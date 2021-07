La provincia de alicante brilla con luz propia

Hoy quiero hablarles de las empresas familiares, porque probablemente la mayoría no somos conscientes de su importancia en la economía de todo el mundo y específicamente de España.

A día de hoy existen en nuestro país 1,1 millones de empresas familiares, que suponen el 89% del total de las empresas existentes. Son las mayores generadoras de empleo de nuestro país, alcanzando el 67% del empleo privado. Es decir, que dos de cada tres trabajadores españoles que no trabajan en el sector público trabajan en empresas de estas características.

En cuanto a su peso en la generación de valor, son responsables del 57% del PIB del sector privado.

Si nos comparamos con el país más importante del mundo a nivel empresarial, Estados Unidos, para ellos, las empresas familiares son el 80% del tejido productivo y generan el 50% del empleo privado.

Esta tipología de empresas, que se caracterizan, salvo excepciones, por tener la mayoría del capital y, por lo tanto, el máximo poder de decisión en sus empresas por parte de esa familia, también suelen tener a miembros de la misma en las máximos niveles de gestión en el día a día.

Un quiosco, una cafetería, una fábrica de turrones o una corporación empresarial, todas ellas son empresas familiares sin importar para ello su volumen de ventas. Lo son porque la propiedad, en primer lugar, y la gestión, en segundo, están en manos de la familia empresaria.

El movimiento asociativo relacionado con las empresas familiares comenzó en Estados Unidos y llegó a España en 1992 con la creación del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Una entidad independiente, sin subvenciones, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal formada por 100 empresas familiares líderes en sus sectores de actividad, referentes.

El IEF tiene como grandes objetivos defender los intereses de las empresas familiares, como generadoras de empleo y riqueza, identificar las mejores prácticas en gobierno corporativo y de gestión y velar por la formación de las nuevas generaciones que en el futuro liderarán sus empresas familiares como socios y como gestores.

El siguiente paso fue vertebrar el país a través de asociaciones regionales para llegar más a fondo a los distintos territorios de España. Y ahí apareció por primera vez nuestra provincia de Alicante.

Manuel Peláez Castillo era socio del IEF y vio que todo ese conocimiento sería bueno traerlo a Alicante para estar en vanguardia, para ayudar a que las empresas familiares de nuestra provincia tuvieran las herramientas necesarias para afrontar con las máximas garantías los hitos más relevantes que se dan en esta tipología de empresas que son, entre otros, la sucesión, la profesionalización, el gobierno corporativo o la resolución de potenciales conflictos familiares actuando con anticipación.

Así que, cuando se empezó a debatir en el IEF sobre el cómo vertebrar, don Manuel Peláez ya venía con la propuesta de crear la primera asociación de empresas familiares de España en la provincia de Alicante.

Con su habitual capacidad de generar ilusión y unión, consiguió llevar a Barcelona su propuesta arropada por otros 32 empresarios familiares de la provincia.

Era el año 1995, y en Barcelona en el IEF se debieron quedar sorprendidos. Tanto que no pudieron decir que no a pesar de la velocidad a la que se desarrollaron los acontecimientos y de no tener definido aún el modelo de vertebración en España.

Es decir, que la velocidad en el planteamiento y el arrope de esos 32 empresarios a la propuesta consiguieron el visto bueno del IEF y esta iniciativa se convirtió en la primera asociación de la empresa familiar de España siendo, además, la única de carácter provincial. Esos empresarios lograron lo imposible, conseguir que la provincia de Alicante fuera la única de España, ya que para la vertebración nacional se decidió por el IEF posteriormente apostar por asociaciones de ámbito autonómico y no provincial.

¿Cómo tiene que haber hecho AEFA (Asociación de Empresas Familiares de Alicante) las cosas de bien a lo largo de estos 26 años para haber seguido manteniendo su independencia y no haberse visto absorbida por la asociación autonómica? ¿Imaginan los motivos? Para mí, en primer lugar porque se ha convertido en una asociación empresarial clave en la provincia de Alicante. La gran mayoría de las empresas potentes o muy potentes de la provincia son familiares y son socios de AEFA, y el número de asociados asciende a 163. Es decir, que el número de asociados en calidad y en cantidad es sobresaliente comparado con otras asociaciones autonómicas de empresa familiar de España.

En segundo lugar, AEFA ha sido y es un ejemplo para las demás asociaciones de la empresa familiar en cuanto a la diversidad y dinamismo en la generación de eventos, seminarios, congresos y acciones que generan valor para sus asociados, eminentemente sobre la temática de empresa familiar, pero también con formación de vanguardia en los distintos ámbitos económicos en los que nuestros negocios se ven inmersos en su día a día.

En tercer lugar, Alicante es la única provincia de España que tiene dos cátedras de la Empresa Familiar. Es decir, en la UA y en la UMH se imparte formación académica para que los universitarios puedan conocer las características de este tipo de compañías familiares y puedan estar preparados en caso de emprender un negocio, colaborar en la empresa de su familia o desarrollarse laboralmente en una empresa familiar.

En cuarto lugar, los premios y reconocimientos anuales que otorga AEFA tienen el respaldo, a pesar de ser una asociación independiente, de la Generalitat Valenciana, de la Diputación Provincial de Alicante y de una importante entidad financiera. Estos prestigiosos premios y reconocimientos se han convertido en un elemento muy motivador y un reconocimiento empresarial y social, tanto por la trayectoria como por la innovación de las empresas galardonadas.

Por todo lo anteriormente señalado, no es de extrañar que AEFA se haya convertido en un ejemplo a seguir para muchas de las asociaciones de empresa familiar de España. Los presidentes Manuel Peláez, Francisco Gómez y, en la actualidad, Maite Antón, junto a sus juntas directivas y demás asociados, han conseguido que la provincia de Alicante brille con luz propia por España y eso nos debe hacer sentir muy orgullosos y nos debe animar a cuidarlo y potenciarlo.