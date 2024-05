Gobierno y PP encaran la renovación del Banco de España con el bloqueo del CGPJ como principal escollo

A menos de un mes para que el próximo 11 de junio venza el mandato no prorrogable del actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el PSOE y el PP mueven tímidamente ficha para sopesar si es posible mantener la tradición no escrita de que el Ejecutivo elija un nuevo gobernador aceptado por el principal partido de la oposición y este le proponga un subgobernador bien visto por el Gobierno. Los dos partidos han mostrado en los últimos días su disposición a negociar. Pero un gran escollo dificulta el consenso: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada desde hace casi cinco años y medio.

Fuentes del PP aseguran que, aunque no hay nada avanzado, su dirección ha mantenido contactos preliminares con el Ejecutivo. Los populares quieren "encapsular" la renovación de la cúpula del Banco de España y no mezclarla con la del CGPJ. "Cada cosa tiene su espacio. No se puede condicionar una cosa con la otra. Y el Banco de España no es cualquier cosa porque afecta a otras instituciones como el BCE y organismos europeos. Siempre lo hemos hecho así. Gobierno, gobernador; y oposición, subgobernador. No tiene que ir de la mano con nada más. No hacerlo así sería no respetar lo que es el Banco de España. Aunque no lo acordemos el día 11 exacto, no queremos que se duerma en los laureles", sostienen.

El Ejecutivo tiene su propia versión. "Siempre hemos mantenido una línea abierta con el PP para pactarlo todo, entre ello el Banco de España. El problema es que nosotros estamos dispuestos a pactarlo todo y ellos solo una parte. La renovación del CGPJ es la piedra de toque", se advierte. Fuentes del Ejecutivo apuntaron a este diario ya a principios de abril que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había decidido tomarse "sin prisa" la renovación del supervisor por si prosperaba la del CGPJ. Un proceso, se sostenía, no condiciona absolutamente el otro (es decir, que haya o no acuerdo en el Poder Judicial no implica necesariamente que vaya o no haber pacto para el Banco de España). Pero se añadía que si se lograba un acuerdo en el órgano de gobierno de los jueces, habría más posibilidades de entendimiento sobre el supervisor entre los dos partidos.

En solitario

Cuerpo, sin embargo, dio un paso más el pasado viernes. Así, apuntó a que el Gobierno se decantaba por nombrar al nuevo gobernador en solitario, sin consensuarlo con el PP, y decidiría durante el verano si habla con los populares para negociar a la persona que sustituirá a la subgobernadora. "Estamos en la elección de la figura del gobernador y le corresponde al presidente del Gobierno. La subgobernadora tiene de plazo hasta septiembre para el cumplimiento de su mandato; es decir, que tenemos tiempo para hacer ese tipo de valoraciones", mantuvo en una entrevista en 'Onda Cero'. A raíz de este pronunciamiento, el PP se puso en contacto con el Gobierno para mostrarle su disposición a negociar, según han publicado 'El País' y 'El Mundo', si bien en el Ejecutivo se afirma que la "iniciativa" fue suya.

El mandato del actual gobernador, Pablo Hernández de Cos, vence efectivamente el próximo 11 de junio, mientras que el de la subgobernadora, Margarita Delgado, se acaba el 11 de septiembre. Normalmente el relevo de los dos mandatarios del Banco de España se ha consensuado a la vez porque sus mandatos vencían al mismo tiempo. Sin embargo, en 2018 se separó la fecha de inicio de dichos mandatos por circunstancias sobrevenidas, lo que el Ejecutivo entiende que le da más margen de tiempo para decidir si negocia o no con el PP. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró el jueves pasado que la renovación del CGPJ llegará después de las elecciones europeas "si hay garantías de que sea independiente" y se mostró "optimista" de cara a la negociación con el PSOE.

A principios del año pasado, ya estuvo a punto de producirse una ruptura. La entonces ministra, Nadia Calviño, sopesó no consensuar con el PP la elección de dos consejeros del Banco de España que debían sustituir a Fernando Eguidazu (en su día propuesto por los populares) y Carmen Alonso (por el PSOE). Hernández de Cos le convenció de lo contrario y finalmente los elegidos fueron Judith Arnal (exjefa de gabinete de Calviño) y Fernando Fernández (próximo al PP). El consenso entre PSOE y PP para el Banco de España solo se ha roto en las últimas décadas en 2006. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero eligió a su entonces secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el PP lo rechazó, y el entonces ministro, Pedro Solbes, descartó a su candidato a subgobernador, José María Marín Quemada (quien más tarde presidió la CNMC durante el Gobierno de Rajoy), y se decantó por un directivo de perfil técnico del propio Banco de España, José Viñals.

Candidatos

Cuerpo descartó el viernes pasado, en este sentido, que el Ejecutivo vaya a elegir al nuevo gobernador o gobernadora en función de su afinidad con el PSOE: "Al frente del Banco de España habrá una persona perfectamente capacitada para seguir manteniendo en lo alto del ranking en prestigio y capacidad" a la institución. Entre los nombres a los que se otorgan más opciones, figuran los de José Manuel Campa (exsecretario de Estado de Economía en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, exdirectivo del Santander y actual presidente de la Autoridad Bancaria Europea), Fernado Restoy (exsubgobernador a propuesta del PSOE y actual presidente del Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales de Basilea), Montserrat Martínez Parera (vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y exjefa de gabinete de Restoy en el Banco de España), y Óscar Arce (director general de economía del BCE y exdirector de economía del Banco de España).

Si el Gobierno se decanta por un hombre, parece bastante probable que elija a una mujer como subgobernadora o que, caso de llegar a un acuerdo con el PP, le pida el nombre de una mujer para el puesto. En el primer caso, podría decantarse por la citada vicepresidenta de la CNMV o por Paula Conthe (secretaria general del Tesoro y expresidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). En el segundo, en el entorno del PP se cita como posibles candidatas a Emma Navarro (secretaria general del Tesoro durante el Gobierno de Rajoy), Eva Valle (directiva del Banco Mundial y exdirectora de la Oficina Económica del Presidente, también en época de Rajoy) y Rosa María Sánchez Yebra (también exsecretaria general del Tesoro con Rajoy y actual consejera de Abanca).

Precedente

Hace seis años, la tradición se mantuvo de forma un tanto sui generis. El PP y el PSOE estaban negociando la identidad de los sustitutos de Luis María Linde y Javier Alonso cuando Pedro Sánchez anunció el 25 de mayo de 2018 su moción de censura contra Mariano Rajoy. Pese a ello, el 28 de mayo, el ministro de Economía, Román Escolano, decidió proponer a Hernández de Cos, entonces director general de economía y estadística del Banco de España, como nuevo gobernador. A los socialistas no les parecía mal su candidatura en sí, pero consideraron "insensato" que el Gobierno impulsase su nombramiento a 48 horas de un debate de la moción de censura que ya tenían la confianza en ganar, como finalmente resultó.

El nuevo Ejecutivo socialista se pudo resarcir de no haber elegido al gobernador por apenas unos días con el nombramiento de Margarita Delgado -entonces alta directiva del área de supervisión bancaria del Banco Central Europeo- como subgobernadora. Pese a no conocerla personalmente, Calviño llamó a Delgado en agosto de aquel año para que tomase posesión del nuevo cargo el 11 de septiembre. Sustituyó al veterano Javier Alonso, quien pese a que podía seguir en el cargo, había llegado al mismo con la vitola de nombramiento transitorio tras la marcha de Fernando Restoy al Banco Internacional de Pagos de Basilea sin concluir su mandato en el Banco de España.