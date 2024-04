La Generalitat catalana deniega el ERTE a Freixenet por no estar justificada la causa mayor: "Hace más de tres años que el país sufre la sequía"

Se opusieron frontalmente los sindicatos y acaban de ganar algo más de tiempo. La Generalitat catalana ha denegado a Freixenet, filial catalana del grupo alemán Henkell Freixenet, el Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) que solicitó la semana pasada por la situación de sequía. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la 'conselleria' de Empresa i Treball -la encargada de este tipo de gestiones- no ve probada la causa de fuerza mayor con la que la compañía justificaba la modificación de unos 600 contratos, el 80% de la plantilla de la cavista catalana.

"Hay dos elementos que justifican los ERTES de furza mayor ordinaria que son capitales: la imprevisibilidad y la inevitabilidad. La fuerza mayor ordinaria actúa ante hechos que la empresa no puede prever ni evitar, tales como incendios o explosiones, entre otros, que anulen totalmente o parcialmente el centro de trabajo y que no permita la actividad del centro de trabajo, o fenómenos meteorológicos catastróficos, como pueden ser terremotos, inundaciones, etc.", contextualizan fuentes de este departamento. "Sobre la previsibilidad, la situación de sequía y falta de lluvias no es un hecho sobrevenido: hace más de tres años que el país sufre sequía", agregan.

De hecho, de acuerdo con este argumentario, los otros seis ERTES que ha aprobado la Generalitat relacionados con la sequía sí que están vinculados a restricciones vinculadas directa o indirectamente a decretos del Govern. "No es el caso que nos ocupa", insisten.

De todos modos, esta conselleria deja la puerta abierta a tomar una decisión distinta si la compañía presenta esta misma solicitud, pero vestida con distinto traje. "Existen otras opciones de expedientes, especialmente el vinculado a ERTES ETOP (es decir, por circunstancias económicas técnicas organizativas o productivas", recuerdan.