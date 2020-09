El técnico del Elche Jorge Almirón llegó cargado de ilusión al club ilicitano, pero en sus primeras semanas está viendo como se le acumulan los problemas hasta tal punto de que todavía no sabe si pondrá sentarse en el banquillo para el estreno liguero del sábado (18.3o horas) frente a la Real Sociedad, porque aún no tiene validada su licencia de entrenador de Argentina para ser legalizada en España.

A pesar de que desde las oficinas del Martínez Valero aseguraban, y lo siguen haciendo, que no tendrá problemas y que se trataba de un trámite habitual de cualquier preparador extranjero cuando llega al fútbol europeo, lo cierto es que a tres días del partido, su ficha aún no ha sido dada de alta.

Según IUSport, que fue quien destapó el tema, conforme van pasando los días, lejos de aclararse el futuro de Almirón se va complicando cada vez más. La resolución final está pendiente de la decisión del Jira Panel de UEFA, organismo que decide y autoriza a los técnicos extracomunitarios para poder entrenar en Europa. Almirón necesita acreditar sus estudios de formación y haber ejercido como primer entrenador durante cinco años, algo que no pudo hacer en 2017 cuando iba a firmar por Las Palmas. En aquel momento no pudo presentar la documentación que acreditara las prácticas en sus distintos cursos de formación, ni la duración de las mismas, como tampoco si su aprendizaje se ajustaba a lo establecido. Algo que sigue repitiéndose con el Elche, señalan desde IUSport.

El problema radica en justificar haber ejercido como primer entrenador durante los cinco años que establece la normativa española y conforme a los criterios del Jira Panel de UEFA. A pesar de que Jorge Almirón empezó como técnico en 2008 y ha dirigido hasta once equipos: Dorados de Sinaola, Veracruz, Correcaminos y Tijuana, en México; Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Independiente, Lanús y San Lorenzo, en Argentina; Atlético Nacional, en Colombia; y Al Shabab, en Arabia Saudita; los requisitos del Jira Panel UEFA no le computan cinco años. Su última campaña en San Lorenzo de Almagro podría no ser suficiente porque no estuvo más de ocho meses cuando las temporadas se consideran con un mínimo de once meses para poder sumarse en la trayectoria de un técnico.

La realidad es que el primer partido de Liga del Elche está a la vuelta de la esquina y el problema sigue sin solucionarse. El director deportivo de la entidad franjiverde, Nico Rodríguez, al ser cuestionado ayer por este asunto, señaló: «Es un tema que está llevando el departamento jurídico del club y que sigue el proceso normal y habitual. Dependemos de que los organismos correspondientes validen todo y hay que ser cautos y tener plena confianza en el trabajo de los servicios jurídicos para que todo llegue a su fin. No estamos preocupados y nuestra misión desde la comisión deportiva es darle al entrenador todo lo que está demandando».

Equipo bajo mínimos

Además de sus problemas con la legalización de su licencia, Almirón también se va a encontrar con una plantilla bajo mínimos para comenzar la competición. En estos momentos, solo dispone de 13 futbolistas profesionales seguros para el encuentro contra la Real.

De los 12 que siguen de la temporada pasada, Ramón Folch arrastra molestias en la rodilla y está practicamente descartado. No es nada importante, pero ya le impidieron jugar contra el FC Barcelona. A Claudio Medina se le busca una cesión. Aunque, en caso de no cerrarse su salida antes del sábado, si hay necesidad podría ir convocado.

De los seis fichajes que han llegado, Tete Morente, Raúl Guti y Cifu estarán disponibles. Los tres están entrenando con normalidad con el grupo y al proceder de equipos españoles ya han superado los dos test PCR anticovid-19.

De las otras tres incorporaciones, Sánchez Miño está recopilando la documentación para acreditar su doble nacionalidad argentina e italiana y ha viajado a Italia, hecho que le ha impedido incorporarse a los entrenamientos, a pesar de que llegó hace una semana a Elche. Mientras que Jeison Lucumí y Lucas Boyé pasarán hoy jueves su segundo PCR y si mañana los resultados confirman el segundo negativo, comenzarán a entrenar por primera vez con el grupo. Hasta ahora lo están haciendo de forma individualizada, aunque con una sola sesión parece complicado que estén preparados para jugar. Pese a todo, podrían entrar en la convocatoria.

Nico Rodríguez no quiere que esta merma de efectivos sirva como excusas para el estreno liguero. «Puede ser una desventaja, pero no queremos que sea una excusa. Ha venido así y por suerte estamos en Primera División. Siempre hemos dicho que cuando hay problemas tratamos de buscar soluciones. Nunca dijimos que íbamos a completar la plantilla antes del primer partido. La fecha que nos marcamos fue el 5 de octubre, que es cuando se cierra el mercado. La última semana se van a producir muchos movimientos y debemos estar atentos a los jugadores que podemos llegar por presupuesto. Lo que queremos es contar el 5 de octubre con una plantilla competitiva y que pueda dar el nivel en Primera División», comentó el director deportivo.

Campos de entrenamiento

Almirón sabía desde el primer día que iba a ser difícil poder llegar al primer partido de Liga con toda la plantilla y era consciente de que iba a tener un equipo a medio hacer. Pero el técnico franjiverde también se ha encontrado con la falta de instalaciones para poder entrenar con normalidad en la ciudad.

Las dos primeras semanas de pretemporada tuvieron que concentrarse en Pinatar Arena y ésta se están teniendo que desplazar diariamente a Algorfa.