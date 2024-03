Ángel Rivera: "El BCE bajará los tipos en junio y los clientes van a pagar menos por sus créditos"

¿Cómo ven el año 2024?

Lo vemos bien. Es un año que en el banco calificamos como el de la geoeconomía porque va a votar más de la mitad de la población en diferentes elecciones y en algunos países que afectan a España y a nosotros como grupo. Probablemente, las elecciones estadounidenses van a ser las más relevantes. Pero no va a ser un mal año. Es un mensaje que a mí me gusta trasladar sobre todo a los empresarios. Hay una desaceleración si lo comparamos con 2023, pero creo que vamos a crecer por encima del 1,6% de las estimaciones oficiales. Nos vamos a equivocar en positivo. El empleo está aguantando y ese es un dato muy bueno sobre todo para el consumo. Este año también estaremos muy por encima de la media de Europa.

¿Con qué escenario de tipos está trabajando el banco?

Pienso que el mercado estaba esperando una bajada de tipos al cierre del primer trimestre, pero tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) han enfriado esa visión. Nosotros no estimamos una bajada de tipos en el primer trimestre. Lo vemos más hacia el verano. Más hacia junio. La clave al final será la inflación. Nuestra estimación para este año es que veremos una bajada de tipos efectiva cara al verano y que probablemente veremos dos bajadas más este año si la inflación se comporta. Pero bajadas de tipos todas de 25 puntos básicos.

Tipos del crédito, de los depósitos… ¿Cómo se trasladará la bajada de los tipos?

Los balances de los bancos tienen una parte importante de tipos fijos, con muchas hipotecas a tipo fijo y también muchas empresas con créditos a tipo fijo. Entonces, si el euríbor baja, los tipos efectivos para los clientes van a bajar y pagarán menos. Eso tiene un componente muy positivo, que es que va a haber una reactivación económica en la segunda parte del año con los tipos más bajos, porque es verdad que cuando quieres invertir a largo plazo esperas a esa bajada de tipos. Esto se va a trasladar de una manera muy dinámica.

¿Esa traslación puede hacer que siga bajando el saldo de las hipotecas nuevas y llegar a causar bajadas del tipo de los depósitos nuevos?

Hasta que no se produzca una bajada de tipos efectiva, los tipos de los depósitos van a estar ahí. Pero en los depósitos y en el resto de instrumentos financieros que utilizan los clientes, y en las hipotecas, tenemos una ventaja si comparamos con otros momentos, que es que no hay burbuja. Los precios de la vivienda no están inflados, hay poco suelo, hay demanda y poca promoción nueva…

¿Esperan que el volumen de créditos esté plano o ven ligeras caídas?

Yo diría que va a estar plano. El crédito empresarial se acelerará después del verano. Seguramente más en las inversiones a largo plazo. El crédito a familias, al consumo, nos ha sorprendido muy positivamente porque el arranque de enero ha sido muy bueno… El consumo sigue fuerte y para las hipotecas, en nuestro caso, enero ha sido muy buen mes.

Ángel Rivera atendiendo a las preguntas de los periodistas. / JOSÉ LUIS ROCA

¿No advierten nubarrones?

Sí, claro. Tenemos unos cuantos… Tenemos dos guerras, un conflicto en Ucrania y otro en Israel y Gaza que puede afectar en función de su deriva a las cadenas de suministro. Vamos a ver qué pasa con las elecciones en países muy relevantes para España y las medidas que tomer los nuevos gobiernos. Está la inflación aún donde está, y los tipos también… A nivel español tenemos retos estructurales: el déficit, las reglas fiscales que volverán en 2025... Esto nos obliga como país a tomar medidas y hacer alguna reforma. España tiene desafíos, como el empleo, donde nuestra tasa de paro estructural en comparación con la de otros países europeos es de las más altas. Pero también tenemos una gran oportunidad en la ejecución de los fondos europeos. Nos quedan un par de años y eso, si lo hacemos bien como país, nos va a añadir un punto al crecimiento del producto interior bruto (PIB).

"Si lo hacemos bien como país con los fondos europeos, nos pueden añadir un punto de crecimiento al PIB"

Pero en el banco, como responsables de trasladar esos fondos, ¿qué sensación se tiene sobre los fondos europeos? Hay críticas de que no llegan a la empresa real. Llevamos casi dos años con los fondos, ya deberíamos saber si lo estamos haciendo bien o mal.

