Bimbo para su factoría de El Verger: "Es un día triste y raro; esta fábrica forma parte de nuestras vidas"

La historia industrial más dulce de la Marina Alta, la que inició a finales de los años 60 el empresario dianense José Ortiz Savall al fundar Madalenas Ortiz, cuyas fábricas en Dénia y El Verger llegaron a contar con un millar de trabajadores, ha terminado con un regusto amargo. Bimbo ha parado hoy la producción en su factoría de El Verger. Ha ocurrido a las 12 horas. Los trabajadores se han fundido en abrazos. Les embargaba la emoción. Luego han compartido un aperitivo. Estos meses de lucha (la empresa les comunicó el cierre a principios de enero) les han unido todavía más. Los empleados siempre han sido una gran familia. Las movilizaciones por conseguir traslados y despidos dignos han reforzado la amistad.

"Ha sido un día muy triste y raro", ha manifestado Rosa García, de 61 años y la trabajadora más veterana de la fábrica. Empezó en Madalenas Ortiz. Lleva 47 años en la empresa. "Me jubilo, sí. Voy a vivir más tranquila. Pero dejo aquí una vida y me hubiera gustado que la fábrica siguiera funcionando", ha explicado esta empleada mientras tomaba una fotografía del letrero de "Bimbo". "Cuando he llegado esta mañana, no he podido evitar llorar. Son muchos años. Esta fábrica forma parte de mi vida", ha afirmado, emocionada.

Toda la plantilla tenía hoy los sentimientos a flor de piel. José González, el presidente del comité de empresa, ha recordado que, cuando en enero la empresa les comunicó "de sopetón" que cerraba, empezaron a organizarse y a exigir que los 96 trabajadores pudieran encarar el futuro con cierta seguridad. La negociación ha sido dura. Pero han conseguido mejores condiciones en los despidos de los 48 trabajadores (21 mujeres y 27 hombres) que ahora se irán al paro y garantías para aquellos que seguirán en la empresa y se trasladarán a otras fábricas.

Mirar atrás: los empleados se despiden de la fábrica / INFORMACIÓN

Al final, 14 empleados se trasladarán a la factoría de Paterna, uno a la de Santa Perpetua (Barcelona), dos a Puente Genil (Córdoba) y 5 a Arinaga (Canarias). Entre los que se mudan a Canarias, están Raquel, de 29 años, y Carles, de 23 (el más joven de la plantilla). "Es una aventura. No tenemos cargas familiares y podemos reiniciar una nueva vida. Ya hemos buscado allí piso", han comentado.

Rosa García, la trabajadora más veterana, toma una foto del letrero. / A. P. F.

La empresa les da 18.000 euros para pagar la vivienda, les abona la mudanza y les facilita otros 3.000 euros para el alojamiento temporal y los gastos mientras encuentran algo más definitivo. Los empleados que se marchan a Canarias son jóvenes y han visto una oportunidad de vivir otra experiencia laboral, cultural y de vida.

"Sí, es duro, pero también tenemos que ser positivos. Empieza para todos nosotros una nueva etapa", ha comentado Javier Fillol, del comité de empresa. Los trabajadores de logística y mantenimiento seguirán un mes más en la empresa. Los primeros tienen que vaciar los almacenes. Fillol admite que están escuchando rumores sobre si Bimbo ha vendido la fábrica de El Verger. "Pero son eso: rumores". "Hemos escuchado incluso que una empresa china ha comprado la factoría por 6 millones de euros. Pero no sabemos nada. El día 22 de abril tenemos una reunión con la consellera", ha avanzado.

Los trabajadores se han tomado una foto histórica y para el recuerdo en la entrada a la fábrica. / INFORMACIÓN

La Marina Alta pierde industria

Los trabajadores salían hoy emocionados. Se abrazaban y se despedían de los compañeros. Portaban bolsas con todo lo que guardaban en sus taquillas. La historia más dulce ha terminado con regusto amargo. La Marina Alta pierde una industria que diversificaba un modelo económico volcado en el turismo.