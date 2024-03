Electromecánicos, electricistas o fontaneros: los profesionales más buscados y escasos en la provincia

Con una tasa de paro en la provincia de Alicante del 11,7 % que se multiplica en el desempleo juvenil, donde cada año salen de las universidades cientos de licenciados con poca esperanza de encontrar trabajo, muchos empresarios aseguran tener serias dificultades para encontrar los profesionales que demandan sus empresas. Es la paradoja del mercado laboral.

Los responsables de recursos humanos no logran encontrar los perfiles que demandan. Son los profesionales más buscados, pero escasos, y no hablamos de aquellos que requieren de una compleja formación académica, sino de los oficios, tantas veces denostados, que son ahora los que más oportunidades laborales tienen en la provincia.

Buscan, y no encuentran, técnicos cualificados, electromecánicos, soldadores, fontaneros, carpinteros, electricistas, pintores o mecánicos. Es decir, perfiles técnicos, sobre todo con titulación de FP, asociados al desarrollo de la industria.

Un soldador, durante el montaje de una barandilla. / EFE

También técnicos de laboratorio o de calidad y trabajadores especializados para recolección o poda en el campo. «Hay una escasez de talento muy grande en el mercado, las empresas tienen verdaderas dificultades para encontrar los perfiles que buscan», señala Víctor Tatay, director de Adecco en la Comunidad Valenciana.

El sector industrial busca expertos en digitalización de procesos, automatización, operarios especializados con Formación Profesional o grado medio o superior. Electromecánicos es, de lejos, el perfil muy buscado. «Es la estrella, si hay un perfil demandado en el mercado es este», afirma Tatay.

«El que tiene una FP en mecánica o electrónica, sin duda, tiene el trabajo garantizado, frente al profesional de la construcción que lleva tres años en paro, cuya inserción laboral es compleja», indica este experto en recursos humanos.

Imagen de archivo de un fontanero. / Información

Formación continua

Las empresas más importantes del sector de Recursos Humanos ponen el foco en la importancia no solo de formarse para una profesión al principio de su carrera, sino en ir reciclándose a lo largo de toda ella, además de que ya no solo se pide un título, también que el profesional reúna una serie de competencias como la flexibilidad, el trabajo en equipo o la creatividad, que no todos cumplen.

«Estamos en un momento del mercado laboral en el que el absentismo en los perfiles de baja cualificación es lo que más se está dando, las empresas valoran, sobre todo, el compromiso y la responsabilidad en el trabajo, tanto con la empresa como hacia el puesto de empleo, así como una actitud positiva y muy proactiva», explica Sabrina Martínez, directora de oficina de Randstad en Alicante. Y añade que las competencias que más están solicitando las empresas son el trabajo en equipo y la adaptabilidad.

Brecha entre la formación y el mundo laboral

Por otro lado, los expertos inciden en que hay una brecha importante entre la formación académica y el mundo laboral. «La universidad tiene que hacer esfuerzos para seguir acercándose a la empresa, la FP, los grados medios y los superiores hoy se están acercando más a los candidatos», indica Víctor Tatay, de Adecco.

La nueva ley de Formación Profesional, que entrará en vigor el próximo mes de septiembre, establece que cada curso de los ciclos medios y superiores debe tener entre un 25 y un 35 % de horas de aprendizaje en la vida real.

Hasta ahora el primer año de cada ciclo no contemplaba la realización de prácticas y era en el segundo donde se concentraban estas. «Continuamente hay que estar en proceso de aprendizaje, no es como antes, el tener un empleo no garantiza que lo sigas teniendo», insiste el responsable de Adecco.

Portales de empleo

Si hablamos de ofertas de trabajo, la palma se la lleva el sector de la hostelería, que es el que publica más anuncios para encontrar profesionales. En 2023, se publicaron 193.147 ofertas en los portales de empleo en la Comunidad Valenciana, según Adecco, un 1% más que en 2022.

En la provincia de Alicante, las ofertas de trabajo publicadas en portales de empleo en 2023 fueron 58.154. En 2022, 57.203, un 2% menos.

La mayoría de las ofertas, en la provincia, fueron demandando profesionales para el sector de la hostelería, el mayoritario en la provincia, con un 13,2 % de las ofertas, lejos de comercial y ventas, que acapara el 9,9 % de las ofertas de trabajo en Alicante.

El sector inmobiliario y la construcción suman el 8,8 % de las ofertas de trabajo; en cuarto lugar se encuentra el comercio, con un 8,7 %; le siguen la logística con un 7,6 % y, por último, la industria y producción, con un peso menos destacado en nuestra provincia, que agrupa el 6,9 % de las ofertas que se publican en la provincia por parte de las empresas.

Camareros y cocineros figuran entre los puestos más demandados por el sector y con más ofertas de trabajo. / David Revenga

En el conjunto de la Comunidad, en 2023 un 9,7 % de las 193.147 ofertas publicadas fueron de hostelería; en segundo lugar, comercial y ventas, un 9,4 %; le sigue industria, un 9,2 %; las ingenierías, otro 9,2%; la logística, el 9 %; y cierra el sector inmobiliario y de construcción con un 8,4 %. En 2024, avanzan los expertos, no habrá cambios significativos.

«La hostelería está en un proceso de transformación al no encontrar mano de obra, se quieren mejorar las condiciones, aunque es difícil, lo que hay que asegurar es que todos los empresarios del sector paguen lo que marcan los convenios, que se coticen las horas trabajadas, que las horas extra y festivas se compensen como corresponde y que haya descanso entre jornadas», expresa el responsable de Adecco en la Comunidad, Víctor Tatay. Son condiciones básicas, pero no siempre se han garantizado en ese sector, como denuncian los sindicatos.

La directora de Randstad en Alicante, Sabrina Martínez, por su parte, explica que en la provincia, tanto en el interior como en la costa, los perfiles más demandados «están relacionados con el sector servicios, sobre todo la hostelería, y la industria de alimentación y plástico».