Creo que este año va a ser diferencial. Porque si se canaliza una gran parte de ellos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y junto a él las entidades financieras, se puede hacer muy bien. Se vio durante la pandemia, un momento en el que fuimos los más activos porque concedimos financiación por 33.000 millones. Si vehiculizamos los fondos a través del ICO, este año van a llegar mucho mejor los fondos y se va a notar. Debemos eliminar burocracia; cuanto menos haya, mucho mejor. Y una de las cosas que les tenemos que pedir a los gobernantes es que claro que hay que regular, pero tenemos que pensar en el crecimiento, y los fondos son una oportunidad fantástica. Comparado con estos dos últimos ejercicios, este año soy más positivo con la ejecución de los fondos.

Volviendo a temas financieros. Ha habido polémica sobre el dinero que los bancos depositan en el BCE

Nosotros tenemos que explicarnos mejor. Cuando los tipos estaban en negativo, era una situación hiperanómala. Los bancos depositábamos el excedente de tesorería, de liquidez, en el BCE y pagábamos el 0,5%. Teníamos un coste que no se repercutió a los clientes particulares. Ahora estamos en el momento en que nos remuneran esa liquidez, que yo estaría encantado de prestarla a clientes. Considero que es un debate bastante vacío, porque es la dinámica del mercado. Nadie decía: "Pobres, los bancos, que están pagando cientos de millones". No entiendo el debate.

"Somos el primer país en el grupo en adaptar la estructura local a la global y nos aprovechamos del nuevo modelo"

Creo que el matiz es hasta qué punto transmites más la política monetaria por la parte del activo que por la del pasivo

En España el crédito es el más barato de la Unión Europea (UE). Las hipotecas son mucho más baratas que en Alemania. Ha habido un debate sobre eso, pero la realidad es que en España somos muy competitivos en el crédito y el cliente al final es el que decide. Nosotros no hemos perdido depósitos. El cliente en España va teniendo más cultura financiera. Hemos sacado depósitos estructurados hiperrentables y fondos de inversión con grandes ventajas financiero-fiscales, porque el depósito al final no tiene una fiscalidad muy atractiva.

En los depósitos, la gente tenía muchas ganas de que le remunerasen, porque en cuanto ha subido un poco el pago se ha acabado el debate.

Tampoco ha habido tanto traspaso. Nosotros hemos crecido en gestión de activos de forma muy significativa. Pero ha habido una diversificación. Ha habido un traspaso a Letras del Tesoro, a mucho seguro de ahorro, que también tiene muchas ventajas fiscales.

¿Qué están haciendo con las carteras de deuda? Varios bancos han comentado que para proteger el margen de intereses iban a aumentarlas

En España no teníamos cartera de deuda, porque al final tenemos que gestionar el balance del banco. Y hemos constituido una cartera que hemos ido vendiendo paulatinamente. Ahora estamos en 25.000 millones. Ahí lo que hacemos es protegernos. Cuando los tipos bajen, esto te entra por margen de intereses. Es bastante conservador.

¿Qué perspectivas hay sobre la morosidad?

No va a ser un año malo de mora. El empleo es la clave. Y no prevemos que vaya a ser un año malo de empleo. Prevemos que la tasa de mora va a bajar este año. Tanto la del Santander como seguramente la del sistema. No esperamos un empeoramiento ni que la mora sea un problema. Tenemos que reforzar la sanidad del balance, que es clave.

Los supervisores están insistiendo en reforzar capital y provisiones. También reclaman prudencia en los dividendos. ¿Son excesivamente prudentes los reguladores?

Están en su papel, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que debe haber un equilibrio. Pasarte tanto en requerimientos de capital como de provisiones lo que hace es drenarte el crecimiento. Al final, demasiados requerimientos nos quitan disponibilidad para seguir prestando y financiando la economía. Considero que en el grupo tenemos un nivel de capital muy bueno.

"Pasarse en los requerimientos de capital o de provisiones lo que hace es drenarte el crecimiento"

¿Estos mensajes de prudencia pueden reflejarse en la política de dividendos? Hay una parte del mensaje de "cuidado con los dividendos". Y sin embargo algunas entidades y empresas los están aumentando mucho

Dependerá de cada entidad. 2023 fue un año de récord. Y tenemos cuatro colectivos a los que servimos. Uno de ellos son los accionistas, que se juegan su dinero y nos piden una retribución adecuada del capital. Comparados con otros bancos europeos, estamos en un nivel de pay-out [porcentaje del beneficio que se destina al pago de dividendos] bueno, pero no estamos entre los más agresivos. No veo una restricción en el pago de dividendos cuando tienes una generación de resultados recurrente, creciente y estable. Las cifras del Santander son muy buenas.

