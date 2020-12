El Elche sueña con dar la sorpresa esta noche en la última jornada del año y tomarse con gran alegría las uvas en las campanadas de Nochevieja. Pese a que las apuestas están 40 a 1 en su contra, no todo es ilusión; también está el trabajo realizado en los últimos días por una plantilla sin complejos que, aunque todo lo tiene en su contra, sigue saliendo al campo a por la victoria. Así lo aseguraba ayer el segundo entrenador del Elche, Jesús Muñoz, en la rueda de Prensa previa al encuentro y en sustitución del míster, Jorge Almirón, que sigue dando positivo por covid-19 y no podrá sentarse hoy en el banquillo. Muñoz aseguraba que «estamos convencidos de que podemos sacar los tres puntos y con esa mentalidad vamos a salir».

El Elche afronta esta noche uno de sus retos más difíciles de la temporada. Los franjiverdes intentarán romper su racha negativa de ocho partidos sin ganar frente al todopoderoso Real Madrid, que, además, llega al Martínez Valero en el mejor momento de la campaña. La diferencia entre ambos equipos es abismal. Los blancos cuenta con un límite salarial para su plantilla de 468 millones (el más alto de la liga española), mientras que el club ilicitano apenas ha dispuesto de 34,6 (el más bajo).

A pesar de ello, la plantilla del Elche está muy ilusionada y no descarta dar la sorpresa frente a los blancos, como ya han hecho Cádiz y Alavés en la presente temporada.

Almirón, que finalmente no se sentará en el banquillo al haber dado positivo en su segundo PCR, no va a arriesgar con Diego González y Nuke Muflu, los dos únicos lesionados de la plantilla. El central gaditano y el mediocentro franco-congoleño evolucionan bien de sus lesiones en los isquiotibiales y en la rodilla, respectivamente, pero no van a forzar debido al duro calendario que los franjiverdes tienen por delante, con cuatro partidos -tres de Liga y uno de Copa frente a La Nucía- en apenas 12 días.

El preparador argentino, que se encuentra bien de la enfermedad y que en todo momento ha estado conectado a través de videollamadas al grupo y a su segundo entrenador, podría optar por volver a la defensa de tres centrales y dos carrileros, que tan buen resultado le dio en el arranque de la competición. En ese caso, Barragán, Gonzalo Verdú y Josema formarían el eje de la zaga, con Josan y Fidel en los laterales. Además, baraja la posibilidad de reforzar el centro del campo con futbolistas que puedan mantener más el balón como Raúl Guti y Víctor Rodríguez. En ese caso Lucas Boyé y Pere Milla serían los atacantes y Tete Morente se quedaría en el banquillo.

Por su parte, el Real Madrid llega con todo al Martínez Valero. Zidane recupera a Hazard después de un mes y tendrá la única baja de Rodrygo. También es novedosa la vuelta del centrocampista croata Luka Modric en la lista de 24 convocados anunciada por el Real Madrid de cara al duelo de esta noche en Elche. Modric se perdió el último partido ante el Granada por una sobrecarga muscular, pero ya está recuperado y apunta a la titularidad en el Martínez Valero. De esta forma, la única baja que sufre Zinedine Zidane en toda su plantilla es la del brasileño Rordygo, que se lesionó ante el equipo andaluz.

La lista completa está formada por los porteros Courtois, Lunin y Altube; los defensas Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola y Mendy; los centrocampistas Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Odegaard e Isco; y los delanteros Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Jovic, Vinicius y Mariano.

La plantilla del Real Madrid cerró ayer la preparación de la visita liguera al Elche con su tercer entrenamiento tras el parón navideño y la opción para Zinedine Zidane de elegir por primera vez, ya que tendrá que hacer un descarte en su convocatoria.

En el estadio Martínez Valero, está previsto que reaparecerá, un mes y dos días después, el belga Eden Hazard, que según Zidane contará con algunos minutos. Tanto Hazard como el croata Luka Modric demostraron que están en perfectas condiciones para volver a tener minutos. El Madrid viaja hoy a Elche y regresará a la capital española tras el encuentro.