la aplican ni priorizan los productos europeos.

P. ¿Considera que el consumidor debería mostrar empatía y priorizar la compra de productos nacionales?

R. Sí, por su propio interés. Promovemos prácticas respetuosas con el medio ambiente y garantizamos la seguridad alimentaria. Sin embargo, el consumidor elige productos más baratos de terceros países, sin las mismas garantías debido al interés económico de las grandes superficies.

P. ¿Qué opina de las condiciones ambientales impuestas que favorecen a terceros países?

R. La globalización es innegable. Es bueno tener políticas comerciales pero deben ser equitativas. Si nos imponen normativas ambientales por el bien común, quienes quieran vender aquí deberían cumplirlas, el problema es que no sucede.

P. ¿Medidas como el control de los fertilizantes y pesticidas pueden contribuir a la desigualdad entre diferentes países?

R. El Cuaderno Digital es una condición exclusiva de España. La edad media de los agricultores de la Comunidad Valenciana es de 65 años, no están familiarizados con el control tecnológico, es una carga. La decisión del Ministerio de Agricultura de hacerlo voluntario y gratificado es acertada, incentivando a quienes estaban en contra.

El presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, al frente de una de la pancartas de protesta en Madrid / Información

P. Respecto al Tratado Mercosur, ¿cómo cree que podría afectar a España en términos de competencia y productividad?

R. El Tratado Mercosur complicaría la competencia por las discrepancias en los estándares ambientales entre Sudamérica y Europa. La agricultura europea centrada en la reforestación se enfrenta a los productos sudamericanos, ‘hijos de la deforestación’, que tiene fácil acceso a nuestro mercado.

P. ¿Por qué cree que, a pesar de las quejas al ministro de Agricultura, no ha habido un cambio legislativo en beneficio al sector primario?

R. El margen de acción del ministro de Agricultura es limitado. Aunque promete mejoras en el Agroseguro y en la incorporación de jóvenes agricultores, los problemas clave no dependen del Gobierno español sino de Europa.

P. A causa de la sequía, ¿se ven obligados a producir fuera de España?

R. La agricultura solo se deslocaliza cuando está en manos de multinacionales, los pequeños agricultores no se deslocalizan sino que evolucionan según la economía y el clima, como el cambio de cultivos.

P. Apunta a un posible partidismo en la distribución del agua, ¿cree que existen preferencias entre comunidades autónomas?

R. La política hídrica de este país ha sido todo un error. No se dice nada en los medios y el gobierno no busca alternativas, la influencia por intereses políticos está limitando el desarrollo del país.

P. Además de depender de las políticas de la UE, ¿hay algo que esté en sus manos para incitar al cambio?

R. Los agricultores debemos difundir nuestros desafíos y soluciones para dar a conocer este sector. Transmitir el mensaje y que la sociedad lo conozca es esencial; una sociedad informada tiene el poder de cambiar las cosas.