Puede que el mercado no haya terminado de valorar la diversificación, el modelo, la sostenibilidad…

2023 ha sido bueno en el crecimiento del valor de la acción. Y este año las expectativas son positivas también. Pero las dinámicas del mercado… Nunca sabes.

En la estrategia de crecimiento de clientes, ¿cabe alguna compra en España?

La respuesta oficial es que por deber fiduciario tenemos que estudiarlo. Pero por apetito no lo tenemos en el pipeline. Tenemos las bases para seguir creciendo orgánicamente. Con lo en forma que nos estamos poniendo desde el punto de vista de la tecnología y las plataformas, tenemos asegurado el crecimiento.

¿Está previsto que el banco se sume a la línea avales de hipotecas del ICO? Fue una idea que propuso la propia presidenta del banco en mayo de 2020...

Nos parece superbién, como se puede imaginar. Es una manera de reactivar el tema de la vivienda para jóvenes. Hoy hay muchos jóvenes con capacidad de repago, pero no de ahorro. Esto verá la luz dentro de poco y va a ser bueno para el país.

Rivera durante un momento de la entrevista. / JOSÉ LUIS ROCA

Hay críticas que dicen que en el Reino Unido creó tensiones de precios...

Aquí lo tendremos que ver, porque todavía se está trabajando. Pero allí también hubo medidas fiscales. Si queremos que los jóvenes tengan acceso a vivienda, no puedes cargarles a ellos ese coste pero tampoco a las entidades financieras. Si lo pagan ellos, les tienes que dar un incentivo fiscal. Pienso que llegaremos a un acuerdo.

Sobre la Autoridad del Defensa del Cliente Financiero, ¿cabe la posibilidad de que se recurra cuando se apruebe?

No creo. Esto no se puede recurrir. Legalmente no hay nada. La potestad la tiene el Ministerio de Economía. Nosotros expresamos nuestra opinión a través de la Asociación Española de Banca (AEB) y pusimos el ejemplo de Reino Unido, que empezó con un grupo pequeño y ya van por 3.000 o 4.000… Hoy tanto la supervisión del BCE como la de Seguros y la CNMV, desde nuestro punto de vista, funciona bien. Son temas separados. Ya le dimos al ministerio alguna sugerencia porque al final había cosas en el primer proyecto que podían fomentar conductas que no eran buenas. En España la conducta financiera es positiva. No debemos fomentar la cultura del impago, de la demanda… Esto se convierte en una gran bola burocrática.

"Espero que el impuesto a la banca no se quede de forma permanente porque al final estás pagando dos veces"

Respecto al impuesto a la banca, ¿temen que se quede ya fijo en el tiempo de forma recurrente?

Espero, pero esto es un deseo, que no se quede en un impuesto recurrente. No hay ningún país en Europa que tenga un impuesto a los ingresos, porque al final estás pagando dos veces. No nos gustaría que este tributo se quedase permanentemente, porque no tenemos resultados excepcionales. Es verdad que ha habido una subida de tipos muy rápida, pero cuando los tipos estaban en negativo tampoco se le ayudó a la banca. Ni a ningún otro sector. Y hay que pensar en la competitividad y en el crecimiento. Actualmente, nosotros dedicamos un tercio de lo que ganamos a pagar impuestos.

El último año ha habido bastantes cambios en el comité de dirección del banco en España. ¿Está completado el esquema?

Lo que hemos hecho es renovar el talento. Una seña de este banco es que hay muy buen talento. Hemos sido el primer país en el grupo en adaptar la estructura local a la estructura global. Para crecer necesitas también salirte de los tradicional, hacer cosas diferentes. Hemos hecho algunos cambios. Me siento muy cómodo con el equipo, muy contento con el comité de dirección y con una previsión de estabilidad. Parte del éxito de estos últimos dos o tres años ha sido que la red ha tenido estabilidad. Aquí nos hemos adaptado a cómo estamos trabajando con el grupo. Me alegro muchísimo de haberlo hecho porque estamos acelerando más que otros países esa convergencia y aprovechándonos mucho del nuevo modelo. Y eso se tiene que traducir en crecimiento.