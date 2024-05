Empresas alicantinas instan a España y Argentina a rebajar las tensiones diplomáticas

La crisis diplomática suscitada entre España y Argentina ha llevado la preocupación a las empresas alicantinas con intereses en el país sudamericano. No son demasiadas, como lo demuestra el hecho de que las exportaciones anuales de la provincia a este destino apenas superan los 11 millones de euros. Pero las que mantienen relaciones comerciales o se encuentran implantadas allí temen que una escalada de la tensión pueda acabar perjudicando sus intereses, motivo por el que instan a rebajar el tono y a tratar de reconducir la situación.

Según las estadísticas de comercio exterior, la provincia de Alicante exportó el año pasado a Argentina 11.086.000 euros, siendo los diferentes subsectores textiles los que encabezaron el ranking, con 2,5 millones de euros. También destacan los 1,1 millones de productos farmacéuticos, los 446.000 euros de materiales plásticos o los 426.000 de frutas y frutos secos. Más lejos se encuentran los 402.000 de manufacturas de piedra y yeso, los 349.000 de azúcares o los 147.000 de calzado. Un volumen, en suma, que sitúa al país sudamericano en el puesto 54 en el listado de destinos exteriores de los productos elaborados en la provincia.

Las importaciones procedentes de Argentina son algo más voluminosas, al situarse en 17,2 millones de euros, siendo el apartado más importante el correspondiente a pieles, con siete millones; las frutas, con 3,7; las conservas, con 2,7; las legumbres y hortalizas, con 1,5; y los pescados, con un millón de euros.

Con todo, y pese a que las cifras no son demasiado significativas, la crisis diplomática entre los dos países a raíz de las declaraciones efectuadas por el presidente argentino, Javier Milei, que ya han provocado la salida de la embajadora española de la república sudamericana, han suscitado preocupación entre las empresas que mantienen relaciones comerciales. Por parte del sector más afectado, el presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana, Pepe Serna, señala que «es un tema político en el que no voy a entrar, aunque vamos encadenando una crisis diplomática tras otra desde el conflicto aún no solucionado con Argelia».

Y pese a señalar que no se trata de un país preferente en materia de exportación, insta a ambos gobiernos a rebajar la tensión, sobre la base, enfatiza, de que «pueden acabar adoptándose medidas que después son difíciles de reconducir».

Con todo, y más allá de las exportaciones, también hay empresas alicantinas que están establecidas en la propia Argentina, y que observan incluso con mayor inquietud todo lo que está pasando en los últimos días. Este es el caso de Laboratorios Q Pharma, compañía farmacéutica que cuenta con una filial en el país que factura alrededor de tres millones de dólares anuales a través de la producción, principalmente, de vacunas inmunológicas.

Aranceles

Su director general, César Quintanilla, se expresa en parecidos términos a los de Pepe Serna, instando también a rebajar la tensión. «Confiamos -señala- en que no se adopten medidas que puedan acabar afectando a cuestiones tan importantes como al tráfico de personas o de mercancías, como la implantación de aranceles, aunque no creemos que Argentina vaya a transitar por esta senda, teniendo en cuenta que lo que está haciendo es liberalizar al máximo el mercado».

Por ello, reconoce que su empresa está a la expectativa, aunque confiando en que «la cosa se quede ahí y los ánimos se vayan tranquilizando».

Mientras tanto, la Cámara de Comercio de España, a través de un comunicado, ha calificado de «importante» que las empresas españolas sigan contando con el mayor respaldo institucional en un mercado, como es el argentino, estratégico para muchas de ellas. Tras mostrar respecto a las medidas diplomáticas adoptadas por el Gobierno, las Cámaras han mostrado su disposición a contribuir a la recuperación de un diálogo y entendimiento a todos los niveles, que ayude a seguir afianzando las relaciones económicas entre ambos países.

