Carlos Cruzado: "Las soflamas de Milei contra la justicia social son inconstitucionales"

Carlos Cruzado (Madrid, 1958), reputado técnico del Ministerio de Hacienda, ha escrito junto a su colega José M. Mollinedo 'Los ricos no pagan IRPF' (Capitán Swing), una historia de las tretas que utilizan los poderosos para esquivar los impuestos. La frase del título la pronunciaron tanto José María Aznar (en 1998), como, más recientemente, Pedro Sánchez.

¿Los ricos siguen sin pagar IRPF?

Sigue pasando. En las estadísticas vemos que el número de personas que declara en los últimos tramos no se corresponde con las publicaciones de revistas especializadas, los ránkings de millonarios, de gente que ha ganado mucho dinero en España. Está claro que no lo están tributando.

¿Esto es un juego del gato y el ratón, de ir persiguiendo al rico para que pague impuestos?

No sé si se le persigue tanto, porque hay elusión, se aprovechan de los agujeros del sistema. Desde el 98, cuando Aznar dijo eso, todas las posibilidades de elusión prácticamente siguen vigentes, incluso yo diría que hoy tienen más posibilidades.

En diversos momentos del libro se evidencia que la Agencia Tributaria facilita a las cosas a los poderosos, como con las amnistías fiscales. ¿Por qué lo hace?

Parece que sí, que se facilita las cosas a la gente poderosa. En la lista Falciani estaba la familia Botín, por ejemplo: salió a la luz cómo ingresaron más de 200 millones. Lo lógico habría sido que la Agencia Tributaria abriera inspecciones, pero no lo hizo. Ahí nosotros [los técnicos de Hacienda] planteamos que no se estaba actuando como con cualquier otro contribuyente.

Carlos Cruzado, técnico del Ministerio de Hacienda, en el Park Hotel / / JORDI COTRINA

Ustedes proponen subir impuestos a los ricos. ¿Cuál sería el tipo marginal de IRPF justo en España, que al inicio de la democracia estuvo casi al 70%?

Habría que modificar el impuesto de la renta, no solo subiendo tramos, que es lo que se ha hecho últimamente, sino haciendo que esas posibilidades de eludir el impuesto no sean reales. Y habrá que ir equiparando la tributación de los rendimientos de capital con los rendimientos de trabajo, y reduciendo beneficios fiscales. El Fondo Monetario Internacional lleva ya unos años planteando un cambio de paradigma: contra lo que se decía, la progresividad no pone trabas a la economía, sino que es el incremento de las desigualdades lo que puede lastrar el crecimiento. Y están planteando que se suban los tramos para las personas con mayor capacidad de renta.

En el libro se habla de los casos de Messi o Cristiano Ronaldo, entre otros. ¿No está defraudar a Hacienda tan mal visto como debería?

Efectivamente, con Messi o Cristiano Ronaldo hemos visto a muchos seguidores a la puerta del juzgado aclamándoles cuando iban a declarar por delitos que luego han reconocido; en el caso de Messi hubo sentencia en el Supremo. Y estamos hablando de grandes fraudes que, según el Código Penal, deberían haber conllevado unas penas importantes, tanto de prisión como de multas.

¿Pagar impuestos, o estar a favor de los impuestos, es de izquierdas y lo contrario es de derechas?

No, según los estudios, aunque pueda dar esa sensación y aunque los partidos más liberales se posicionan, al menos en España, claramente por la bajada generalizada de impuestos, hay una opinión bastante transversal favorable a los impuestos. Y a nivel internacional están cambiando bastante las cosas: hace dos años, Liz Truss, la efímera primera ministra británica, planteó una bajada generalizada de impuestos, a grandes fortunas y a grandes empresas. Y tuvo el rechazo no solo de la Unión Europea y de la Casa Blanca, sino incluso del FMI, de la OCDE y de los mercados.

Pero hace pocos días, Javier Milei dijo en Madrid entre grandes aplausos que la justicia social es siempre injusta.

Hay que decir que esas soflamas de Milei son inconstitucionales. Están claramente enfrentadas con nuestra Constitución, que es la que nos inspira cuando hablamos de la necesidad de dotar de mayor justicia al sistema. Empezando por el artículo uno, que dice que España es un Estado social y democrático de derecho, la Constitución también establece que el sistema fiscal tiene que ser justo, inspirado en principios de generalidad, progresividad e igualdad. Por tanto, decir que los impuestos son un robo, como decía este señor, es algo que no solamente va contra posicionamientos de izquierdas, sino que va contra la Constitución.

El todavía presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pide un incremento significativo de los recursos para Cataluña en un nuevo sistema de financiación. ¿Hay margen para profundizar en la descentralización fiscal?

Hay margen, pero también es necesario establecer unas pautas que armonicen en cierta medida la situación. Lo que estamos viendo en los últimos años es una competencia fiscal a la que cada vez se suman más comunidades. Madrid es el paradigma, pero hay otras que están en esa misma situación. Como dijo ya la comisión de expertos que nombró el Partido Popular, existe el peligro de que el impuesto de Sucesiones se está descapitalizando, y hablaban de establecer unos mínimos.

¿Existe la meritocracia en España?

Que el impuesto de sucesiones esté prácticamente desapareciendo en algunas comunidades autónomas choca con el principio de igualdad de oportunidades. Ocurre lo mismo con otras cuestiones relativas al sistema fiscal.

¿Qué hay que hacer con los ‘youtubers’ que se instalan en Andorra?

El problema con ellos no es tanto el efecto de recaudación que se pierde sino el efecto llamada que tienen. Es muy nocivo que estas personas estén diciendo que España es un infierno fiscal y que puedan convencer a sus seguidores, a menudo jóvenes, de que esto es así cuando es incierto. Estos señores no se van a Alemania o Francia, se van a Andorra, que es un paraíso fiscal aunque no lo tengamos ya en la lista oficial de paraísos.

¿Por qué la Agencia Tributaria no investigó a Juan Carlos I por las irregularidades fiscales tras su abdicación?

Es lo que nosotros quisiéramos saber. En las conversaciones de Corinna Larsen que aparecieron en los medios se daban muchos datos. Se hablaba de personas, del primo del rey, de fundaciones, de territorios, de inmuebles. Había datos más que suficientes para abrir una investigación, había muchos indicios de que podía haber irregularidades fiscales. De hecho, la fiscalía suiza abrió una investigación solo con las declaraciones de Corinna Larsen. En España no se abrió, y como no se abrió la situación luego se pudo regularizar, si no no lo hubiera podido hacer y quedar exento de cualquier responsabilidad.

¿Tiene razón la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando acusa a Hacienda de abrir investigaciones preventivas que luego obligan al afectado a defenderse?

Desde luego, el caso de la pareja de Ayuso es de libro. Era fácil que saltara en la investigación como consecuencia de la disparidad que había entre los beneficios que tuvo en determinados años y el impuesto de sociedades que pagaba. La Agencia actuó como debía: remitió a la fiscalía el posible delito fiscal, dado que había presuntos fraudes superiores a 120.000 euros. Y por supuesto, si admitimos que había facturas falsas, el dolo era evidente.

